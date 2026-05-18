Meghökkentő órabérrel csábítják a fiatalokat a magyar tengernél és a fővárosban: mutatjuk a legjobban fizető állásokat
A fővárosban, illetve a Balatonnál is magasabb fizetésre számíthatnak a nyári szünetben munkát vállaló diákok, de szektoronként is vannak komoly eltérések.
Több mint nyolc százalékkal, átlagosan 2350 forintra nőtt idén a diákmunkások órabére a tavalyi szezonhoz képest. A meghirdetett állások száma némileg csökkent a gazdasági óvatosság és a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. A 25 év alattiak adómentessége és a továbbra is széles kínálat miatt azonban idén is megéri nyári munkát vállalni - írja közleményében a Trenkwalder.
A fizetések szektoronként jelentősen eltérnek. Míg a gyártásban, az ügyfélszolgálatokon, az adminisztrációban és a humánerőforrás területén jellemzően 2200 forint körül alakul az órabér, addig a logisztikában már 2400 forintot fizetnek. A marketing és a gyógyszeripar területén akár 2500 forintot is meg lehet keresni.
A legjobban fizető ágazat egyértelműen az informatika és a telekommunikáció, ahol a diákok órabére a 3100-3200 forintot is elérheti.
A vendéglátásban és az idegenforgalomban 2200 forint az alap. A főszezonban a kiemelt turisztikai célpontoknál – például a Balatonnál vagy Budapesten – a tapasztaltabbak 2600 forint felett is kereshetnek.
A diákmunka vonzerejét nagyban növeli a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentessége. Ennek köszönhetően a bruttó bér teljes egészében a fiatalok zsebében marad. Egy 2350 forintos átlagórabérnél ez óránként plusz 353 forintot jelent. A cégek emellett különféle juttatásokkal is igyekeznek vonzóbbá tenni ajánlataikat. Vidéken gyakori a bejárási támogatás, míg a nagyobb városokban a hibrid munkavégzés lehetősége a legfőbb vonzerő a fiatalok számára.
Az év első hónapjaiban 8-10 százalékkal kevesebb diákállást hirdettek meg a piacon. Ez a visszaesés elsősorban az általános irodai munkákat és a gyakornoki pozíciókat érintette. Ennek oka egyrészt a gazdasági bizonytalanság, mivel a cégek inkább a főállású munkatársakat védik. Másrészt a mesterséges intelligencia megjelenése is szerepet játszik, amely sok helyen a belépő szintű, egyszerűbb feladatokat váltotta ki.
A kisebb visszaesés ellenére a nyári szünetben munkát keresők még mindig rengeteg lehetőség közül válogathatnak. A tapasztalatok szerint azok a diákok indulnak a legnagyobb eséllyel, akik rugalmasan tudnak alkalmazkodni a munkáltatók igényeihez a jellemzően heti 20-25 órás munkaidő beosztásakor. A vállalatok többsége továbbra is szívesen foglalkoztat tanulókat. Ez ugyanis nemcsak gyors és költséghatékony megoldás a munkaerőhiányra, hanem a jövőbeli szakmai utánpótlást is megalapozza.
