A terv megvalósítását várhatóan a jövő héten hagyják jóvá a parlamentben.
Tisztázta a kormány, kinek jár a 120 ezer forintos nyugdíjminimum 2027-től: itt vannak a részletek
2027. január 1-jétől emelkedik a nyugdíjminimum, a megváltozott munkaképességűek ellátása, az időskorúak járadéka, és a nyugdíj alapján számolt árvaellátás is. A legkisebb teljes nyugdíj összegét a kormány az eddigi összeg négyszeresére, 120 ezer forintra emeli, az időskorúak járadékát pedig megduplázza - írta Magyarország Kormánya közösségi médiában. A posztban tisztázták kiket érint a nyugdíjemelés.
Jelentős mértékben emelkedik a legkisebb teljes nyugdíj, az időskorúak járadéka, a megváltozott munkaképességűek ellátása, valamint az árvaellátás 2027. január 1-jétől - ahogy arról lapunk már korábban beszámolt. A tervezett szociális és nyugdíjintézkedések célja a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező idősek, valamint a rászoruló csoportok anyagi biztonságának megerősítése.
A legfontosabb változás a nyugdíjminimumot érinti, amelynek összege hosszú ideje változatlan volt, most viszont érdemi növekedés előtt áll. A legkisebb teljes nyugdíj összegét a kormány az eddigi összeg négyszeresére, 120 ezer forintra emeli, az időskorúak járadékát pedig megduplázza – áll a tájékoztatásban.
A döntés értelmében a nyugdíjminimum és az időskorúak járadéka mellett a megváltozott munkaképességűek ellátása, valamint a nyugdíj alapján számított árvaellátás is emelkedni fog 2027 első napjától:
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