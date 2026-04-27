Hollandiában az egyik legfontosabb nap az évben a Koningsdag, vagyis a király napja. Ezt április 27-én ünnepelik, Vilmos Sándor király születésnapján, viszont ha ez a nap vasárnapra esik, akkor egy nappal előtte, szombaton tartják az ünnepséget. Ennek apropóján a mai kvíz során Hollandiába kalandozunk. Te mennyire vagy tájékozott a holland történelem, kultúra, vagy éppen földrajz terén? Most kiderül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Hollandiában? Lássuk, mit tudsz az ország földrajzáról, kultúrájáról, történelméről! 1/10 kérdés Mi Hollandia fővárosa? Amszterdam Rotterdam Utrecht Hága Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik szín nem szerepel Hollandia zászlójában? kék narancssárga piros fehér Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik uralkodóházból származik Vilmos Sándor holland király? Oránia–Nassaui-ház Windsor-ház Bernadotte-ház Habsburg–Lotharingiai-ház Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbi festők közül melyikük nem köthető Hollandiához? Vincent van Gogh Rubens Rembrandt Delacroix Következő kérdés 5/10 kérdés Mi volt a világ első modern pénzügyi válsága és a történelem első közgazdaságtani buboréka egyben, mely Hollandiához köthető? fekete csütörtök Bengál-buborék tulipánláz ópiumháború Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik mai ország területén nem volt holland gyarmat az alábbiak közül? Curaçao Suriname Indonézia Etiópia Következő kérdés 7/10 kérdés Hogy nevezik azokat a tengertől elhódított területeket, amelyeket gátak, malmok, szivattyúk összetett rendszere óv meg a folyamatos árvizektől? lakmusz haarlem gracht polder Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik fajta sajt nem holland eredetileg? Maasdamer Gouda Edami Gruyère Következő kérdés 9/10 kérdés Hány méteren található nagyjából Hollandia (európai területének) legmagasabb pontja? 544 433 211 322 Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbi labdarúgók közül melyikük nem holland? Ruud van Nistelrooy Arjen Robben Dirk Kuijt Jan Vertonghen Eredmények

Címlapkép: Getty Images

