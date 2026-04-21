Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda

Egy friss adatvizualizáció komoly problémára mutat rá az oktatásban. Míg egyes országokban a tanári pálya hat számjegyű fizetést biztosít, más országokban a fizetések még több évtizedes tapasztalat után is jóval alacsonyabbak maradnak. Magyarország a sereghajtók közé tartozik: a tanárok kezdő alapfizetése vásárlóerő-paritáson számolva mintegy harmadával marad el az OECD-átlagtól, míg a maximális fizetés közel a fele annak.

A tanári fizetések kérdése világszerte az oktatáspolitikai viták egyik központi témája. Nem csupán arról van szó, hogy mennyit keresnek a pedagógusok, hanem arról is, hogy a bérezés miként befolyásolja a pálya vonzerejét, a tanárok pályán maradását és végső soron az oktatás minőségét. Egy, a Visual Capitalist által készített infografika a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) országok középiskolai tanárainak alapfizetéseit hasonlítja össze a szervezet Education at a Glance 2025 jelentése alapján, a vásárlóerő-paritással kiigazított 2022-es dollárértékeket használva.

Ez azt jelenti, hogy a fizetéseket nem szimplán árfolyamon számolt dollárban hasonlítják össze, hanem figyelembe veszik az egyes országok eltérő árszínvonalát is. Ez azért fontos, mert ugyanaz az összeg különböző országokban eltérő életszínvonalat biztosít. A vásárlóerő-paritással kiigazított fizetés így reálisabb képet ad arról, hogy a tanári fizetések ténylegesen mennyit érnek egy-egy országban, és mennyi élelmiszert, szolgáltatást lehet belőlük megvásárolni.

Az adatokból jól látszik, hogy a fizetések skálája rendkívül színes: míg egyes országokban a legjobban fizetett tanárok alap juttatása meghaladja a 170 000 dollárt, a kezdő fizetés pedig megközelíti a 100 000 dollárt, addig az alacsonyabb fizetéseket kínáló országokban a kezdő fizetések 30 000 dollár alatt is lehetnek, és a hosszú távú növekedési lehetőségek is korlátozottak.

Kiemelkedő példa Luxemburg, Svájc vagy Németország, ahol a tanári fizetések messze meghaladják az OECD-átlagot. Ezek az országok azt mutatják, hogy megfelelő bérezéssel a tanári pálya képes versenyezni más diplomás szakmákkal. A sereghajtók közé tartozik Brazília, Görögország és Szlovákia, ahol az alacsony fizetések és rossz kilátások miatt kevesebben választják a tanári pályát.

Ahol a tanári fizetés eléri a hat számjegyű összeget

Egyes országokban a tanári pálya hat számjegyű fizetést biztosít: Luxemburg messze az élen jár az OECD országok között, itt ugyanis a kezdő fizetések közel 100 000 dollárra rúgnak, az idővel megszerezhető legmagasabb fizetés pedig meghaladja a 170 000 dollárt is. Ha közelebbről megnézzük, akkor láthatjuk, hogy a legjobban fizetett luxemburgi tanárok több mint kétszer annyit keresnek, mint az OECD országokban az átlagos legmagasabb fizetés, amely körülbelül 76 000 dollár.

Németországban és Svájcban szintén hat számjegyű csúcsfizetésre számíthatnak a tanárok, amelyek messze meghaladják a legtöbb OECD-ország szintjét, de még így is jelentős lemaradásban vannak Luxemburghoz képest. Előbbiben az átlagos kezdőfizetés 90 ezer dollár, a legmagasabb pedig 122 ezer dollár. Svájcban a tanárok alapfizetése szintén 90 ezer dollár környékén van, de később akár 137 ezer dollárt is hazavihetnek.

A kiemelkedő országok után egy nagyobb ugrás következik, de meglepő módon a top5-be belefért még Mexikó is, ahol a kezdőfizetés 62 ezer dollár, a legmagasabb pedig 76 ezer. Az ötödik Norvégia, ahol 62 ezer dollár és 77 ezer dollár között mozognak a tanári fizetések.

A középkategóriás országok erős növekedési potenciállal rendelkeznek

Az erős középmezőnyben olyan országok találhatók, mint Kanada vagy Hollandia, ahol ugyan a kezdő fizetések nem kiugróan magasak, azonban a tanári karrier során jelentős fizetésemelkedés érhető el. Ez a modell inkább a hosszú távú pályán maradást ösztönzi, hiszen a fizetés az évek előrehaladtával érzékelhetően magasabb lesz. Hollandiában például bár a kezdő fizetés 59 ezer dollár átlagosan, de ha valaki elég ideig marad a pályán, akár 121 ezer dollárt is hazavihet, ami már vetekszik a skála elején álló országok fizetésével.

