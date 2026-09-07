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Egyiptomról akkor is rengeteg ismerős kép él a fejünkben, ha még sosem jártunk az országban. Tutanhamon és Kleopátra történetei éppúgy világszerte ismertek, mint az ország ikonikus piramisai vagy népszerű tengerparti üdülőhelyei. De vajon mennyit tudunk róla azon túl, amit a filmekből vagy utazási ajánlókból ismerünk? Tedd próbára magad a következő tíz kérdéssel, és derítsd ki, mennyire vagy képben Egyiptom földrajzával, kultúrájával és történelmével.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Egyiptomban? Mutasd, mennyit tudsz a fáraók országáról! 1/10 kérdés Mi Egyiptom fővárosa? Alexandria Gíza Luxor Kairó Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik folyó szeli át Egyiptomot? Jordán Nílus Amazonas Eufrátesz Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen állat teste tartozik a gízai Nagy Szfinx emberi fejéhez? sakál oroszlán krokodil bika Következő kérdés 4/10 kérdés Mi Egyiptom hivatalos pénzneme? egyiptomi líra egyiptomi dirham egyiptomi dinár egyiptomi font Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik kontinensen található Egyiptom területének legnagyobb része? Afrika Európa Ázsia Dél-Amerika Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen anyagból készültek gyakran az ókori egyiptomi fáraók temetésére használt szarkofágok? iszapból és papiruszból vasból és aranyból faragott kőből kizárólag üvegből Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik tenger határolja Egyiptomot északról? Arab-tenger Vörös-tenger Fekete-tenger Földközi-tenger Következő kérdés 8/10 kérdés Mi Egyiptom hivatalos nyelve? francia arab angol török Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik írásrendszert használták az ókori egyiptomiak? rovásírást hieroglif írást cirill írást ékírást Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik sivatag terül el Egyiptom területének jelentős részén? Atacama Góbi Szahara Kalahári Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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