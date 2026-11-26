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Attól, hogy valamit ezerszer láttunk, még nem biztos, hogy valóban emlékszünk minden részletére. Lehet, hogy egy híres épületet, egy mesefigurát vagy egy közismert jelképet azonnal felismerünk, de ha eltüntetjük róla a megszokott színeket, már korántsem olyan egyszerű felidézni az eredeti megjelenését. Ezt a furcsa jelenséget teszi próbára legújabb képes kvízünk, amelyben tíz ismerős látványból hiányzik egy-egy fontos szín. A feladat egyszerűnek hangzik, de néhány kérdésnél könnyen elbizonytalanodhatsz. Te hány képet tudsz helyesen kiszínezni fejben?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Milyen a vizuális memóriád? Lássuk, emlékszel-e az ikonikus dolgok színére! 1/10 kérdés Milyen színűek a jellegzetes londoni telefonfülkék? Kék Piros Zöld Sárga Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen színű Hófehérke jellegzetes ruhájának szoknyája? Világoskék Sárga Piros Rózsaszín Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen színű a hollywoodi Hírességek sétányán található csillagok belseje? Rózsaszín Fehér Arany Piros Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen színű trikót visel a Tour de France összetett versenyének éllovasa? Kék Sárga Piros Zöld Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen színű a San Franciscóban található Golden Gate híd? Szürke Sárga Pink Narancs Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen színű a labdarúgó Bajnokok Ligája győztesének járó trófea? Arany Rézvörös Bronz Ezüst Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen színűek a japán Fushimi Inari-szentély híres torii kapui? Rózsaszín Piros Arany Zöld Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen színű az olimpiai ötkarika felső sorának középső karikája? Sárga Zöld Kék Fekete Következő kérdés 9/10 kérdés A végéhez közeledve jöjjön egy igazán (Macska)fogós kérdés! Milyen színű pólót visel Grabowsky a híres magyar rajzfilmben? Kék pólót, piros ujjakkal Fekete pólót, fehér ujjakkal Zöld pólót, sárga ujjakkal Piros pólót, kék ujjakkal Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen színű az Android operációs rendszer jellegzetes robotfigurája? Narancssárga Lila Kék Zöld Eredmények

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