Fordulóponthoz értek a nyugdíj-megtakarítások: nagy változásokat sürgetnek, rengeteg magyar lehet érintett

Több mint 2600 milliárd forintra nőtt az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona, az egészségpénztárak tagsága pedig 32 ezer fővel bővült fél év alatt. A kedvező eredmények mellett azonban a következő évtized demográfiai folyamatai komoly kihívást jelenthetnek. A pénztárszektor nagyobb munkáltatói szerepvállalást és átalakított állami támogatást sürget, miközben egy észt kutatás azt mutatta meg: már megfelelően megfogalmazott emlékeztetőkkel is érdemben növelhetők a nyugdíjcélú befizetések.

Október 1-jén Visegrádon rendezték meg az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) éves konferenciáját, ahol többek között a szektor eredményei mellett az öngondoskodás hosszú távú kilátásairól és a megtakarítások ösztönzéséről is szó volt.

Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke a munkáltatói hozzájárulások erősítését, az adókedvezmények rendezését és az automatikus beléptetést szorgalmazta. Bense Richárd, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője pedig nemzetközi kutatásokon keresztül mutatta be, miért nehéz rávenni az embereket a nyugdíjcélú takarékoskodásra, és milyen módszerek segíthetnek ebben.

Fél év alatt 203 milliárd forinttal nőtt a nyugdíjpénztári vagyon

Mohr Lajos előadásának adatai szerint az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona a 2025 végi 2413 milliárd forintról 2026 első félévének végére 2616 milliárd forintra emelkedett. Ez hat hónap alatt 203 milliárd forintos, mintegy 8,4 százalékos növekedést jelentett. A vagyongyarapodásban a befektetési eredmények mellett a befizetések és a kifizetések alakulása is nagy szerepet játszik.

A tagdíjbevételek mindkét pénztártípusnál erősödtek az elmúlt években. A bemutatott adatsor alapján 2025-ben az önkéntes nyugdíjpénztárakba 202 milliárd, az egészségpénztárakba 121 milliárd forint érkezett. Idén az első félévben előbbiek 113 milliárd, utóbbiak 68 milliárd forintos tagdíjbevételt értek el, vagyis együtt már 181 milliárd forintnál tartottak.

A tagság is bővült: az egészségpénztárak taglétszáma a 2025 végi 1 millió 259 ezerről 1 millió 291 ezerre nőtt: a 32 ezres nettó emelkedés mintegy 2,5 százalékos növekedést jelent. Az önkéntes nyugdíjpénztáraknál ugyanezen időszakban 1 millió 82 ezerről 1 millió 89 ezerre emelkedett a tagság.

Az ÖPOSZ elnöke az ingatlancélú felhasználás tanulságairól is beszélt. A konferencián bemutatott adatok szerint mindössze 67 045 igényt adtak be, ez 125,4 milliárd forintnyi összeget jelentett. Mohr Lajos szerint fontos pozitívum, hogy a tagság mintegy 94 százaléka nem élt a lehetőséggel. Ezt ő annak jelzéseként értékelte, hogy a döntő többség kitartott a nyugdíjcélú megtakarítások mellett. A másik tanulság az elnök véleménye szerint az volt, hogy a szektor a működésétől idegen feladatot is megfelelően ellátta, a kifizetések nem borították fel a pénztárak működését.

EZ IS ÉRDEKELHET Felfalja a magyarok nyugdíjmegtakarítását az infláció? Itt az igazság: ennyire van biztonságban a pénzromlástól a vagyon A pénztárak egyetértenek abban, hogy minél előbb el kell kezdeni a takarékoskodást, mert a végső eredmény szempontjából a legfontosabb tényező az idő.

