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a Kairó városa és az ikonikus piramisok közötti erős kontraszt lenyűgöző látványt nyújt a kék órában, Kairó, Egyiptom, Afrika
Kvíz

Kvíz: Jártál már Egyiptomban? Mutasd, mennyit tudsz a fáraók országáról!

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 18:02

Egyiptomról akkor is rengeteg ismerős kép él a fejünkben, ha még sosem jártunk az országban. Tutanhamon és Kleopátra történetei éppúgy világszerte ismertek, mint az ország ikonikus piramisai vagy népszerű tengerparti üdülőhelyei. De vajon mennyit tudunk róla azon túl, amit a filmekből vagy utazási ajánlókból ismerünk? Tedd próbára magad a következő tíz kérdéssel, és derítsd ki, mennyire vagy képben Egyiptom földrajzával, kultúrájával és történelmével.

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Kvíz: Jártál már Egyiptomban? Mutasd, mennyit tudsz a fáraók országáról!

1/10 kérdés
Mi Egyiptom fővárosa?
Alexandria
Gíza
Luxor
Kairó
2/10 kérdés
Melyik folyó szeli át Egyiptomot?
Jordán
Nílus
Amazonas
Eufrátesz
3/10 kérdés
Milyen állat teste tartozik a gízai Nagy Szfinx emberi fejéhez?
sakál
oroszlán
krokodil
bika
4/10 kérdés
Mi Egyiptom hivatalos pénzneme?
egyiptomi líra
egyiptomi dirham
egyiptomi dinár
egyiptomi font
5/10 kérdés
Melyik kontinensen található Egyiptom területének legnagyobb része?
Afrika
Európa
Ázsia
Dél-Amerika
6/10 kérdés
Milyen anyagból készültek gyakran az ókori egyiptomi fáraók temetésére használt szarkofágok?
iszapból és papiruszból
vasból és aranyból
faragott kőből
kizárólag üvegből
7/10 kérdés
Melyik tenger határolja Egyiptomot északról?
Arab-tenger
Vörös-tenger
Fekete-tenger
Földközi-tenger
8/10 kérdés
Mi Egyiptom hivatalos nyelve?
francia
arab
angol
török
9/10 kérdés
Melyik írásrendszert használták az ókori egyiptomiak?
rovásírást
hieroglif írást
cirill írást
ékírást
10/10 kérdés
Melyik sivatag terül el Egyiptom területének jelentős részén?
Atacama
Góbi
Szahara
Kalahári
Címlapkép: Getty Images
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