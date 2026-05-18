2026. május 18. hétfő Erik, Alexandra
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hantavírus. 3D Render
Egészség

Most érkezett: megjelent a hantavírus egy Magyarországgal határos országban, nyolcan vannak karanténban

Pénzcentrum
2026. május 18. 12:20

A férfit és nyolc kontaktszemélyt elkülönítették, az esetnek nincs köze ahhoz a hajóhoz, ahol tömeges megbetegedés történt.

Hivatalosan is megerősítették a hantavírus-fertőzést egy romániai férfinál. A beteget stabil állapotban ápolják, azonban egy vaskohsziklási pszichiátriai intézetben nyolc korábbi kontaktszemélyét karanténba kellett helyezni. A férfit jelenleg az Arad Megyei Sürgősségi Kórházban kezelik. Állapota stabil, eszméleténél van, és együttműködik az orvosokkal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bukaresti Cantacuzino Intézet laboratóriumi vizsgálatai igazolták a fertőzést. Kiderült, hogy a beteg szervezetében egy olyan hantavírustörzs van jelen, amely Romániában és Európa más részein is elterjedt. Mivel a férfit a diagnózis felállítása előtt a vaskohsziklási pszichiátrián ápolták, az egészségügyi hatóságok elővigyázatosságból nyolc ottani beteget elkülönítettek, akik korábban érintkeztek vele.

A hatóságok egyértelműsítették, hogy a mostani esetnek nincs köze az MV Hondius luxushajón nemrég észlelt megbetegedésekhez. Ott ugyanis egy teljesen eltérő patogén, az úgynevezett Andes-vírus okozta a fertőzéseket.

Kapcsolódó cikkeink:

 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #európa #járvány #fertőzés #egészségügy #külföld #vírus #betegség #románia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:30
12:20
12:17
12:04
11:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 18.
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
2026. május 17.
Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 17.
Kevesen tudják, de a magyar trafikok nyírták ki ezt a népszerű bolttípust: íme a meglepő igazság
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 18. hétfő
Erik, Alexandra
21. hét
Május 18.
A múzeumok nemzetközi világnapja
Május 18.
Az internet világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
2
3 hete
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
3
3 hete
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
4
2 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
5
4 hete
Ismert gyógyszert vontak ki a forgalomból Magyarországon: kártalanítást kaphat rengeteg beteg
PÉNZÜGYI KISOKOS
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 11:29
Alig ismert közlekedési szabály szedi áldozatait: egy rossz mozdulat, és jön is a több tízezres büntetés, per is lehet a vége
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 10:03
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
Agrárszektor  |  2026. május 18. 11:33
Meglepő dolog derült ki a jégkármérséklő rendszerről idén: ezt sokan nem tudták
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!