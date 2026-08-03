A Hunguest Hotels a mai naptól átmenetileg szünetelteti szaunáinak működését.
Kvíz: Jártál már Spanyolországban, vagy régóta készülsz elutazni oda? Lássuk, mennyit tudsz Európa legnaposabb országáról!
Augusztus 3-a mérföldkövet hozott mind a spanyol, mind a világtörténelemben. 1492-ben ezen a napon hajózott ki Kolumbusz Kristóf az új világ felé a spanyol korona megbízásából. Ebből az alkalomból a mai kvíz a Spanyolország földrajzát, történelmét, kultúráját, gasztronómiáját és nevezetességeit helyezi a fókuszba. Te mennyit az országról, illetve magukról a spanyolokról? Most kiderítheted.
Kvíz: Jártál már Spanyolországban, vagy régóta készülsz elutazni oda? Lássuk, mennyit tudsz Európa legnaposabb országáról!
Kvíz: Rajongsz a sci-fi és fantasy filmekért? Lássuk, mennyit tudsz a történetekről, amik inspirálták őket!
Ha szereted a science fictiont, a fantasyt és a kalandos történeteket, ez a kvíz neked szól.
A mai kvíz során a magyar fizetőeszköz bevezetésének évfordulója alkalmából a jelenleg forgalomban lévő magyar forint kapcsán teszünk fel izgalmas, érdekes kérdéseket.
A nyárhoz kapcsolódó régi magyar mondások között akadnak könnyűek és igazi fejtörők is. Vajon neked sikerül összegyűjteni a maximális pontszámot?
Rajongsz Harry Potterért? Akkor ünnepeld a születésnapját ezzel a kvízzel! Lássuk, mennyire ismered valójában a kedvenc varázslódat!
A legjobb retro reklámok örökre beégtek az agyunkba... vagy mégsem? Lássuk, felismered-e a legendás szlogeneket és márkákat!
Tíz kép tíz lenyűgöző európai fővárosról. De vajon mennyit ismersz fel ebben a képes kvízben, ha ezúttal nem a legismertebb nevezetességeket látod?
Kvíz: Te vagy az, aki mindenkinek a névnapjára emlékszik? Lássuk, ismered-e a nevezetes névnapok helyét a naptárban!
Egyeseknek olyan jó a névnap-memóriájuk, hogy könnyedén meg tudják mondani kevésbé nevezetes dátumokról is, milyen névnap kötődiik hozzájuk.
Kvíz: Sokat jársz fürdőbe, már bejártad az egész országot? Lássuk, mennyit tudsz a hazai gyógyfürdőkről!
Te mennyire ismered Magyarország legnagyobb fürdőkomplexumait, történelmi gyógyfürdőit? Tudod, mely városaink híresek fürdőikről?
Kvíz: Nagy horgász vagy, jól ismered a balatoni halakat? Teszteld, átmennél-e most a horgászvizsgán!
A balatoni halak napját számos településen gasztronómiai programokkal, halászléfőző versenyekkel és horgászversenyekkel ünneplik.
A mai kvíz során magyar költők nyári költeményeit kell majd felismerned, vagy épp folytatnod az idézetet.
Ebben a kirándulós kvízben a gyakorlott túrázóknak sem lesz könnyű dolga. Derítsd ki, mennyire ismered a Mátra természeti és kulturális érdekességeit!
Kvíz: Mennyit tudsz a hazai egyetemekről? Itt a 10 ponthoz másfajta egyetemi tudásra lesz szükséged!
Nemcsak a felvételizőknek lehet izgalmas a magyar felsőoktatás világa. Teszteld, mit tudsz a hazai egyetemek történetéről és érdekességeiről!
Az iskolában még magabiztosan mentek az évszámok, de vajon most is felismered július legfontosabb történelmi fordulatait?
Az utóbbi években rengeteget hallani az éghajlatváltozásról, de vajon mennyit tudunk az éghajlatokról.
Magyarország vaktérképén bárki kiszúrja a Balatont, de sokan a tó körüli településekkel már bajban lennének. Hogy érzed, neked menne a balatoni vaktérkép? Lássuk!
Ki szerezte a leggyorsabb gólt, ki játszotta a legtöbb vesztes finálét? Vigyázat, némelyik kérdéshez igazi profinak kell lenni!
23 évnyi emlékezetes fordulatot, és szinte családtagnak számító karaktereket köszönhettünk a Barátok közt sorozatnak. De vajon mennyire emlékszünk öt évvel a zárás után?
Imádod Nolan csavaros történeteit, és alig várod már hogy legújabb filmjét, az Odüsszeiát is láthasd? Addig is hangolódj ezzel a filmes kvízzel a mozizásra!
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Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.