A 4iG Csoport tulajdonrészt szerez a versenyzőt menedzselő vállalatban, és a korábbinál nagyobb szerepet vállal a projekt finanszírozásában.
Kvíz: Rajongsz a magyar fociért? Válogatott kérdések a magyar válogatottról
Legendás mérkőzések, váratlan fordulatok, történelmi sikerek és máig emlegetett kudarcok: a magyar labdarúgó-válogatott történetében igazán nincs hiány izgalmas pillanatokból. De vajon mennyi mindenre emlékszünk ezekből, és mennyire ismerjük a híres meccsek mögötti történeteket? A magyar labdarúgás napján egy kvízzel tesztelheted, mennyire ismered a férfiválogatott történetét.
Kvíz: Rajongsz a magyar fociért? Válogatott kérdések a magyar válogatottról
Jöhet még pár sportos kvíz?
Kvíz: Mennyire ismered Magyarország falvait? Település- és állatnevek keveredtek össze: találd ki, melyik a kakukktojás!
Ebben a kvízben hasonlóan furcsa állat- és településneveket gyűjtöttünk össze. Nincs más dolgod, mint eldönteni, melyik név mit takar.
A mai kvíz során kiderülhet, mennyire emlékszel a novemberhez kötődő történelmi dátumokra és eseményekre.
Kvíz: Anno te is sokat GTA-ztál? Lássuk, fel tudod-e idézni a legfontosabb helyszíneket, szereplőket, küldetéseket!
A GTA VI megjelenése apropóján most felidézzük a sorozat korábbi epizódjainak legemlékezetebb szereplőit, helyszíneit, küldetéseit.
Nem kell zenésznek lenned, hogy jól szerepelj ezen a kvízen! Tíz kérdésből kiderül, mennyire vagy otthon a komolyzene világában.
Legendás vetélkedők, népszerű műsorvezetők és emlékezetes tévés pillanatok. Te mennyit tudsz a magyar televíziózás múltjáról? Töltsd ki kvízünket!
Egy igazi úriember nem csupán az öltözködéséről ismerszik meg, hanem arról, hogyan viselkedik társaságban, mennyire ismeri a társas érintkezés íratlan normáit.
Te vajon eligazodsz a filozófiai fogalmak között, ismered a nagy gondolkodók elméleteit?
Kvíz: Úgy ismered Budapestet, mint a tenyered? Lássuk, tudod-e pontosan, mi található a budai és a pesti oldalon!
1873. november 17-én jött létre a mai főváros Pest, Buda és Óbuda (valamint a Margitsziget egy részének) egyesítésével.
A Google-ben sokan keresnek rá ezekre a kifejezésekre. Te vajon felismered mind a tíz jelentését internetes segítség nélkül.
Ismeretlenül csengő magyar szavak, meghökkentő jelentések és furfangos kakukktojások. Vajon sikerül mind a tíz kérdésre helyesen válaszolnod?
Kvíz: Te mit tippelsz, mennyibe kerül a lángos, töltött káposzta, forralt bor a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban 2026-ban?
Te mit gondolsz, mennyibe kerül egy lángos, töltött káposzta, sült gesztenye, kürtős kalács a karácsonyi vásárban? Töltsd ki a kvízünket és kerülj képbe az árakkal!
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Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
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Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.