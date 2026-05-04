A középszintű magyarérettségi második részében a diákok idén sehogy sem tudták elkerülni a verselemzést.
Érettségi 2026: itt a magyar feladatsor nem hivatalos megoldása
Befejeződött az idei magyarérettségi írásbeli része, és már a nem hivatalos megoldások is elérhetőek, így a diákok gyorsan ellenőrizhetik teljesítményüket. A hivatalos javítási útmutatóra azonban még várni kell, ugyanis azt az Oktatási Hivatal csak a vizsgát követő napon teszi közzé.
Lezárult az idei magyarérettségi írásbeli része, a 240 perces vizsga után pedig már elérhetők az első rész nem hivatalos megoldásai is, melyet az Eduline tett közzé.
A feladatok megoldásában szaktanár nyújtott segítséget, így a diákok már a vizsga napján képet kaphatnak arról, hogyan teljesítettek. A közzétett anyagok között megtalálható a magyar középszintű érettségi első részének részletes megoldása, valamint az irodalmi feladatlap második feladatának bővített változata is.
A hivatalos javítási-értékelési útmutatókra azonban még várni kell. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint ezeket minden esetben a vizsgát követő napon hozzák nyilvánosságra.
Ez azt jelenti, hogy a reggel 8 vagy 9 órakor kezdődő vizsgák esetében másnap reggel 8 órakor jelennek meg a hivatalos megoldókulcsok, míg a délután 14 órakor kezdődő vizsgák esetében a következő nap 14 órakor teszik közzé azokat.
