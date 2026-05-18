Szögesdrót kerítés. Börtön vagy határkerítés szögesdróttal a sötét égbolton. Biztonsági koncepció
Záporoztak a telefonok az egyik fegyház udvarára: hihetetlen, milyen élelmiszerbe csomagolták a tiltott eszközöket

2026. május 18. 15:32

Tíz mobilt fogtak meg az őrök, amelyeket burgonyába rejtve próbáltak meg az intézet területére juttatni.

Krumpliba rejtett mobiltelefonokat próbáltak meg bejuttatni a Budapesti Fegyház és Börtönbe úgy, hogy azokat átdobták a kerítésen. A biztonsági ellenőrzés során a felügyelők összesen tíz készüléket foglaltak le, az ügyben pedig szabálysértési feljelentés született.

A Büntetés-végrehajtási parancsnokság beszámolója szerint május közepén két alkalommal is egy foglalkoztatási felügyelő bukkant rá a "Gyűjtő" udvarán heverő, gondosan összekötözött burgonyákra. Ezeket feltehetően a kerítésen átdobva juttatták be a területre. Az átvizsgálás során a csomagokból összesen tíz darab, SIM-kártya nélküli, kisméretű mobiltelefon került elő.

Krumpliban rejtőzött a mobiltelefon, összesen tízet fogtak meg. Kép: BVOP
A hozzátartozók folyamatosan új trükkökkel próbálnak tiltott tárgyakat becsempészni a fogvatartottaknak. Idén eddig 167 esetben találtak tiltott telekommunikációs eszközöket a hazai börtönökben. A szigorúbb ellenőrzéseknek köszönhetően ugyanakkor ez a jelenség egyre inkább visszaszorul. A 2021-es adatokhoz képest több mint 35 százalékkal csökkent a lefoglalt mobiltelefonok száma. A mostani csempészési kísérlet miatt a börtönparancsnok ismeretlen tettes ellen tett szabálysértési feljelentést.
