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Augusztus 3-a mérföldkövet hozott mind a spanyol, mind a világtörténelemben. 1492-ben ezen a napon hajózott ki Kolumbusz Kristóf az új világ felé a spanyol korona megbízásából. Ebből az alkalomból a mai kvíz a Spanyolország földrajzát, történelmét, kultúráját, gasztronómiáját és nevezetességeit helyezi a fókuszba. Te mennyit az országról, illetve magukról a spanyolokról? Most kiderítheted.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Spanyolországban, vagy régóta készülsz elutazni oda? Lássuk, mennyit tudsz Európa legnaposabb országáról! 1/10 kérdés Mi Spanyolország fővárosa? Barcelona Madrid Ibiza Sevilla Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik szigetcsoport tartozik Spanyolországhoz a Földközi-tengeren? Madeira Baleár-szigetek Azori-szigetek Feröer-szigetek Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik spanyol étel készül hagyományosan rizsből, sáfrányból és különféle húsokból vagy tengeri herkentyűkből? churros tortilla espanola paella gazpacho Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik városban rendezik meg minden évben a híres bikafuttatást, a San Fermín ünnepet? Zaragoza Pamplona Bilbao Málaga Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik hegység választja el Spanyolországot Franciaországtól? Appenninek Kárpátok Pireneusok Alpok Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik városban található az Alhambra palota? Granada Alicante Córdoba Toledo Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik híres festő műve a Guernica című festmény? Francisco Goya Pablo Picasso Diego Velázquez El Greco Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik autonóm közösség fővárosa Barcelona? Andalúzia Katalónia Baszkföld Galícia Következő kérdés 9/10 kérdés 13. Melyik híres spanyol író alkotta Don Quijote alakját? Camilo José Cela Miguel de Cervantes Federico García Lorca Lope de Vega Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik egy spanyol táncstílus? jive szamba csacsacsa flamenco Eredmények

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