Az európai nyugdíjrendszerek eltérései miatt a pontos nemzetközi összehasonlítás nehézkes, de a környező országok gyakorlata ad némi támpontot a hazai helyzet értékeléséhez.
Súlyos milliókat bukhatnak a jövő nyugdíjasai: rengetegen követik el ezt a hibát a pénzükkel
A személyes megtakarítások és befektetések ma már a nyugdíjjövedelem jelentős várható forrását jelentik: a befektetők ezekből remélik fedezni nyugdíjas éveikre összegyűjtött megtakarításaik 42%-át (nemzetközi átlag), megelőzve az állami ellátást és a munkahelyi nyugdíjprogramokat. Ázsiában ez az arány még magasabb: a térség befektetői a nyugdíjas évek finanszírozásának több mint 50%-át személyes megtakarításokra és befektetésekre alapozzák.
A befektetőknek csak 36%-a tartja a nyugdíjat kulcsfontosságú befektetési motivációnak (Európában 34%, Ázsiában 40%), és mindössze 23% érzi magát nagyon biztosnak abban, hogy hosszú távon pénzügyi biztonságot tud teremteni magának, szemben az egy évvel korábbi 26%-kal - derül ki az Amundi friss kutatásából.
Ez jól mutatja azt az egyértelmű szakadékot, amely befektetők fejében a nyugdíj fontossága, valamint a finanszírozásához szükséges képességek és magabiztosság között fennáll.
A professzionális tanácsadás jelentősen növeli a befektetők nyugdíjjal kapcsolatos magabiztosságát: a tanácsot igénybe vevő befektetők fele mondja azt, hogy nagyon magabiztos a nyugdíjfinanszírozását illetően, míg azok körében, akik soha nem vettek igénybe tanácsadást, ez az arány mindössze 14%.
A magabiztosság hiánya továbbra is a készpénz tartására ösztönzi a megtakarítókat
A kutatás szerint a megtakarítók csaknem fele (43%) tervezi a következő 12 hónapban, hogy elkezd befektetni. A 21–30 évesek körében 62%-ra emelkedik ez az arány. Ugyanakkor 39% továbbra is attól tart, hogy ha befektet, veszíteni fog a pénzéből.
A befektetési szándék országonként jelentős eltéréseket mutat: a dán megtakarítók állnak az élen (79%), őket a szingapúriak követik (73%), míg a belgák és a németek a legkevésbé nyitottak arra, hogy megtegyék ezt a lépést (24%).
A gyakorlatban ez gyakran azt jelenti, hogy az emberek a szükségesnél hosszabb ideig tartják megtakarításaikat készpénzben, ahelyett hogy belekóstolnának a tőkepiaci befektetésekbe: a megtakarítók többsége (52%) számára kb. hathavi jövedelem elegendő lenne a váratlan kiadások fedezésére, mégis a legtöbben jóval több készpénzt tartanak a számlájukon.
Pénzügyi műveltség: hit és valóság
A magabiztosság mellett a pénzügyi műveltség is kulcsszerepet játszik. A tanulmány éles ellentétet mutat a befektetők önbizalma és tényleges pénzügyi ismeretei között: azoknak a 70%-a, akik magukat „szakértőnek” nevezik, nem tudott helyesen megválaszolni három alapvető pénzügyi műveltségi kérdést.
Ugyanez a minta érvényesül a vagyonpiramis csúcsán is. A nagy vagyonnal rendelkező befektetők, bár a legmagabiztosabbak, mégis nagyon alacsony pénzügyi tájékozottságról tesznek tanúbizonyságot: mindössze 36%-uk válaszolt helyesen mindhárom pénzügyi ismereti kérdésre. Ugyanakkor ők fordulnak a legnagyobb valószínűséggel professzionális tanácsadóhoz (87%), szemben a lakossági befektetők 58%-ával.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A mesterséges intelligencia és a közösségi média használata terjed, de a professzionális tanácsadás továbbra is nélkülözhetetlen
Mindössze egy év alatt az AI-asszisztensek rendszeres használata befektetési ötletek vagy információk forrásaként 2026-ra négyszeresére nőtt és elérte a 19%-ot. Ami különösen figyelemre méltó: a befektetők tízből hét esetben már korábban is használtak mesterséges intelligenciát befektetési döntéseik támogatására. Több mint a felük (59%) követte az AI ajánlásait és csaknem mindegyikük (90%) elégedett volt az eredménnyel.
A befektetők ugyanakkor a közösségi médiát is használják ilyen célokra: csaknem minden második befektető (46%) influenszereken keresztül igyekszik befektetési információhoz jutni. Ez különösen Indiában (68%) és Brazíliában (65%) jellemző, míg az olyan európai országok, mint Franciaország (28%), Spanyolország (37%) és Németország (40%), lemaradnak ebben a tekintetben.
Ezek az új információforrások nem helyettesítik a professzionális tanácsadást, inkább kiegészítik azt, támogatva a befektetőket ötleteik megerősítésében vagy az ajánlások ellenőrzésében. A befektetők több mint 60%-a rendelkezik hozzáféréssel valamilyen professzionális pénzügyi tanácsadáshoz, amelyet egyre gyakrabban digitális csatornákon keresztül nyújtanak: a válaszadók 59%-a ma már teljesen vagy részben online kapja a tanácsot.
Fannie Wurtz, az Amundi vezérigazgató-helyettese a fentiekkel kapcsolatban kiemelte: „Miközben a nyugdíj finanszírozása világszerte a háztartások egyik központi kérdésévé válik, az Amundi Decoding Investors tanulmánya egy komoly kihívásra mutat rá: támogatnunk kell a megtakarítókat abban, hogy befektetővé váljanak és belépjenek a tőkepiacokra.
Az iparág számára ez azt jelenti, hogy erősítenünk kell a bizalmat, javítanunk kell a befektetői edukációhoz való hozzáférést – különösen digitális csatornákon keresztül –, és egyszerű, átlátható, hozzáférhető megoldásokat kell kínálnunk. Az Amundi a hosszú távú megtakarítás igényeire szabott befektetési megoldásokkal, technológiai eszközökkel és támogatással segíti ügyfeleit e kihívás kezelésében.
Jöhet az emelt összegű minimálnyugdíj a 85 évnél idősebbeknek: magyar idős is örülhetnek, erről döntött a szlovák kormány
A terv megvalósítását várhatóan a jövő héten hagyják jóvá a parlamentben.
Súlyos veszélyben a nyugdíj-megtakarítások: jelentős változtatásokat sürgetnek, rengeteg magyart érintene
Szükség lenne a munkavállalók automatikus beléptetésére, a munkáltatói befizetések ösztönzésére is, hogy a nyugdíjpénztárak szerepe erősödjön.
Felfalja a magyarok nyugdíjmegtakarítását az infláció? Itt az igazság: ennyire van biztonságban a pénzromlástól a vagyon
A pénztárak egyetértenek abban, hogy minél előbb el kell kezdeni a takarékoskodást, mert a végső eredmény szempontjából a legfontosabb tényező az idő.
Hiába nő négyszeresére a nyugdíjminimum 2027-től, egy rakat ellátás marad továbbra is 28 500 forint - a GYES, a GYET és az anyasági támogatás sem emelkedik
Sokan nem tudják, de a GYES, a GYET, az anyasági támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a legtöbb szociális jövedelemhatár már nem a nyugdíjminimumhoz kötődik.
Most közölte a nyugdíjemelés részleteit Kármán András: így emelkedik 2027-től 700 ezer nyugdíjas juttatása
2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelnék a nyugdíjminimumot, sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat.
Kiderült a lesújtó igazság a magyar nyugdíjasokról: tízből hat idősnek már erre a hétköznapi dologra sem futja
A nyugdíjasok leginkább a külföldi utazásról, a belföldi nyaralásról, a kulturális programokról és az éttermi vagy kávézói látogatásokról mondanak le anyagi okokból.
Volt alternatívája a magánnyugdíjpénztárak elvételének: itt a titkos jegyzőkönyv, Orbánék lesöpörték a tiltakozásokat
2010-ben az akkori Orbán-kormány tudatos figyelemeltereléssel, a szakmai figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyva döntött a magánnyugdíjpénztári vagyon államosításáról.
Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
Egy jól működő rendszerben a munkáltató vállalhatná a megtakarítás ösztönzését, az állam pedig ehhez kedvezményeket biztosíthatna. Nem is kizárólag adó-visszatérítés formájában.
Aki 2027-ben igényli a nyugdíját, de az ellátás pontos összegének kiszámítása adminisztratív okokból elhúzódik, automatikusan nyugdíjelőleget kap.
Átfogó reformcsomagot nyújtott be a kormány az önkéntes nyugdíjrendszer átalakítására, amely a tervek szerint 2027. január 1-jén lép életbe.
Szacsvay László, a Nemzet Színésze őszintén beszélt az anyagi helyzetéről és hogy mire költ minden hónapban.
A 2027-ben nyugdíjba vonulók számára kedvező hír, hogy a valorizációs szorzók várhatóan mintegy 9 százalékkal emelkedhetnek a 2026-os értékekhez képest.
Nyugdíj utalás 2026 október: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik az októberi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 októberében is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Az ágazatban sokáig az a nézet uralkodott, hogy a nehezen pénzzé tehető eszközök és a hosszú távú kötelezettségek időben kiegyenlítik egymást, semlegesítve a kamatkockázatot.
A brit állami nyugdíjak jövő áprilisban várhatóan 3,9 százalékkal emelkednek.
Újra előkerülhet a nyugdíjjárulék-plafon visszavezetésének kérdése, amely jelentősen átalakíthatná a magas keresetűek nyugdíjszámítását.
Váratlan nyugdíjkorhatár-csökkentés jöhet Magyarországon? Ez mindent átírna, százezernyi idős magyarnak lenne megváltás
A társadalom öregedése egyre nagyobb nyomást helyez a nyugdíjrendszerekre.
Jól jártak, akik itt tartották a pénzüket: elképesztő vagyonok gyűltek össze ezeken a magyar számlákon
Hiába volt óriási kifizetési sokk 2025-ben, a tíz legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztár vagyona 163 milliárddal nőtt.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.