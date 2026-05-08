Megjöttek a középiskolai felvételi eredmények: több száz diáknak még mindig bizonytalan a sorsa

Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési-oktatási intézménybe. A 9. évfolyamra 76 198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5272-en felvételiztek - közölte az Oktatási Hivatal (OH) pénteken. Kevesebb, mint 2 százalék nem jutott be középiskolába, ők pótfelvételizhetnek.
Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23 százaléka (74 852) nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra - ideértve a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseket is - felvételt nyertek 79,17 százaléka (59 259) az első helyen, 94,88 százaléka (71 023) pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen.
A 9. évfolyamra felvett tanulók 43,39 százalékát (32 478) technikumi, 37,18 százalékát (27 828) gimnáziumi, 15,34 százalékát (11 485) szakképző iskolai, 2,17 százalékát (1624) szakgimnáziumi, 1,52 százalékát (1135) szakiskolai, 0,40 százalékát (302) pedig készségfejlesztő iskolai tanulmányi területre vették fel.
Hat évfolyamos gimnáziumba 4774-en nyertek felvételt, közülük 3894-en (81,57 százalék) az általa elsőnek megjelölt tanulmányi területen folytathatja a tanulmányait. Nyolc évfolyamos gimnáziumba 3286-an jutottak be, 88,16 százalékuk, összesen 2897-en tanulhatnak tovább az elsőnek megjelölt helyen - ismertette a hivatal.
A középfokú iskolák május 8-ig jogszabály szerint értesítik a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról, ezzel pedig véget ér a középfokú felvételi eljárás általános szakasza. Azok számára, akik az általános felvételi eljárásban esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni a tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik.
Az Oktatási Hivatal honlapján már elérhető a középfokú intézmények által meghirdetett üres férőhelyek közti tájékozódást biztosító keresőprogram. A rendkívüli felvételi eljárásban érintett tanulók, köztük a 9. évfolyamra az általános felvételi eljárás eredményeként felvételt nem nyert 1346 diák (az általános eljárásban részt vevők 1,77 százaléka) közvetlenül a középfokú iskolákban jelentkezhetnek a pótfelvételire.
