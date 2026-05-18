Láthatatlan rákkeltő lapul az alapvető élelmiszereinkben: az uniós szigorításra még éveket kell várni

A francia ANSES egészségügyi hatóság tavaly márciusban közzétett jelentéséből kiderült, hogy a kadmium nevű rákkeltő nehézfém veszélyes mértékben halmozódik fel az európai talajokban, a termesztett növényekben, és végső soron az emberi szervezetben. A dokumentum szerint a francia lakosság mintegy felénél a bevitel már most is meghaladja azt a dózist, amelynél a kadmium bizonyítottan mérgező hatást fejt ki - közölte a The European Correspondent.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) a kadmiumot az emberek számára rákkeltő anyagként tartja számon. A nehézfém veseelégtelenséget és csontritkulást okoz, emellett összefüggésbe hozták a tüdő-, a hólyag- és az emlőrákkal is. Az emberi szervezetbe túlnyomórészt az élelmiszereken, azon belül is az alapvető élelmiszereken – például gabonaféléken, búzán, rizsen és burgonyán – keresztül jut be, kisebb mértékben pedig a dohányzás révén.

Bár a nehézfém természetes úton is jelen van a talajban, a szennyezés fő forrása mégis az emberi tevékenység. Ide tartozik a bányászat, a nehézfémipar, valamint a foszfátműtrágyák mezőgazdasági felhasználása. Az Európai Unió a világ egyik legnagyobb foszfor importőre. Jóllehet a foszfátműtrágyák használata az 1970-es évek csúcsához képest visszaesett, az európai talajok foszforkészlete még mindig jelentősen meghaladja az optimális szintet.

Az ANSES szerint a foszfátműtrágyák kadmiumtartalma nem haladhatná meg a kilogrammonkénti 20 milligrammot. Ehhez képest jelenleg Franciaországban 90, míg uniós szinten 60 milligramm az elfogadott határérték. A jelenlegi uniós jogszabályok alapján a szigorúbb, 20 milligrammos felső határ csak 2032-ben lép életbe. A francia hatóság addig is kevesebb műtrágya használatát, a talajban már meglévő foszforkészletek jobb kihasználását, valamint a búzaalapú élelmiszerek hüvelyesekkel történő részleges kiváltását javasolja.

A probléma azonban nem áll meg az EU határainál. A 2025-ös adatok szerint az unió foszfátműtrágya-importjának mintegy 88 százaléka Marokkóból származik, ahol a bányák kadmiumszintje különösen magas. A vert.eco oknyomozó portál által idézett friss kutatás a marokkói Szafi város környékén vizsgálódott, ahol az OCP Group foszfátfeldolgozó üzemei működnek. A szakemberek kiemelkedő kadmium-, ólom- és cinkkoncentrációt mutattak ki a városi és elővárosi területeken. A tényfeltáró cikk szerzői ezért nyomatékosan figyelmeztettek a nehézfémek táplálékláncba kerülésének veszélyeire.