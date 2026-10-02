Súlyos veszélyben a nyugdíj-megtakarítások: jelentős változtatásokat sürgetnek, rengeteg magyart érintene

Ahhoz, hogy az önkéntes pénztárak szerepe érdemben erősödhessen az időskori anyagi biztonság megteremtésében, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) álláspontja szerint több változtatásra is szükség volna: egyebek mellett a munkavállalók automatikus beléptetésére, a munkáltatói befizetések ösztönzésére, valamint a megtakarítások után biztosított adókedvezmények formájának és mértékének korszerűsítésére. Egy friss, országos közvélemény-kutatás eredményei alapján ezeket az elképzeléseket a hazai munkavállalók is támogatják.

Mintegy 230 vendég, tíz alapkezelő, 24 önkéntes nyugdíj- és egészségpénztár, valamint a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége képviselőinek részvételével az idén is megtartotta éves konferenciáját az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ).

„Egy-másfél évtizedes távlatban nyugdíjba mennek a "Ratkó-unokák", így a következő tíz évben 250 ezerrel csökkenhet az aktív dolgozók száma Magyarországon, hiszen folyamatosan kevesebben lépnek be a munkaerőpiacra, mint ahányan elérik az öregségi nyugellátás korhatárát" – hívta fel a figyelmet Mohr Lajos, a Pénztárszövetség elnöke.

Hangsúlyozta, hogy Az ÖPOSZ álláspontja szerint több fontos változás is kellene ahhoz, hogy az önkéntes pénztárak szerepe érdemben erősödhessen az időskori anyagi biztonság megteremtésében. Ehhez – számos európai országhoz hasonlóan – a munkavállalók automatikus beléptetésére, a munkáltatói befizetések ösztönzésére, valamint a megtakarítások után biztosított adókedvezmények formájának és mértékének korszerűsítésére volna szükség.

A Pénztárszövetség javaslata szerint a munkáltatói befizetések érdemi ösztönzéséhez legalább a SZÉP kártyával azonos vagy kedvezőbb közterhek szükségesek, akár valamilyen összeghatár beépítésével. Hosszabb távon – a brit, lengyel vagy az ír modellhez hasonlóan – egy olyan modell is szóba jöhetne, amelyben a munkáltató, a munkavállaló és az állam közösen finanszírozná a nyugdíjcélú öngondoskodást.

Az ÖPOSZ elképzelései szerint a bér 2-2 százalékának megfelelő összeget a foglalkoztató és a magánszemély fizetné be a pénztárba, ehhez az állam 1 százalékkal járulna hozzá.

A javaslat emellett a megtakarítások után igénybe vehető szja-visszatérítést alanyi jogon járó állami támogatássá alakítaná. A két kasszatípusra vonatkozó, több mint tíz éve változatlan 150 ezer forintos kombinált adóvisszatérítési plafont ezzel párhuzamosan 260 ezer forintra emelnék úgy, hogy a nyugdíjpénztári befizetések után ez teljes egészében, az egészségpénztáraknál pedig 150 ezer forintig érvényesíthető volna.

A hazai munkavállalók is támogatják a javaslatokat

Az ÖPOSZ megbízásából elvégzett országos közvélemény-kutatás eredményei alapján ezeket az elképzeléseket a hazai munkavállalók is támogatják. Tízből hat megkérdezett szerint jó megoldás lenne az szja-visszatérítést alanyi jogon járó állami támogatássá tenni. Ha ez megvalósulna, a jelenleg nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagsággal nem rendelkezők közel fele nyitott lenne a belépésre. Szintén jelentősen növelné a kasszák vonzerejét a válaszadók szerint, ha a SZÉP kártya keretét nyugdíjpénztári megtakarításra is lehetne fordítani, a többség pedig nyitott is lenne erre a lehetőségre.

„A kutatás eredményei arra is rávilágítottak, hogy továbbra is az önkéntes nyugdíjpénztár a legnépszerűbb nyugdíjcélú megtakarítás, ráadásul e kasszák megítélése a tavalyi felmérés óta tovább javult. Szintén kedvező eredmény, hogy a válaszok szerint a nyugdíjpénztár mind költséghatékonyságban, mind biztonságban, mind pedig a saját élethelyzethez illeszkedésben megelőzi a többi terméket, továbbá az ismertsége is magasabb azoknál” – emelte ki Mohr Lajos.

Pozitívak a kilátások a pénztárszektorban

Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke előadásában hangsúlyozta: „Újra pozitív kilátásokat tapasztalunk a pénztárszektorban, amely ismét növekedési pályán van. A nyugdíjkasszák idei éves hozama kétszámjegyű lehet, ami vonzó eredmény a csökkenő kamatpálya és a mérséklődő infláció mellett. A hosszú távú nominális hozam a szektorban tartósan 6-7 százalék körül alakul, ami két évtizedes távlatban is meghaladja az inflációt, mindehhez pedig alacsony költségszint társul. A szektor stabilan és gazdaságosan működik, amin az átmenetileg lehetővé tett ingatlancélú felhasználás sem változtatott, hiszen a tagság kis része élt csak a lehetőséggel, ez pedig csupán 125 milliárd forint kiáramlást eredményezett".

Az alelnök hozzátette: „A pozitív képet árnyalja ugyanakkor, hogy még mindig magas a tagdíjat nem fizetők aránya, illetve továbbra is magas, 39-41 év az új belépők átlagéletkora. Az MNB olyan eszközök kialakításán dolgozik, amelyek a 30 év alattiak nyugdíjpénztári belépését ösztönöznék. Ennek egyik eleme a jegybank honlapján elérhető Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátor. Ez például egyértelműen jelzi, hogy ha valaki a jelenlegi 375 ezer forintos átlagbér, valamint az annak 70 százalékára várható állami nyugdíj közötti 112 ezer forintos jövedelemkiegészítést szeretné elérni, akkor ahhoz 20 éves korban elkezdve a takarékoskodást havi közel 26 ezer forintot kell félretennie, 40 évesen pedig már ennek duplája szükséges.”