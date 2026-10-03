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Idős hölgy ül az ablak melletti asztalnál egy idősek otthonának első emeletén, és a macskáját nézi.
Nyugdíj

Tisztázta a kormány, kinek jár a 120 ezer forintos nyugdíjminimum 2027-től: itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2026. október 3. 17:03

2027. január 1-jétől emelkedik a nyugdíjminimum, a megváltozott munkaképességűek ellátása, az időskorúak járadéka, és a nyugdíj alapján számolt árvaellátás is. A legkisebb teljes nyugdíj összegét a kormány az eddigi összeg négyszeresére, 120 ezer forintra emeli, az időskorúak járadékát pedig megduplázza - írta Magyarország Kormánya közösségi médiában. A posztban tisztázták kiket érint a nyugdíjemelés.  

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Jelentős mértékben emelkedik a legkisebb teljes nyugdíj, az időskorúak járadéka, a megváltozott munkaképességűek ellátása, valamint az árvaellátás 2027. január 1-jétől - ahogy arról lapunk már korábban beszámolt. A tervezett szociális és nyugdíjintézkedések célja a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező idősek, valamint a rászoruló csoportok anyagi biztonságának megerősítése.

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A legfontosabb változás a nyugdíjminimumot érinti, amelynek összege hosszú ideje változatlan volt, most viszont érdemi növekedés előtt áll. A legkisebb teljes nyugdíj összegét a kormány az eddigi összeg négyszeresére, 120 ezer forintra emeli, az időskorúak járadékát pedig megduplázza – áll a tájékoztatásban.

A döntés értelmében a nyugdíjminimum és az időskorúak járadéka mellett a megváltozott munkaképességűek ellátása, valamint a nyugdíj alapján számított árvaellátás is emelkedni fog 2027 első napjától:

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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