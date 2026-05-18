Tóth Andi, énekesnő és az X-Faktor egykori mentora tanúként állt a Fővárosi Törvényszék elé egy kábítószer-kereskedelmi büntetőperben
Záporoztak a telefonok az egyik fegyház udvarára: hihetetlen, milyen élelmiszerbe csomagolták a tiltott eszközöket
Tíz mobilt fogtak meg az őrök, amelyeket burgonyába rejtve próbáltak meg az intézet területére juttatni.
Krumpliba rejtett mobiltelefonokat próbáltak meg bejuttatni a Budapesti Fegyház és Börtönbe úgy, hogy azokat átdobták a kerítésen. A biztonsági ellenőrzés során a felügyelők összesen tíz készüléket foglaltak le, az ügyben pedig szabálysértési feljelentés született.
A Büntetés-végrehajtási parancsnokság beszámolója szerint május közepén két alkalommal is egy foglalkoztatási felügyelő bukkant rá a "Gyűjtő" udvarán heverő, gondosan összekötözött burgonyákra. Ezeket feltehetően a kerítésen átdobva juttatták be a területre. Az átvizsgálás során a csomagokból összesen tíz darab, SIM-kártya nélküli, kisméretű mobiltelefon került elő.
A hozzátartozók folyamatosan új trükkökkel próbálnak tiltott tárgyakat becsempészni a fogvatartottaknak. Idén eddig 167 esetben találtak tiltott telekommunikációs eszközöket a hazai börtönökben. A szigorúbb ellenőrzéseknek köszönhetően ugyanakkor ez a jelenség egyre inkább visszaszorul. A 2021-es adatokhoz képest több mint 35 százalékkal csökkent a lefoglalt mobiltelefonok száma. A mostani csempészési kísérlet miatt a börtönparancsnok ismeretlen tettes ellen tett szabálysértési feljelentést.
Véget ért az aranykor a hazai ingatlanpiacon: komoly csapdába sétál, aki ma lakáskiadásból akar meggazdagodni
Az elmúlt évtizedben a hazai ingatlanbefektetések teljes hozamának túlnyomó része – Budapesten mintegy 80 százaléka – az árak drasztikus emelkedéséből, és nem a bérleti díjakból...
Már több mint másfél millió háztartás kapta meg a januári 30 százalékos rezsikedvezményt, de az MVM-nél még tart az elszámolás.
A földek rég vártak már egy olyan kiadós esőre, mint amilyen a hétvégén - az előrejelzés szerint - érkezik hazánkba.
Végzetes fordulat a hazai lakáspiacon: hiába keresünk jóval kevesebbet, utolértük Ausztriát drágaságban
Miközben Budapesten már egy átlagos belvárosi lakás ára is könnyedén átlépi a 100 millió forintot, a magyar fizetések továbbra is jócskán elmaradnak a régiós versenytársaktól.
Több helyen és több hullámban érkezik az égi áldás, az egész országra kiadták a citromsárga riasztást.
Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást
Bár egyelőre még kérdéses, milyen erős lesz az idei nyár, a klímaberendezések iránti érdeklődés már most élénkülni kezdett Magyarországon.
Teljesen átrajzolhatja a hazai építőipart Kapitány és Vitézy: százezrek otthona újulhat meg, rengeteg pénzről van szó
Így alakul át az építőipar, a lakáspolitika és az épületenergetika intézményi irányítása. Bár az építésügyi struktúra nagyrészt változatlan marad, több hangsúlyeltolódás is látszik.
Kifulladt az árrobbanás Magyarországon? Hatalmasat fékezett a lakáspiac, a szakértő elárulta, mikor jöhet az újabb roham
Látványosan lassult a lakásárak emelkedése áprilisban Magyarországon, Budapesten pedig gyakorlatilag megállt a drágulás.
Végre eljött a magyar lakásvásárlók ideje: kifulladt az árrobbanás, komoly áresés jöhet a következő hónapokban?
Az év első hónapjai döcögősen indultak a hazai ingatlanpiacon, 2026 elejére az ingatlanpiac látványosan lelassult és egyben átalakult.
Hidegzuhany érheti a magyar felújítókat: jön a feketeleves, ennek a fordulatnak senki sem fog örülni
A tetőfedő anyagok forgalma 40 százalékkal ugrott meg egyetlen év alatt Magyarországon.
Erről mindenki tudjon, aki ingatlanba fektetné a pénzét 2026-ban: kellemetlen meglepetés jöhet a lakáspiacon?
A szakértők szerint a lakáspiac hosszú távú stabilitásához nem kampányszerű intézkedésekre, hanem következetes gazdaságpolitikára lenne szükség.
Józsefvárosban a lakásoknak csak egészen kis hányadát lehetne Airbnb-sként hasznosítani, és ennek határozott célja van.
Magyar Péter az Országgyűlés előtt kedden bemutatta kormányának tagjait, majd a jelöltek letették az esküt, és aláírták az okmányokat. Éjféltől teljes gőzzel üzemelhet az új...
Most közölte az MVM: meghosszabbodik egy fontos fizetési határidő - eddig a dátumig lehet majd rendezni a számlákat
A csúszás következtében az elmaradt számlák pótlásakor az előző és az aktuális fizetési kötelezettség a megszokottnál közelebb esik egymáshoz.
Komoly tüntetést szerveznek a magyar rezsikárosultak: reagált a megdöbbentő vádakra az MVM és az E.ON
Május 15-re tüntetést szerveznek a Parlament elé az energiacégek állítólagos megtévesztő gyakorlatai miatt. Az MVM és az E.ON ugyanakkor határozottan visszautasítják a vádakat.
Lényegében stagnáltak a bérleti díjak áprilisban az egy hónappal korábbihoz képest.
Miközben a turisták azt találgatják, mennyibe fog kerülni idén a sajtos-tejfölös lángos, a háttérben ennél jóval nagyobb összegek mozognak.
Lapunk már több éve vizsgálja az állandó lakosság változását egy és öt év távlatában a magyarországi településeken, most elkészült a 2026-os ranglista.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít