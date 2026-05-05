Kitálaltak a szaktanárok: ezen a trükkös részen múlt a matekérettségi az idei megmérettetésen

A megkérdezett pedagógusok átlagos nehézségűnek értékelték az idei matematikaérettségit, amely megfelelt a diákok és a tanárok előzetes várakozásainak. A vizsga mind közép-, mind emelt szinten jól lefedte a tananyagot. Az első rész a rutinfeladatokra, míg a második a szövegértésre és az önálló gondolkodásra épített. Váratlan vagy megoldhatatlan meglepetéseket egyik feladatsor sem tartalmazott - írta meg a MTI.

A középszintű írásbeli első, 45 perces részében a diákok az alapvető készségeket mérő, tanórákon begyakorolt típusfeladatokkal találkoztak. A szaktanárok tapasztalatai szerint a vizsgázók zöme jól gazdálkodott az idővel, és problémamentesen végzett a feladatokkal. Csupán a legutolsó, valószínűségszámításra vonatkozó feladat igényelt a megszokottnál némileg hosszabb gondolkodást.

A feladatsor második fele már több kreativitást és önálló problémamegoldást várt el. Bár meglepő feladatok itt sem szerepeltek, a hosszú és összetett szövegezés miatt a szövegértésnek kiemelt szerepe volt. A diákoknak a bőséges információhalmazból kellett kiválogatniuk a lényeget, így a kérdések pontos megértése sokaknak okozhatott nehézséget. A pedagógusok megjegyezték, hogy a korábbi évekhez képest idén jóval hangsúlyosabb volt a geometria, míg a kombinatorika kissé háttérbe szorult. A feladatsor összességében méltányos volt. A sok számolást igénylő részeknél, vagy az évről évre kihívást jelentő logaritmusnál azonban az apró figyelmetlenségek könnyen pontvesztéshez vezethettek, ami megnehezítette a jeles osztályzat elérését.

Az emelt szintű, 240 perces vizsgát a szakemberek kifejezetten diákbarátnak nevezték. A feladatkészítő bizottság az első néhány kérdést úgy állította össze, hogy azok egy stabil, erős középszintű felkészültséggel is teljesíthetők legyenek. A nehezebb, komplex feladatok arányosan fedték le a különböző témaköröket. Előfordult az is, hogy egyetlen feladaton belül több, egymástól független matematikai területen kellett bizonyítaniuk a vizsgázóknak.

Összességében mindkét szintről elmondható, hogy jó időbeosztással és átgondolt stratégiával a feladatsorok a megadott időkereten belül kényelmesen megoldhatók voltak. Ezt a diákok visszajelzései is megerősítették. Sokan pozitívan értékelték az idei vizsgát, amelyet a hétfői magyarérettségihez képest kiszámíthatóbbnak éreztek, és többen már a rendelkezésre álló idő lejárta előtt befejezték a munkát.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA