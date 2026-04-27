Hollandia amsterdam
Kvíz

Kvíz: Jártál már Hollandiában? Lássuk, mit tudsz az ország földrajzáról, kultúrájáról, történelméről!

Pénzcentrum
2026. április 27. 17:57

Hollandiában az egyik legfontosabb nap az évben a Koningsdag, vagyis a király napja. Ezt április 27-én ünnepelik, Vilmos Sándor király születésnapján, viszont ha ez a nap vasárnapra esik, akkor egy nappal előtte, szombaton tartják az ünnepséget. Ennek apropóján a mai kvíz során Hollandiába kalandozunk. Te mennyire vagy tájékozott a holland történelem, kultúra, vagy éppen földrajz terén? Most kiderül.

1/10 kérdés
Mi Hollandia fővárosa?
Amszterdam
Rotterdam
Utrecht
Hága
2/10 kérdés
Melyik szín nem szerepel Hollandia zászlójában?
kék
narancssárga
piros
fehér
3/10 kérdés
Melyik uralkodóházból származik Vilmos Sándor holland király?
Oránia–Nassaui-ház
Windsor-ház
Bernadotte-ház
Habsburg–Lotharingiai-ház
4/10 kérdés
Az alábbi festők közül melyikük nem köthető Hollandiához?
Vincent van Gogh
Rubens
Rembrandt
Delacroix
5/10 kérdés
Mi volt a világ első modern pénzügyi válsága és a történelem első közgazdaságtani buboréka egyben, mely Hollandiához köthető?
fekete csütörtök
Bengál-buborék
tulipánláz
ópiumháború
6/10 kérdés
Melyik mai ország területén nem volt holland gyarmat az alábbiak közül?
Curaçao
Suriname
Indonézia
Etiópia
7/10 kérdés
Hogy nevezik azokat a tengertől elhódított területeket, amelyeket gátak, malmok, szivattyúk összetett rendszere óv meg a folyamatos árvizektől?
lakmusz
haarlem
gracht
polder
8/10 kérdés
Melyik fajta sajt nem holland eredetileg?
Maasdamer
Gouda
Edami
Gruyère
9/10 kérdés
Hány méteren található nagyjából Hollandia (európai területének) legmagasabb pontja?
544
433
211
322
10/10 kérdés
Az alábbi labdarúgók közül melyikük nem holland?
Ruud van Nistelrooy
Arjen Robben
Dirk Kuijt
Jan Vertonghen
Címlapkép: Getty Images
