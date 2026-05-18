Most érkezett: megjelent a hantavírus egy Magyarországgal határos országban, nyolcan vannak karanténban

A francia egészségügyi hatóság tavaly márciusban közzétett jelentéséből kiderült, hogy a kadmium nevű rákkeltő nehézfém veszélyes mértékben halmozódik fel az európai talajokban.
Hivatalosan is megerősítették a hantavírus-fertőzést egy romániai férfinál. A beteget stabil állapotban ápolják, azonban egy vaskohsziklási pszichiátriai intézetben nyolc korábbi kontaktszemélyét karanténba kellett helyezni. A férfit jelenleg az Arad Megyei Sürgősségi Kórházban kezelik. Állapota stabil, eszméleténél van, és együttműködik az orvosokkal.
A bukaresti Cantacuzino Intézet laboratóriumi vizsgálatai igazolták a fertőzést. Kiderült, hogy a beteg szervezetében egy olyan hantavírustörzs van jelen, amely Romániában és Európa más részein is elterjedt. Mivel a férfit a diagnózis felállítása előtt a vaskohsziklási pszichiátrián ápolták, az egészségügyi hatóságok elővigyázatosságból nyolc ottani beteget elkülönítettek, akik korábban érintkeztek vele.
A hatóságok egyértelműsítették, hogy a mostani esetnek nincs köze az MV Hondius luxushajón nemrég észlelt megbetegedésekhez. Ott ugyanis egy teljesen eltérő patogén, az úgynevezett Andes-vírus okozta a fertőzéseket.
Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Agerpres hírügynökség szerin
