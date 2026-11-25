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Legendás mérkőzések, váratlan fordulatok, történelmi sikerek és máig emlegetett kudarcok: a magyar labdarúgó-válogatott történetében igazán nincs hiány izgalmas pillanatokból. De vajon mennyi mindenre emlékszünk ezekből, és mennyire ismerjük a híres meccsek mögötti történeteket? A magyar labdarúgás napján egy kvízzel tesztelheted, mennyire ismered a férfiválogatott történetét.

Címlapkép: Getty Images

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