Történelem érettségi 2026: Ezeket a feladatokat kapták a diákok az írásbeli vizsgán

Ma több tízezer diák ad számot tudásáról országszerte a történelem érettségin. Idén is sokszínű feladatokkal találkoztak a vizsgázók, az esszék között előkerült a Rákosi-diktatúra és a két világháború közötti időszak is, számolt be az Eduline.

A középszintű történelemérettségi első részében a diákok többek között a görög–római építészetről, a középkori egyházról és a honfoglalásról kaptak kérdéseket.

A vizsga most is két részből áll: az első rész rövid, egyszerű választ igénylő feladatokat tartalmaz, míg a második részben esszéket kell írniuk a vizsgázóknak. A diákoknak egy egyetemes történelmi témájú rövid esszét és egy magyar történelemhez kapcsolódó hosszabb kifejtést kellett választaniuk.

Az idei feladatsorban a rövid esszék között Németország 1938-as terjeszkedése vagy a céhek témája szerepelt választható lehetőségként. A hosszú esszéknél I. Károly uralkodása és a Rákosi-diktatúra közül dönthettek a diákok.

A középszintű írásbeli vizsga három órán át tart, és mindkét része 50 pontot ér. Emelt szinten a vizsgázóknak négy órájuk van a feladatok megoldására. Idén történelemből középszinten 71 504, emelt szinten pedig 8273 diák érettségizik.

A hivatalos javítási útmutatókat az Oktatási Hivatal csütörtökön teszi majd közzé.

