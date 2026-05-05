Itt vannak a nem hivatalos megoldások a matematika érettségihez, a hivatalos megoldókulcs csak holnap érkezik majd.
Kitálaltak a szaktanárok: ezen a trükkös részen múlt a matekérettségi az idei megmérettetésen
A megkérdezett pedagógusok átlagos nehézségűnek értékelték az idei matematikaérettségit, amely megfelelt a diákok és a tanárok előzetes várakozásainak. A vizsga mind közép-, mind emelt szinten jól lefedte a tananyagot. Az első rész a rutinfeladatokra, míg a második a szövegértésre és az önálló gondolkodásra épített. Váratlan vagy megoldhatatlan meglepetéseket egyik feladatsor sem tartalmazott - írta meg a MTI.
A középszintű írásbeli első, 45 perces részében a diákok az alapvető készségeket mérő, tanórákon begyakorolt típusfeladatokkal találkoztak. A szaktanárok tapasztalatai szerint a vizsgázók zöme jól gazdálkodott az idővel, és problémamentesen végzett a feladatokkal. Csupán a legutolsó, valószínűségszámításra vonatkozó feladat igényelt a megszokottnál némileg hosszabb gondolkodást.
A feladatsor második fele már több kreativitást és önálló problémamegoldást várt el. Bár meglepő feladatok itt sem szerepeltek, a hosszú és összetett szövegezés miatt a szövegértésnek kiemelt szerepe volt. A diákoknak a bőséges információhalmazból kellett kiválogatniuk a lényeget, így a kérdések pontos megértése sokaknak okozhatott nehézséget. A pedagógusok megjegyezték, hogy a korábbi évekhez képest idén jóval hangsúlyosabb volt a geometria, míg a kombinatorika kissé háttérbe szorult. A feladatsor összességében méltányos volt. A sok számolást igénylő részeknél, vagy az évről évre kihívást jelentő logaritmusnál azonban az apró figyelmetlenségek könnyen pontvesztéshez vezethettek, ami megnehezítette a jeles osztályzat elérését.
Az emelt szintű, 240 perces vizsgát a szakemberek kifejezetten diákbarátnak nevezték. A feladatkészítő bizottság az első néhány kérdést úgy állította össze, hogy azok egy stabil, erős középszintű felkészültséggel is teljesíthetők legyenek. A nehezebb, komplex feladatok arányosan fedték le a különböző témaköröket. Előfordult az is, hogy egyetlen feladaton belül több, egymástól független matematikai területen kellett bizonyítaniuk a vizsgázóknak.
Összességében mindkét szintről elmondható, hogy jó időbeosztással és átgondolt stratégiával a feladatsorok a megadott időkereten belül kényelmesen megoldhatók voltak. Ezt a diákok visszajelzései is megerősítették. Sokan pozitívan értékelték az idei vizsgát, amelyet a hétfői magyarérettségihez képest kiszámíthatóbbnak éreztek, és többen már a rendelkezésre álló idő lejárta előtt befejezték a munkát.
Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
