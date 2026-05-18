Semmi nem jön össze a négyszeres világbajnoknak: meddig szenved még Verstappen?

Max Verstappen első nekifutásra nem tudta befejezni a legendás nürburgringi 24 órás versenyt. A négyszeres Forma–1-es világbajnok autójának műszaki hibája véget vetett a győzelmi reményeknek, pedig a holland pilóta korábban több mint fél perces előnnyel vezetett - jelentette a The Guardian.

Verstappen egy Mercedes-AMG GT3-assal vágott neki a viadalnak Lucas Auer, Jules Gounon és Dani Juncadella oldalán. Vasárnap délelőtt nem sokkal azután, hogy Juncadella átvette a volánt, probléma jelentkezett a jobb hátsó keréknél. A spanyol pilóta emiatt kénytelen volt lassítani, elveszítette a vezetést, majd a bokszba hajtott. Az autó egy óra elteltével sem tért vissza a pályára.

A holland versenyző, aki a Forma–1-es Kanadai Nagydíj előtt egy héttel állt rajthoz a Nürburgringen, régóta dédelgetett álmát valósította meg a nevezéssel. Verstappen idén többször is megkérdőjelezte F1-es jövőjét, mivel elégedetlen a 2026-os autók tervezett szabályaival, különösen az elektromos hajtás megnövelt arányával. A pilóták széles körű kritikája nyomán a Forma–1 végül a 2027-es szezonra módosításokat ígért a motorszabályokban.

Verstappen szombat este, az első etapján azonnal letette a névjegyét. Az F1-ből megszokott agresszív, gyors stílusával a tizedik helyről az élre küzdötte fel magát látványos előzésekkel. Volt olyan pillanat, amikor egy bukkanón elveszítette a tapadást, a fűre sodródott, és csak hajszállal kerülte el a szalagkorlátot.

A 25,4 kilométer hosszú aszfaltcsíkon 161 autó között kellett utat találnia. A domborzati viszonyok miatt az időjárás folyamatosan változott: a pálya egyik pontján szakadt az eső, míg máshol teljesen száraz volt az aszfalt. Az éjszakai vezetés szintén új kihívást jelentett számára. A Forma–1-ben hatalmas reflektorok világítják meg az éjszakai futamokat, a Nürburgring sötétjében viszont minderre nem számíthatott.

EZ IS ÉRDEKELHET F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt! Mikor van a szabadedzés, az időmérő és maga a verseny? Kattints, és tudj meg mindent a F1 Kanadai Nagydíjról!

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA