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The Plaza de EspaÃ±a is a plaza in the Parque de MarÃ­a Luisa, in Seville, Spain. It was built in 1928 for the Ibero-American Exposition of 1929. It is a landmark example of Regionalism Architecture, mixing elements of the Baroque Revi
Kvíz

Kvíz: Jártál már Spanyolországban, vagy régóta készülsz elutazni oda? Lássuk, mennyit tudsz Európa legnaposabb országáról!

Pénzcentrum
2026. augusztus 3. 18:03

Augusztus 3-a mérföldkövet hozott mind a spanyol, mind a világtörténelemben. 1492-ben ezen a napon hajózott ki Kolumbusz Kristóf az új világ felé a spanyol korona megbízásából. Ebből az alkalomból a mai kvíz a Spanyolország földrajzát, történelmét, kultúráját, gasztronómiáját és nevezetességeit helyezi a fókuszba. Te mennyit az országról, illetve magukról a spanyolokról? Most kiderítheted.

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Kvíz: Jártál már Spanyolországban, vagy régóta készülsz elutazni oda? Lássuk, mennyit tudsz Európa legnaposabb országáról!

1/10 kérdés
Mi Spanyolország fővárosa?
Barcelona
Madrid
Ibiza
Sevilla
2/10 kérdés
Melyik szigetcsoport tartozik Spanyolországhoz a Földközi-tengeren?
Madeira
Baleár-szigetek
Azori-szigetek
Feröer-szigetek
3/10 kérdés
Melyik spanyol étel készül hagyományosan rizsből, sáfrányból és különféle húsokból vagy tengeri herkentyűkből?
churros
tortilla espanola
paella
gazpacho
4/10 kérdés
Melyik városban rendezik meg minden évben a híres bikafuttatást, a San Fermín ünnepet?
Zaragoza
Pamplona
Bilbao
Málaga
5/10 kérdés
Melyik hegység választja el Spanyolországot Franciaországtól?
Appenninek
Kárpátok
Pireneusok
Alpok
6/10 kérdés
Melyik városban található az Alhambra palota?
Granada
Alicante
Córdoba
Toledo
7/10 kérdés
Melyik híres festő műve a Guernica című festmény?
Francisco Goya
Pablo Picasso
Diego Velázquez
El Greco
8/10 kérdés
Melyik autonóm közösség fővárosa Barcelona?
Andalúzia
Katalónia
Baszkföld
Galícia
9/10 kérdés
13. Melyik híres spanyol író alkotta Don Quijote alakját?
Camilo José Cela
Miguel de Cervantes
Federico García Lorca
Lope de Vega
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik egy spanyol táncstílus?
jive
szamba
csacsacsa
flamenco
Címlapkép: Getty Images
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