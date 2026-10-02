Szeptember végére az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) teljesítette az idei, év közben megemelt nettó kibocsátási tervének 94,4 százalékát.
Súlyos veszélyben a nyugdíj-megtakarítások: jelentős változtatásokat sürgetnek, rengeteg magyart érintene
Ahhoz, hogy az önkéntes pénztárak szerepe érdemben erősödhessen az időskori anyagi biztonság megteremtésében, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) álláspontja szerint több változtatásra is szükség volna: egyebek mellett a munkavállalók automatikus beléptetésére, a munkáltatói befizetések ösztönzésére, valamint a megtakarítások után biztosított adókedvezmények formájának és mértékének korszerűsítésére. Egy friss, országos közvélemény-kutatás eredményei alapján ezeket az elképzeléseket a hazai munkavállalók is támogatják.
Mintegy 230 vendég, tíz alapkezelő, 24 önkéntes nyugdíj- és egészségpénztár, valamint a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége képviselőinek részvételével az idén is megtartotta éves konferenciáját az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ).
„Egy-másfél évtizedes távlatban nyugdíjba mennek a "Ratkó-unokák", így a következő tíz évben 250 ezerrel csökkenhet az aktív dolgozók száma Magyarországon, hiszen folyamatosan kevesebben lépnek be a munkaerőpiacra, mint ahányan elérik az öregségi nyugellátás korhatárát" – hívta fel a figyelmet Mohr Lajos, a Pénztárszövetség elnöke.
Hangsúlyozta, hogy Az ÖPOSZ álláspontja szerint több fontos változás is kellene ahhoz, hogy az önkéntes pénztárak szerepe érdemben erősödhessen az időskori anyagi biztonság megteremtésében. Ehhez – számos európai országhoz hasonlóan – a munkavállalók automatikus beléptetésére, a munkáltatói befizetések ösztönzésére, valamint a megtakarítások után biztosított adókedvezmények formájának és mértékének korszerűsítésére volna szükség.
A Pénztárszövetség javaslata szerint a munkáltatói befizetések érdemi ösztönzéséhez legalább a SZÉP kártyával azonos vagy kedvezőbb közterhek szükségesek, akár valamilyen összeghatár beépítésével. Hosszabb távon – a brit, lengyel vagy az ír modellhez hasonlóan – egy olyan modell is szóba jöhetne, amelyben a munkáltató, a munkavállaló és az állam közösen finanszírozná a nyugdíjcélú öngondoskodást.
Az ÖPOSZ elképzelései szerint a bér 2-2 százalékának megfelelő összeget a foglalkoztató és a magánszemély fizetné be a pénztárba, ehhez az állam 1 százalékkal járulna hozzá.
A javaslat emellett a megtakarítások után igénybe vehető szja-visszatérítést alanyi jogon járó állami támogatássá alakítaná. A két kasszatípusra vonatkozó, több mint tíz éve változatlan 150 ezer forintos kombinált adóvisszatérítési plafont ezzel párhuzamosan 260 ezer forintra emelnék úgy, hogy a nyugdíjpénztári befizetések után ez teljes egészében, az egészségpénztáraknál pedig 150 ezer forintig érvényesíthető volna.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A hazai munkavállalók is támogatják a javaslatokat
Az ÖPOSZ megbízásából elvégzett országos közvélemény-kutatás eredményei alapján ezeket az elképzeléseket a hazai munkavállalók is támogatják. Tízből hat megkérdezett szerint jó megoldás lenne az szja-visszatérítést alanyi jogon járó állami támogatássá tenni. Ha ez megvalósulna, a jelenleg nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagsággal nem rendelkezők közel fele nyitott lenne a belépésre. Szintén jelentősen növelné a kasszák vonzerejét a válaszadók szerint, ha a SZÉP kártya keretét nyugdíjpénztári megtakarításra is lehetne fordítani, a többség pedig nyitott is lenne erre a lehetőségre.
„A kutatás eredményei arra is rávilágítottak, hogy továbbra is az önkéntes nyugdíjpénztár a legnépszerűbb nyugdíjcélú megtakarítás, ráadásul e kasszák megítélése a tavalyi felmérés óta tovább javult. Szintén kedvező eredmény, hogy a válaszok szerint a nyugdíjpénztár mind költséghatékonyságban, mind biztonságban, mind pedig a saját élethelyzethez illeszkedésben megelőzi a többi terméket, továbbá az ismertsége is magasabb azoknál” – emelte ki Mohr Lajos.
Pozitívak a kilátások a pénztárszektorban
Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke előadásában hangsúlyozta: „Újra pozitív kilátásokat tapasztalunk a pénztárszektorban, amely ismét növekedési pályán van. A nyugdíjkasszák idei éves hozama kétszámjegyű lehet, ami vonzó eredmény a csökkenő kamatpálya és a mérséklődő infláció mellett. A hosszú távú nominális hozam a szektorban tartósan 6-7 százalék körül alakul, ami két évtizedes távlatban is meghaladja az inflációt, mindehhez pedig alacsony költségszint társul. A szektor stabilan és gazdaságosan működik, amin az átmenetileg lehetővé tett ingatlancélú felhasználás sem változtatott, hiszen a tagság kis része élt csak a lehetőséggel, ez pedig csupán 125 milliárd forint kiáramlást eredményezett".
Az alelnök hozzátette: „A pozitív képet árnyalja ugyanakkor, hogy még mindig magas a tagdíjat nem fizetők aránya, illetve továbbra is magas, 39-41 év az új belépők átlagéletkora. Az MNB olyan eszközök kialakításán dolgozik, amelyek a 30 év alattiak nyugdíjpénztári belépését ösztönöznék. Ennek egyik eleme a jegybank honlapján elérhető Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátor. Ez például egyértelműen jelzi, hogy ha valaki a jelenlegi 375 ezer forintos átlagbér, valamint az annak 70 százalékára várható állami nyugdíj közötti 112 ezer forintos jövedelemkiegészítést szeretné elérni, akkor ahhoz 20 éves korban elkezdve a takarékoskodást havi közel 26 ezer forintot kell félretennie, 40 évesen pedig már ennek duplája szükséges.”
Volt alternatívája a magánnyugdíjpénztárak elvételének: itt a titkos jegyzőkönyv, Orbánék lesöpörték a tiltakozásokat
2010-ben az akkori Orbán-kormány tudatos figyelemeltereléssel, a szakmai figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyva döntött a magánnyugdíjpénztári vagyon államosításáról.
Sokan már fiatalon búcsút mondhatnak a gondtalan nyugdíjas éveknek: rengeteg pénzt buknak el, itt hibáznak
Egy jól működő rendszerben a munkáltató vállalhatná a megtakarítás ösztönzését, az állam pedig ehhez kedvezményeket biztosíthatna. Nem is kizárólag adó-visszatérítés formájában.
Aki 2027-ben igényli a nyugdíját, de az ellátás pontos összegének kiszámítása adminisztratív okokból elhúzódik, automatikusan nyugdíjelőleget kap.
Átfogó reformcsomagot nyújtott be a kormány az önkéntes nyugdíjrendszer átalakítására, amely a tervek szerint 2027. január 1-jén lép életbe.
Szacsvay László, a Nemzet Színésze őszintén beszélt az anyagi helyzetéről és hogy mire költ minden hónapban.
A 2027-ben nyugdíjba vonulók számára kedvező hír, hogy a valorizációs szorzók várhatóan mintegy 9 százalékkal emelkedhetnek a 2026-os értékekhez képest.
Nyugdíj utalás 2026 október: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik az októberi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 októberében is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Az ágazatban sokáig az a nézet uralkodott, hogy a nehezen pénzzé tehető eszközök és a hosszú távú kötelezettségek időben kiegyenlítik egymást, semlegesítve a kamatkockázatot.
A brit állami nyugdíjak jövő áprilisban várhatóan 3,9 százalékkal emelkednek.
Újra előkerülhet a nyugdíjjárulék-plafon visszavezetésének kérdése, amely jelentősen átalakíthatná a magas keresetűek nyugdíjszámítását.
Váratlan nyugdíjkorhatár-csökkentés jöhet Magyarországon? Ez mindent átírna, százezernyi idős magyarnak lenne megváltás
A társadalom öregedése egyre nagyobb nyomást helyez a nyugdíjrendszerekre.
Jól jártak, akik itt tartották a pénzüket: elképesztő vagyonok gyűltek össze ezeken a magyar számlákon
Hiába volt óriási kifizetési sokk 2025-ben, a tíz legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztár vagyona 163 milliárddal nőtt.
Az inflációtól való szorongás érezhetően mérséklődött, és a majdani nyugdíj összege vált az egyik legnyomasztóbb aggodalommá a magyarok körében.
A hatóság azt vizsgálja, hogy vannak-e a szerződésekben a fogyasztók számára tisztességtelen vagy indokolatlanul hátrányos feltételek.
Rendkívüli változás jön a nyugdíjaknál: százezreket érint a hatalmas emelés, de komoly bökkenőre derült fény
Farkas András nyugdíjszakértő szerint egyebek mellett azt is tisztázni kell, hogy az emelés pontosan mely ellátásokra vonatkozik majd.
Brutális igazság derült ki a nyugdíjpénztárakról: hiába gyűlt össze rengeteg pénz, nagyon kevés maradhat a végén
A hangzatos rekordok ellenére a helyzet korántsem ad okot az ünneplésre.
Ezekben az országokban éri meg igazán nyugdíjba menni 2026-ban: a korábbi fizetés 80 százaléka is megmaradhat
A nyugdíjba vonulás után országonként óriási különbség lehet abban, hogy az ellátás a korábbi fizetés mekkora részét képes pótolni.
A világ népessége példátlan ütemben öregszik, a 65 év felettiek aránya ugyanis globálisan csaknem megduplázódik 2060-ra.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank