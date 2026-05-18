2026. május 18. hétfő Erik, Alexandra
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
diákmunka
HRCENTRUM

Meghökkentő órabérrel csábítják a fiatalokat a magyar tengernél és a fővárosban: mutatjuk a legjobban fizető állásokat

Pénzcentrum
2026. május 18. 12:04

A fővárosban, illetve a Balatonnál is magasabb fizetésre számíthatnak a nyári szünetben munkát vállaló diákok, de szektoronként is vannak komoly eltérések.

Több mint nyolc százalékkal, átlagosan 2350 forintra nőtt idén a diákmunkások órabére a tavalyi szezonhoz képest. A meghirdetett állások száma némileg csökkent a gazdasági óvatosság és a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. A 25 év alattiak adómentessége és a továbbra is széles kínálat miatt azonban idén is megéri nyári munkát vállalni - írja közleményében a Trenkwalder.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fizetések szektoronként jelentősen eltérnek. Míg a gyártásban, az ügyfélszolgálatokon, az adminisztrációban és a humánerőforrás területén jellemzően 2200 forint körül alakul az órabér, addig a logisztikában már 2400 forintot fizetnek. A marketing és a gyógyszeripar területén akár 2500 forintot is meg lehet keresni.

A legjobban fizető ágazat egyértelműen az informatika és a telekommunikáció, ahol a diákok órabére a 3100-3200 forintot is elérheti.

A vendéglátásban és az idegenforgalomban 2200 forint az alap. A főszezonban a kiemelt turisztikai célpontoknál – például a Balatonnál vagy Budapesten – a tapasztaltabbak 2600 forint felett is kereshetnek.

Kapcsolódó cikkeink:

A diákmunka vonzerejét nagyban növeli a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentessége. Ennek köszönhetően a bruttó bér teljes egészében a fiatalok zsebében marad. Egy 2350 forintos átlagórabérnél ez óránként plusz 353 forintot jelent. A cégek emellett különféle juttatásokkal is igyekeznek vonzóbbá tenni ajánlataikat. Vidéken gyakori a bejárási támogatás, míg a nagyobb városokban a hibrid munkavégzés lehetősége a legfőbb vonzerő a fiatalok számára.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az év első hónapjaiban 8-10 százalékkal kevesebb diákállást hirdettek meg a piacon. Ez a visszaesés elsősorban az általános irodai munkákat és a gyakornoki pozíciókat érintette. Ennek oka egyrészt a gazdasági bizonytalanság, mivel a cégek inkább a főállású munkatársakat védik. Másrészt a mesterséges intelligencia megjelenése is szerepet játszik, amely sok helyen a belépő szintű, egyszerűbb feladatokat váltotta ki.

A kisebb visszaesés ellenére a nyári szünetben munkát keresők még mindig rengeteg lehetőség közül válogathatnak. A tapasztalatok szerint azok a diákok indulnak a legnagyobb eséllyel, akik rugalmasan tudnak alkalmazkodni a munkáltatók igényeihez a jellemzően heti 20-25 órás munkaidő beosztásakor. A vállalatok többsége továbbra is szívesen foglalkoztat tanulókat. Ez ugyanis nemcsak gyors és költséghatékony megoldás a munkaerőhiányra, hanem a jövőbeli szakmai utánpótlást is megalapozza.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #diákmunka #nyári szünet #munka #munkaerőpiac #bérek #órabér #fiatalok #munkaerőhiány #nyári munka #mesterséges intelligencia #szja mentesség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:04
11:29
11:14
11:05
10:30
HR BLOGGER
laskainelli  |  2026.05.07 15:40
Fontos kérdések válás előtt
Van az a pont egy párkapcsolatban, amikor már nem a nagy veszekedések uralják az időt, hanem a csend...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
legacykft  |  2026.04.08 14:55
Hiába vagy kiváló szakember, ha nincs valódi hatásod a csoportra
Egyre több olyan szakemberrel találkozunk, akik csoportokkal dolgoznak, legyen szó önismereti folyam...
hrdoktor  |  2026.03.24 15:00
Mit tehetünk a változó kor alvászavarai ellen?
A menopauza beköszönte sokféle testi panasszal járhat, ezek közül az egyik leggyakoribb az alvás min...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 18.
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
2026. május 17.
Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 17.
Kevesen tudják, de a magyar trafikok nyírták ki ezt a népszerű bolttípust: íme a meglepő igazság
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 18. hétfő
Erik, Alexandra
21. hét
Május 18.
A múzeumok nemzetközi világnapja
Május 18.
Az internet világnapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Indul a toborzás: sok új munkást keresnek vidéken ebbe a gyárba - Ki fog ide jelentkezni?
2
1 hónapja
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
3
1 hónapja
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
4
4 hete
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
5
1 hónapja
Ennyi Orbán Viktor fizetése 2026-ban: ekkora összeget keres a magyar miniszterelnök havonta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkemegfelelés (Capital Adequacy)
A bank tőkével való ellátottsága az idegen forrásaihoz, illetve a kockázatos eszközeihez viszonyítva. Egy bankra akkor mondhatjuk, hogy a tőkeellátottság szempontjából biztonságos, ha a tőkemegfelelési mutató 8 százaléknál magasabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 11:29
Alig ismert közlekedési szabály szedi áldozatait: egy rossz mozdulat, és jön is a több tízezres büntetés, per is lehet a vége
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 10:03
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
Agrárszektor  |  2026. május 18. 11:33
Meglepő dolog derült ki a jégkármérséklő rendszerről idén: ezt sokan nem tudták
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!