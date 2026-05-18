Mogyoród, 2024. július 20.Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 20-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Semmi nem jön össze a négyszeres világbajnoknak: meddig szenved még Verstappen?

Pénzcentrum
2026. május 18. 15:44

Max Verstappen első nekifutásra nem tudta befejezni a legendás nürburgringi 24 órás versenyt. A négyszeres Forma–1-es világbajnok autójának műszaki hibája véget vetett a győzelmi reményeknek, pedig a holland pilóta korábban több mint fél perces előnnyel vezetett - jelentette a The Guardian.

Verstappen egy Mercedes-AMG GT3-assal vágott neki a viadalnak Lucas Auer, Jules Gounon és Dani Juncadella oldalán. Vasárnap délelőtt nem sokkal azután, hogy Juncadella átvette a volánt, probléma jelentkezett a jobb hátsó keréknél. A spanyol pilóta emiatt kénytelen volt lassítani, elveszítette a vezetést, majd a bokszba hajtott. Az autó egy óra elteltével sem tért vissza a pályára.

A holland versenyző, aki a Forma–1-es Kanadai Nagydíj előtt egy héttel állt rajthoz a Nürburgringen, régóta dédelgetett álmát valósította meg a nevezéssel. Verstappen idén többször is megkérdőjelezte F1-es jövőjét, mivel elégedetlen a 2026-os autók tervezett szabályaival, különösen az elektromos hajtás megnövelt arányával. A pilóták széles körű kritikája nyomán a Forma–1 végül a 2027-es szezonra módosításokat ígért a motorszabályokban.

Verstappen szombat este, az első etapján azonnal letette a névjegyét. Az F1-ből megszokott agresszív, gyors stílusával a tizedik helyről az élre küzdötte fel magát látványos előzésekkel. Volt olyan pillanat, amikor egy bukkanón elveszítette a tapadást, a fűre sodródott, és csak hajszállal kerülte el a szalagkorlátot.

A 25,4 kilométer hosszú aszfaltcsíkon 161 autó között kellett utat találnia. A domborzati viszonyok miatt az időjárás folyamatosan változott: a pálya egyik pontján szakadt az eső, míg máshol teljesen száraz volt az aszfalt. Az éjszakai vezetés szintén új kihívást jelentett számára. A Forma–1-ben hatalmas reflektorok világítják meg az éjszakai futamokat, a Nürburgring sötétjében viszont minderre nem számíthatott.

#sport #verseny #forma-1 #szabályok #mercedes #autóverseny #max verstappen #autósport #f1 #2026 #f1hírek

