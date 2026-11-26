Könnyen leváló alkatrész miatt veszélyes lehet a Jégvarázs egyik népszerű szereplőjét ábrázoló plüssjáték.
Kvíz: Milyen a vizuális memóriád? Lássuk, emlékszel-e az ikonikus dolgok színére!
Attól, hogy valamit ezerszer láttunk, még nem biztos, hogy valóban emlékszünk minden részletére. Lehet, hogy egy híres épületet, egy mesefigurát vagy egy közismert jelképet azonnal felismerünk, de ha eltüntetjük róla a megszokott színeket, már korántsem olyan egyszerű felidézni az eredeti megjelenését. Ezt a furcsa jelenséget teszi próbára legújabb képes kvízünk, amelyben tíz ismerős látványból hiányzik egy-egy fontos szín. A feladat egyszerűnek hangzik, de néhány kérdésnél könnyen elbizonytalanodhatsz. Te hány képet tudsz helyesen kiszínezni fejben?
Kvíz: Milyen a vizuális memóriád? Lássuk, emlékszel-e az ikonikus dolgok színére!
Mennyire vagy otthon a magyar futball aranykorában és a régi világbajnokságok történetében? Tedd próbára a tudásodat 10 izgalmas kérdéssel!
Kvíz: Mennyire ismered Magyarország falvait? Település- és állatnevek keveredtek össze: találd ki, melyik a kakukktojás!
Ebben a kvízben hasonlóan furcsa állat- és településneveket gyűjtöttünk össze. Nincs más dolgod, mint eldönteni, melyik név mit takar.
A mai kvíz során kiderülhet, mennyire emlékszel a novemberhez kötődő történelmi dátumokra és eseményekre.
Kvíz: Anno te is sokat GTA-ztál? Lássuk, fel tudod-e idézni a legfontosabb helyszíneket, szereplőket, küldetéseket!
A GTA VI megjelenése apropóján most felidézzük a sorozat korábbi epizódjainak legemlékezetebb szereplőit, helyszíneit, küldetéseit.
Nem kell zenésznek lenned, hogy jól szerepelj ezen a kvízen! Tíz kérdésből kiderül, mennyire vagy otthon a komolyzene világában.
Legendás vetélkedők, népszerű műsorvezetők és emlékezetes tévés pillanatok. Te mennyit tudsz a magyar televíziózás múltjáról? Töltsd ki kvízünket!
Egy igazi úriember nem csupán az öltözködéséről ismerszik meg, hanem arról, hogyan viselkedik társaságban, mennyire ismeri a társas érintkezés íratlan normáit.
Te vajon eligazodsz a filozófiai fogalmak között, ismered a nagy gondolkodók elméleteit?
Kvíz: Úgy ismered Budapestet, mint a tenyered? Lássuk, tudod-e pontosan, mi található a budai és a pesti oldalon!
1873. november 17-én jött létre a mai főváros Pest, Buda és Óbuda (valamint a Margitsziget egy részének) egyesítésével.
A Google-ben sokan keresnek rá ezekre a kifejezésekre. Te vajon felismered mind a tíz jelentését internetes segítség nélkül.
Ismeretlenül csengő magyar szavak, meghökkentő jelentések és furfangos kakukktojások. Vajon sikerül mind a tíz kérdésre helyesen válaszolnod?
Kvíz: Te mit tippelsz, mennyibe kerül a lángos, töltött káposzta, forralt bor a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban 2026-ban?
Te mit gondolsz, mennyibe kerül egy lángos, töltött káposzta, sült gesztenye, kürtős kalács a karácsonyi vásárban? Töltsd ki a kvízünket és kerülj képbe az árakkal!
Igazi oldschool gamernek tartod magad? Bizonyítsd be retró játékos kvízünkben, és nézd meg, hány legendás küldetést tudsz teljesíteni!
Kvíz: Igazi ezermester vagy, minden csavart, szerszámot és barkácsgépet ismersz? Lássuk, tényleg értesz-e hozzá!
A mai kvíz során tesztelheted, hogy mennyire vagy tájékozott a csavarok, szerszámok és barkácsgépek világában.
Vajon mennyire figyeltél mozizás közben? Tíz ismert film, tíz ikonikus tárgy – tedd próbára a filmes memóriádat képes kvízünkkel!
Kvíz: Te sok Mártont ismersz? Teszteld a Márton-napi kvízünkön, mennyire vagy képben a híres Mártonokkal!
Te vajon mennyire ismered a híres Mártonok élettörténetét, munkásságát? Tedd próbára magad a Márton-napi kvízünkön.
Kvíz: Jól ismered az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hogy boldogulsz ezekkel a libás mondásokkal!
A mai kvíz során a libákkal és ludakkal kapcsolatos nyelvi fordulatok nyomába eredünk; tesztelheted, mennyire vagy jártas a magyar szólások és közmondások világában.
Bosszantó problémák, furcsa véletlenek és zseniális ötletek. Vajon kitalálod, milyen világhírű találmányok születtek ezekből a helyzetekből?
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Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
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Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
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Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.