A legnagyobb ugrás talán Dél-Koreában figyelhetőek meg: a fizetések körülbelül 38 ezer dollárról indulnak és a karrier későbbi szakaszára több mint 104 ezer dollárra emelkednek, de kiemelkedő a különbség Kanadában is, ahol a kezdőfizetés 50 ezer dollár, de a legmagasabb összeg 87 ezer dollár körül alakul.

Ahol a tanári fizetések a leginkább elmaradnak

Ezzel szemben a skála alsó végén olyan országok állnak, mint Szlovákia, Görögország vagy éppen Brazília, ahol a bérek kifejezetten alacsonyan indulnak, és a növekedési lehetőségek is korlátozottak. A lista legvégén Görögország áll, ahol a tanárok mindössze 23 ezer dollárt visznek el kezdőfizetésként, de még a legmagasabb szinteken is bőven az OECD-átlag alatt maradnak a jövedelmek, a legjobban fizetett tanárok is csak 45 ezer dollárt visznek haza.

Szlovákiában ennél is kisebb a különbség: míg a kezdő fizetések hasonlóak a görögökéhez, addig a legmagasabb fizetések még kevésbé magasak, itt maximum 30 ezer dollárt remélhet egy oktató. Mindez hozzájárulhat a tanárhiányhoz, az alacsonyabb megtartási arányhoz és az oktatás minőségében mutatkozó különbségekhez. A sereghajók között található még Csehország és Costa Rica is a top5-ben, de Lengyelországban és Magyarországon se túl magasak a bérek.

Magyarország a sereghajtók között

Magyarország helyzete a nemzetközi mezőnyben egyértelműen kirajzolódik. Bár hosszú évekig tartó tárgyalások eredményeképp az elmúlt két év során jelentős bérfejlesztésen mentek keresztül a pedagógusbérek és a tanári fizetés 2026-ban tovább emelkedett, nemzetközi összehasonlításban ez még mindig nem éri el az OECD-átlagot vásárlóerő-paritáson számolva. A kezdő fizetés 30 692 dollár körül alakul, ami jóval alacsonyabb a közel 47 ezer dolláros nemzetközi átlagnál.

A probléma egyik kulcsa a bérpálya szerkezete: Magyarországon a fizetések növekedése a karrier során viszonylag mérsékelt. Míg sok OECD-országban a tanári fizetés akár 70 százalékkal vagy annál nagyobb mértékben is emelkedik a pálya elejétől a végéig, addig Magyarországon ez a növekedés jóval alacsonyabb. Ez azt jelenti, hogy a tapasztalat pénzügyi értelemben kevésbé térül meg, ami miatt kevesebben maradnak a pályán hosszú távon. A tizenöt év tapasztalattal rendelkező magyar tanárok átlagosan 34 949 dollárt keresnek, miközben az OECD-átlag meghaladja a 63 ezer dollárt. A pálya csúcsán elérhető fizetés Magyarországon 2025-ben nagyjából 42 ezer dollár volt, szemben a több mint 76 ezer dolláros nemzetközi átlaggal.

Az OECD jelentéséből egyébként az is kiderül, hogy hazánkban a tanárok általában kevesebbet keresnek, mint más felsőfokú végzettségű munkavállalók. Az OECD-országokban ez az arány 83 és 91 százalék között mozog, vagyis a tanári fizetések már eleve alacsonyabbak az átlagos diplomás béreknél. Magyarország esetében ez a különbség feltehetően még nagyobb, ami tovább csökkenti a pálya versenyképességét.

Az alacsonyabb bérek csökkentik a tanári pálya vonzerejét a fiatalok számára, ami megnehezíti az utánpótlás biztosítását. Bár statisztikák szerint a pedagógusi létszám mérsékelten emelkedett, amit részben a béremelések hatásának tulajdonítanak, továbbra is érezhető a tanárhiány, főként természettudományi tantárgyak esetében. A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) legfrissebb adatai szerint az általános és középiskolai tanárokat adó osztatlan képzésben jelenleg 7759-en tanulnak, ami folyamatos csökkenést mutat a korábbi évekhez képest, 2019-ben ugyanis még 9735-en, 2021-ben pedig 8819-en vettek részt ilyen képzésben. Ráadásul hiába indították el a rövid ciklusú tanárképzéseket, ezeken jellemzően a már pályán lévő, idősebb korosztály tanul, így ők nem jelentenek új munkaerőt a közoktatásban.