A rendőrségi vizsgálat kiderítette, hogy a pénz a Bank of America tulajdona volt, az összeget pedig a pénzintézet készpénzszállító partnere, a Brinks kezelte.
Jöhet az emelt összegű minimálnyugdíj a 85 évnél idősebbeknek: magyar idős is örülhetnek, erről döntött a szlovák kormány
Megemelt összegű minimálnyugdíj bevezetését tervezi a jövő évtől a 85 évnél idősebbek számára a pozsonyi kormány - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a hármas szlovák kormánykoalíció legkisebb pártjának a Szlovák Nemzeti Pártnak (SNS) a közlésére hivatkozva szombaton. Az intézkedés bevezetéséről és az ahhoz szükséges költségvetési forrásokról a kormánykoalíció pártjainak pénteki találkozóján már megszületett a megegyezés - közölték, hozzátéve: a terv megvalósítását várhatóan a jövő héten hagyják jóvá a parlamentben.
Az intézkedést az érintett korkategóriába tartozó nyugdíjasok alacsony nyugdíjaival indokolták. A tervezett intézkedés szerint a legalább 30 ledolgozott évet kimutatni tudó, 85 évnél idősebb nyugdíjasok jövő januártól legalább 708 euró (mintegy 260 ezer forint) nyugdíjra lesznek jogosultak. Ez az összeg jelentősen magasabb az összes nyugdíjasra vonatkozó, az idei évre érvényes minimálnyugdíj összegénél, amelyet a ledolgozott évek és a létminimum függvényében állapítanak meg.
A minimálnyugdíj összege Szlovákiában az idei évben, 30 ledolgozott év esetén 412 euró (mintegy 152 ezer forint), 40 ledolgozott év után pedig 484 euró (mintegy 178 ezer forint). A tervezett intézkedést nem sokkal azt követően jelentették be, hogy elcsitult az a koalíción belüli vita, amely az körül alakult ki, hogy a legkisebb koalíciós párt ellenzéki képviselők szavazatainak segítségével váltotta le a korábban általuk jelölt környezetvédelmi minisztert.
A 2021-es szlovák népszámlálás alapján 7391, 85 év feletti ember vallotta magát elsődlegesen magyar nemzetiségűnek Szlovákiában. Így több ezer magyar időst is érint a változás.
A legfontosabb változás a nyugdíjminimumot érinti, amelynek összege hosszú ideje változatlan volt.
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