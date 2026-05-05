2026. május 5. kedd Györgyi
24 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. május 6.Diákok a matematika írásbeli érettségi vizsgán a budapesti Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban 2025. május 6-án.MTI/Bruzák Noémi
Oktatás

Kitálaltak a szaktanárok: ezen a trükkös részen múlt a matekérettségi az idei megmérettetésen

Pénzcentrum
2026. május 5. 15:46

A megkérdezett pedagógusok átlagos nehézségűnek értékelték az idei matematikaérettségit, amely megfelelt a diákok és a tanárok előzetes várakozásainak. A vizsga mind közép-, mind emelt szinten jól lefedte a tananyagot. Az első rész a rutinfeladatokra, míg a második a szövegértésre és az önálló gondolkodásra épített. Váratlan vagy megoldhatatlan meglepetéseket egyik feladatsor sem tartalmazott - írta meg a MTI.

A középszintű írásbeli első, 45 perces részében a diákok az alapvető készségeket mérő, tanórákon begyakorolt típusfeladatokkal találkoztak. A szaktanárok tapasztalatai szerint a vizsgázók zöme jól gazdálkodott az idővel, és problémamentesen végzett a feladatokkal. Csupán a legutolsó, valószínűségszámításra vonatkozó feladat igényelt a megszokottnál némileg hosszabb gondolkodást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A feladatsor második fele már több kreativitást és önálló problémamegoldást várt el. Bár meglepő feladatok itt sem szerepeltek, a hosszú és összetett szövegezés miatt a szövegértésnek kiemelt szerepe volt. A diákoknak a bőséges információhalmazból kellett kiválogatniuk a lényeget, így a kérdések pontos megértése sokaknak okozhatott nehézséget. A pedagógusok megjegyezték, hogy a korábbi évekhez képest idén jóval hangsúlyosabb volt a geometria, míg a kombinatorika kissé háttérbe szorult. A feladatsor összességében méltányos volt. A sok számolást igénylő részeknél, vagy az évről évre kihívást jelentő logaritmusnál azonban az apró figyelmetlenségek könnyen pontvesztéshez vezethettek, ami megnehezítette a jeles osztályzat elérését.

Kapcsolódó cikkeink:

Az emelt szintű, 240 perces vizsgát a szakemberek kifejezetten diákbarátnak nevezték. A feladatkészítő bizottság az első néhány kérdést úgy állította össze, hogy azok egy stabil, erős középszintű felkészültséggel is teljesíthetők legyenek. A nehezebb, komplex feladatok arányosan fedték le a különböző témaköröket. Előfordult az is, hogy egyetlen feladaton belül több, egymástól független matematikai területen kellett bizonyítaniuk a vizsgázóknak.

Összességében mindkét szintről elmondható, hogy jó időbeosztással és átgondolt stratégiával a feladatsorok a megadott időkereten belül kényelmesen megoldhatók voltak. Ezt a diákok visszajelzései is megerősítették. Sokan pozitívan értékelték az idei vizsgát, amelyet a hétfői magyarérettségihez képest kiszámíthatóbbnak éreztek, és többen már a rendelkezésre álló idő lejárta előtt befejezték a munkát.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA 
#iskola #oktatás #érettségi #tanár #diákok #vizsga #suli #tanárok #érettségizők #érettségi vizsga

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:14
16:03
15:46
15:27
15:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 5.
Nesze neked szieszta: kiderült, a magyarok pihennek a legtöbbet hétvégén Európában
2026. május 5.
Így bomlik fel a szemünk előtt a korábban biztonságot nyújtó világrend: Donald Trump keze van ebben a dologban is
2026. május 5.
Vendégmunkások nélkül hamar térdre rogyna a hazai mezőgazdaság: mi lesz itt, ha életbe lép a Tisza szigorítása?
NAPTÁR
Tovább
2026. május 5. kedd
Györgyi
19. hét
Május 5.
Az asztma világnapja
Május 5.
Kézhigiénés világnap
Május 5.
Nemzetközi szülésznő és bába nap
Május 5.
Az esélyegyenlőség napja
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2
1 napja
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
3
2 hete
Megtörték a csendet az elit iskolák vezetői: ezt a kemény igazságot közölték Magyar Péterrel
4
2 hete
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
5
3 hete
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
PÉNZÜGYI KISOKOS
BUX
A budapesti részvénypiac mozgását jellemző mutató, 1992-ben indították, bázisértéke visszamenőleg 1,000 ponton került meghatározásra 1991 január első kereskedési napjának árfolyamain.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 5. 16:03
Nesze neked szieszta: kiderült, a magyarok pihennek a legtöbbet hétvégén Európában
Pénzcentrum  |  2026. május 5. 15:13
Megkongatták a vészharangot a vendéglátósok: kiderült az elkeserítő ok, ami miatt sorra véreznek el a legendás helyek
Agrárszektor  |  2026. május 5. 15:34
Nem akármilyen vihar csap le Magyarországra: mutatjuk, hol, mi várható
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm