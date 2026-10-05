Súlyos milliókat bukhatnak a jövő nyugdíjasai: rengetegen követik el ezt a hibát a pénzükkel

A személyes megtakarítások és befektetések ma már a nyugdíjjövedelem jelentős várható forrását jelentik: a befektetők ezekből remélik fedezni nyugdíjas éveikre összegyűjtött megtakarításaik 42%-át (nemzetközi átlag), megelőzve az állami ellátást és a munkahelyi nyugdíjprogramokat. Ázsiában ez az arány még magasabb: a térség befektetői a nyugdíjas évek finanszírozásának több mint 50%-át személyes megtakarításokra és befektetésekre alapozzák.

A befektetőknek csak 36%-a tartja a nyugdíjat kulcsfontosságú befektetési motivációnak (Európában 34%, Ázsiában 40%), és mindössze 23% érzi magát nagyon biztosnak abban, hogy hosszú távon pénzügyi biztonságot tud teremteni magának, szemben az egy évvel korábbi 26%-kal - derül ki az Amundi friss kutatásából.

Ez jól mutatja azt az egyértelmű szakadékot, amely befektetők fejében a nyugdíj fontossága, valamint a finanszírozásához szükséges képességek és magabiztosság között fennáll.

A professzionális tanácsadás jelentősen növeli a befektetők nyugdíjjal kapcsolatos magabiztosságát: a tanácsot igénybe vevő befektetők fele mondja azt, hogy nagyon magabiztos a nyugdíjfinanszírozását illetően, míg azok körében, akik soha nem vettek igénybe tanácsadást, ez az arány mindössze 14%.

A magabiztosság hiánya továbbra is a készpénz tartására ösztönzi a megtakarítókat

A kutatás szerint a megtakarítók csaknem fele (43%) tervezi a következő 12 hónapban, hogy elkezd befektetni. A 21–30 évesek körében 62%-ra emelkedik ez az arány. Ugyanakkor 39% továbbra is attól tart, hogy ha befektet, veszíteni fog a pénzéből.

A befektetési szándék országonként jelentős eltéréseket mutat: a dán megtakarítók állnak az élen (79%), őket a szingapúriak követik (73%), míg a belgák és a németek a legkevésbé nyitottak arra, hogy megtegyék ezt a lépést (24%).

A gyakorlatban ez gyakran azt jelenti, hogy az emberek a szükségesnél hosszabb ideig tartják megtakarításaikat készpénzben, ahelyett hogy belekóstolnának a tőkepiaci befektetésekbe: a megtakarítók többsége (52%) számára kb. hathavi jövedelem elegendő lenne a váratlan kiadások fedezésére, mégis a legtöbben jóval több készpénzt tartanak a számlájukon.

Pénzügyi műveltség: hit és valóság

A magabiztosság mellett a pénzügyi műveltség is kulcsszerepet játszik. A tanulmány éles ellentétet mutat a befektetők önbizalma és tényleges pénzügyi ismeretei között: azoknak a 70%-a, akik magukat „szakértőnek” nevezik, nem tudott helyesen megválaszolni három alapvető pénzügyi műveltségi kérdést.

Ugyanez a minta érvényesül a vagyonpiramis csúcsán is. A nagy vagyonnal rendelkező befektetők, bár a legmagabiztosabbak, mégis nagyon alacsony pénzügyi tájékozottságról tesznek tanúbizonyságot: mindössze 36%-uk válaszolt helyesen mindhárom pénzügyi ismereti kérdésre. Ugyanakkor ők fordulnak a legnagyobb valószínűséggel professzionális tanácsadóhoz (87%), szemben a lakossági befektetők 58%-ával.

A mesterséges intelligencia és a közösségi média használata terjed, de a professzionális tanácsadás továbbra is nélkülözhetetlen

Mindössze egy év alatt az AI-asszisztensek rendszeres használata befektetési ötletek vagy információk forrásaként 2026-ra négyszeresére nőtt és elérte a 19%-ot. Ami különösen figyelemre méltó: a befektetők tízből hét esetben már korábban is használtak mesterséges intelligenciát befektetési döntéseik támogatására. Több mint a felük (59%) követte az AI ajánlásait és csaknem mindegyikük (90%) elégedett volt az eredménnyel.

A befektetők ugyanakkor a közösségi médiát is használják ilyen célokra: csaknem minden második befektető (46%) influenszereken keresztül igyekszik befektetési információhoz jutni. Ez különösen Indiában (68%) és Brazíliában (65%) jellemző, míg az olyan európai országok, mint Franciaország (28%), Spanyolország (37%) és Németország (40%), lemaradnak ebben a tekintetben.

Ezek az új információforrások nem helyettesítik a professzionális tanácsadást, inkább kiegészítik azt, támogatva a befektetőket ötleteik megerősítésében vagy az ajánlások ellenőrzésében. A befektetők több mint 60%-a rendelkezik hozzáféréssel valamilyen professzionális pénzügyi tanácsadáshoz, amelyet egyre gyakrabban digitális csatornákon keresztül nyújtanak: a válaszadók 59%-a ma már teljesen vagy részben online kapja a tanácsot.

Fannie Wurtz, az Amundi vezérigazgató-helyettese a fentiekkel kapcsolatban kiemelte: „Miközben a nyugdíj finanszírozása világszerte a háztartások egyik központi kérdésévé válik, az Amundi Decoding Investors tanulmánya egy komoly kihívásra mutat rá: támogatnunk kell a megtakarítókat abban, hogy befektetővé váljanak és belépjenek a tőkepiacokra.

Az iparág számára ez azt jelenti, hogy erősítenünk kell a bizalmat, javítanunk kell a befektetői edukációhoz való hozzáférést – különösen digitális csatornákon keresztül –, és egyszerű, átlátható, hozzáférhető megoldásokat kell kínálnunk. Az Amundi a hosszú távú megtakarítás igényeire szabott befektetési megoldásokkal, technológiai eszközökkel és támogatással segíti ügyfeleit e kihívás kezelésében.