A Ratkó-unokák nyugdíjba vonulása a pénztárakat is érinti

A jelenlegi kedvező eredmények mellett Mohr Lajos azt a kérdést vetette fel, meddig tartható fenn a pozitív pénzáramlás a nyugdíjrendszer mellett. Bár 2025-ben még 94 milliárd, 2026 első félévében pedig 25 milliárd forintos pozitív cash flow-val zártak, a hosszabb távú kilátásokat azonban jelentősen befolyásolja a társadalom öregedése. Az ÖPOSZ elnöke szerint az úgynevezett 'Ratkó-unokák' 10–15 éven belüli nyugdíjba vonulása az állami nyugdíjrendszer mellett az önkéntes nyugdíjpénztáraknak is komoly kihívást jelenthet.

Az előadásban ismertetett, KSH-adatokra épített számítás szerint a munkaerőpiacra belépő és onnan kilépő korosztályok különbsége miatt a következő tíz évben 250 ezer fővel csökkenhet az aktív dolgozók száma. Az elnök hozzátette: ez a számítás még azzal számol, hogy a belépő fiatalok Magyarországon vállalnak munkát, miközben egy részük ma már külföldön helyezkedik el.

A pénztáraknál a nagyobb korosztályok nyugdíjba vonulása azt is jelenti, hogy több korábbi megtakarító kezdheti felhasználni a felhalmozott vagyonát. Emiatt különösen fontos, hogy közben fiatalabb tagok lépjenek be, és rendszeresen fizessenek a számlájukra.

A SZÉP-kártyához hasonló feltételekkel hoznák vissza a munkáltatókat

Mohr Lajos szerint az egyik legfontosabb rövid távú lépés a munkáltatói befizetések ösztönzése lenne. Amíg a SZÉP-kártya kedvezőbb adózású juttatás, mint a nyugdíj- vagy egészségpénztári hozzájárulás, addig nehéz a cégeket a pénztári támogatás felé terelni. Az ÖPOSZ legalább a SZÉP-kártyával azonos kedvezményes adóztatást javasolna, meghatározott limitek mellett. A nyugdíjpénztári hozzájárulásnál a minimálbér 7 százalékáig, az egészségpénztáraknál annak 3,5 százalékáig biztosítanák ezt. A bemutatott javaslatban ehhez havi 22 500, illetve 11 250 forintos összeg szerepelt.

A szövetség számításai szerint a kedvezőbb feltételek a két ágazatban összesen 250 ezer új belépőt hozhatnának. A szervezet elnöke azzal is érvelt, hogy a szélesebb részvételhez kapcsolódó adóbevételek ellensúlyozhatnák a kedvezmény költségvetési hatását.

A munkáltató, a munkavállaló és az állam közös teherviselésére épülő rendszer

Hosszabb távon azonban a munkáltató, a munkavállaló és az állam közös teherviselésére épülő rendszerben gondolkodnak. A felvázolt hazai modellben a munkavállaló és a munkáltató egyaránt a bér 2 százalékát fizetné be, ehhez az állam további 1 százalékkal járulna hozzá. A belépés automatikus lenne, de az érintettek önként kiléphetnének.

Az elnök brit, lengyel és ír példákat ismertetett, mint jó gyakorlatokat. A bemutatott brit konstrukcióban 5 százalékos munkavállalói és 3 százalékos munkáltatói hozzájárulás szerepelt, a lengyel modellben 2, illetve 1,5 százalék. Az ír rendszerben mindkét fél hozzájárulása 1,5 százalékról indul, és fokozatosan 6 százalékra emelkedik. Mohr ezeket a munkáltatói részvétel és az automatikus beléptetés lehetőségeinek példáiként mutatta be.

260 ezer forintra emelnék a támogatási plafont

A szövetség az állami támogatás rendszerének átalakítását is sürgeti. A pénztári befizetésekhez kapcsolódó, a bemutatott javaslat szerint 2014 óta változatlan 150 ezer forintos kombinált plafont 260 ezer forintra emelnék. Az új keretben a nyugdíjpénztári befizetések után legfeljebb 260 ezer, az egészségpénztáriak után 150 ezer forint támogatás lenne elérhető, a kettő együttes felső határa pedig 260 ezer forint maradna. Mohr Lajos szerint az emelés az elmúlt évek inflációja miatt is időszerű.

Az szja-visszatérítést emellett alanyi jogon járó támogatássá alakítanák. Ennek jelentőségét az adja, hogy az szja-kedvezmények bővülésével egyre több embernek csökkenhet vagy szűnhet meg az a személyijövedelemadó-fizetése, amelyből a pénztári visszatérítést érvényesítheti.

A konferencián bemutatott kutatásban az szja-kedvezménnyel érintett pénztártagok 65 fős alcsoportjának 40 százaléka jelezte, hogy csökkentené vagy megszüntetné a befizetését. Mohr ugyanakkor hangsúlyozta: a pénztárak a meglévő tagok befizetéseinél egyelőre nem tapasztalják ezt a visszaesést. A válaszok tehát jövőbeli szándékokat mutatnak. A támogatás átalakításától és a keretek emelésétől az ÖPOSZ évente ágazatonként 50 ezer új belépőt vár.

Miért olyan nehéz elkezdeni a megtakarítást?

A rendszerszintű változtatások mellett az egyéni döntések ösztönzésére is szükség van. Bense Richárd, az az MNB főosztályvezetőjének előadásában a központi kérdése az volt, hogyan lehet rávenni valakit arra, hogy az azonnal elkölthető jövedelmének egy részéről rendszeresen lemondjon egy távoli cél, az időskori anyagi biztonság érdekében.

Az MNB főosztályvezetője a nyugdíjrés fogalmával érzékeltette a problémát: ez a várható állami nyugdíj és az egyén által megfelelőnek tartott időskori életszínvonal finanszírozásához szükséges jövedelem közötti különbség. A szakértő szerint a demográfiai nyomás miatt ez a rés növekedhet, időben elkezdett és megfelelő mértékű megtakarítással viszont csökkenthető.

A döntést azonban többféle akadály nehezíti. Az emberek sokszor előnyben részesítik a jelenlegi fogyasztást a későbbi biztonsággal szemben, a megtakarítási befizetést pedig jövedelemkiesésként élik meg. A nyugdíjas évek távoliak, miközben a lakhatást vagy a hiteltörlesztést most kell finanszírozni.

Ehhez társulhat a pénzügyi ismeretek hiánya. Bense szerint sokan egyszerű ökölszabályok alapján határozzák meg, mennyit tesznek félre, de ez nem feltétlenül elegendő a kívánt életszínvonalhoz. A befektetések, a hozamok és a portfóliók értelmezése is nehéz lehet egy átlagos megtakarítónak.

A fizetésemeléshez kötött befizetés kevésbé fájhat

Bense Richérd szerint a viselkedési ösztönzők, az úgynevezett nudge-ok szerepéről is beszélt. Ezek a döntési környezet alakításával segítik a megtakarítást, miközben az egyénnek megmarad a választási lehetősége. Ide tartozhat az automatikus beléptetés és az előre beállított hozzájárulási mérték. Különösen ígéretesnek nevezte a befizetés automatikus emelését, például a fizetésemeléshez kötve. Ilyenkor a többletjövedelem egy része kerül a megtakarításba, így az érintettnek nem kell a korábbi elkölthető jövedelméből visszalépnie, ez pedig segíthet mérsékelni a veszteség érzését.

A pénzügyi ösztönzők – az adókedvezmény, az állami vagy munkáltatói kiegészítés – mellett személyre szabott előrejelzések is támogathatják a döntést. Ha a megtakarító látja, hogy egy magasabb befizetés milyen különbséget jelenthet később, könnyebben kapcsolja össze a jelenlegi lépést a jövőbeni eredménnyel.

Egy emlékeztető is több mint egymillió eurót mozgósított

Bense Richárd egy Észtországban végzett, közel 128 ezer, önkéntes nyugdíj-megtakarítással rendelkező embert bevonó kutatást is bemutatott. A résztvevőket tíz csoportra osztották: a kontrollcsoport nem kapott emlékeztetőt, a másik kilenc csoport pedig különböző üzeneteket kapott az év végi befizetés ösztönzésére.

Az alapemlékeztető mellett többféle megközelítést vizsgáltak. Volt, amelyik az elveszíthető előnyt hangsúlyozta, más a rövid és hosszú távú hasznot, a befektetés megtérülését, a kisebb napi összegek félretételét vagy a család anyagi biztonságát állította középpontba.

Az előadásban ismertetett eredmények szerint az emlékeztetők a befizetők arányát és a befizetett összegeket is növelték. A befizetők aránya a kontrollcsoport közel 9 százalékos értékéről mintegy 10 százalékra emelkedett. A befizetett összeget a család anyagi biztonságára építő üzenet növelte a legerősebben.

Jogszabályváltozás nélkül is lehetne javítani

Bense Richárd szerint a hazai pénztáraknak a személyre szabott kommunikációhoz sok eszközük már most rendelkezésre áll. A tagságról meglévő információk alapján eltérő üzenetekkel lehetne megszólítani a különböző életkorú és megtakarítási szokású embereket.

Az adminisztráció egyszerűsítése szintén fontos: ha a befizetés könnyebben elvégezhető, kisebb az esélye, hogy az érintett elhalasztja vagy végül elfelejti. A megfelelő üzenet ugyanakkor nem oldja meg azt, ha valakinek a mindennapi kiadásai mellett nincs pénze megtakarítani.

Az előadó egy brit megoldás hazai alkalmazását is felvetette. Ebben rendszeresen frissített számításokkal mutatják be, mennyi éves jövedelem szükséges egy minimális, egy közepes vagy egy kényelmes nyugdíjas életszínvonalhoz, és az egyes összegek milyen kiadásokat fedeznek. Ez kézzelfoghatóbbá teszi az egyébként távoli célt.

Hasonló szerepet tölthetnek be a személyre szabott kalkulátorok és a nyugdíj-applikációk. Bense szerint az egyéni számlaösszesítőkben is megjelenhetnének olyan előrejelzések, amelyek segítenek értelmezni, mire lehet elég az eddigi megtakarítás, és milyen eredménye lehet a befizetés emelésének.

A fiatalabb tagok megszólítása a szektor közös feladata

A konferencián Sipos-Tompa Levente, az MNB alelnöke kedvező kilátásokat vázolt: a pénztárak első féléves hozama 7,8 százalék volt, és az egész évben kétszámjegyű eredményt is elképzelhetőnek tartott. A költséghatékony működés mellett ugyanakkor a nem fizető tagok magas arányát és a fiatalabb korosztályok bevonásának szükségességét hangsúlyozta.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos veszélyben a nyugdíj-megtakarítások: jelentős változtatásokat sürgetnek, rengeteg magyart érintene Szükség lenne a munkavállalók automatikus beléptetésére, a munkáltatói befizetések ösztönzésére is, hogy a nyugdíjpénztárak szerepe erősödjön.

A rendezvényről szóló összefoglaló MNB-adatokra épülő táblázata szerint a 30–44 éves nyugdíjpénztártagok száma 2020 és 2025 között 380 ezerről 267 ezerre csökkent, miközben a 45–59 éveseké 515 ezerről 574 ezerre, a 60 év felettieké pedig 168 ezerről 198 ezerre nőtt. A 16–29 éves tagság mindkét évben 43 ezer fő volt.

Máté-Tóth István, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató-helyettese a nyugdíj-megtakarítások gazdasági szerepét emelte ki. A hosszú távú pénztári vagyon szerinte a vállalatok számára is tartós tőkeforrást jelenthet, támogatva a beruházásokat és az innovációt.