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nyugdij, megélhetés
Nyugdíj

Itt a keserű valóság: a 120 ezer forintos nyugdíjminimum arra volt elég, hogy utolérjük vele Bulgáriát és Romániát

Pénzcentrum
2026. október 5. 14:01

Kármán András pénzügyminiszter bejelentése alapján jövő évtől a négyszeresére, 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíjminimum. A 2008 óta változatlan, 28 500 forintos összeg drasztikus megemelésével a legkisebb magyarországi ellátások végre felzárkóznak az európai uniós mezőny alsó harmadához, ami több mint 240 ezer embert érint közvetlenül - írja a G7.

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Bár az elmúlt években fokozatosan csökkent azok aránya, akik a korábbi, 28 500 forintos minimum körüli összeget kapták, a 120 ezer forint alatti ellátásból élők tábora még mindig jelentős. Jelenleg mintegy 242 ezren kapnak ennél kevesebb öregségi nyugdíjat vagy rokkantsági ellátást, utóbbi csoportba 115 ezren tartoznak.

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Magának a nyugdíjminimumnak a társadalmi jelentősége egyébként 2023-ban némileg átalakult, a kormány ugyanis ekkor választotta el tőle a legtöbb szociális és családtámogatási ellátást. Ezeket azóta a szintén 28 500 forintban megállapított – és azóta is változatlan – szociális vetítési alaphoz kötik.

Az európai nyugdíjrendszerek eltérései miatt a pontos nemzetközi összehasonlítás nehézkes, de a környező országok gyakorlata ad némi támpontot a hazai helyzet értékeléséhez. A jövő évtől érvényes, mintegy 325 eurónak megfelelő új magyar összeg már biztosan meghaladja a romániai szintet, ahol az állam egy szociális kiegészítés révén 2024 óta változatlanul havi 250 euró körüli összegre (1281 lej) egészíti ki a legalacsonyabb nyugdíjakat.

A régió más államaival szemben azonban a mostani emeléssel is megmarad a hazai lemaradás. Bulgáriában az idén júliusi indexálásnak köszönhetően már 348 euróra nőtt a garantált nyugdíjminimum, ami a helyi beszámolók szerint egy szerény életvitel fenntartásához elegendő.

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A nyugati szomszédunkkal való összevetés továbbra is éles kontrasztot mutat, hiszen Ausztriában az állam egy egyedülálló nyugdíjas esetében jelenleg havi 1308 euróra, míg az együtt élő pároknál 2064 euróra egészíti ki a bevételeket, ha az érintettek saját jövedelme nem éri el ezt az alapértéket.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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