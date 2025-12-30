TOP10 kvíz 2025-ből: ezek voltak a legnépszerűbb, legkönnyebb és legnehezebb kérdéssorok az idén

2024 őszétől a Pénzcentrum olvasói minden nap tesztelhetik tudásukat egy-egy izgalmas kvízzel. A kvízek sok különféle témát céloznak az örökzöld földrajz és történelem kérdéssoroktól a hasznos pénzügyi témákon át egészen a horgászvizsga kérdéseiig. Kilistáztuk, hogy mik voltak az idei év favorit kvízei több téma szerint is: ha esetleg lemaradtál valamelyik kvízről év közben, most bepótolhatod. Szemezgess legjobb kvízeink közül, jó szórakozást!

Az olvasóink a legkülönfélébb témákban tölthettek ki kvízeket már tavaly ősszel is a Pénzcentrumon, ahogy 2025-ben is mindennapra készítettünk egy kérdéssort. A legmagasabb átlagpontszámok alapján sorozatokban és magyar szólásokban, közmondásokban nagyon otthon vannak az olvasóink, a legnehezebben viszont azt jegyzik meg, vagy tippelik meg jól, minek mennyi (volt) az ára. Mutatjuk a kvízeink 2025-ös toplistáit.

A legnépszerűbb kvízeink 2025-ben

A legnépszerűbb kvízeink között egyértelműen dominálnak a földrajz témájú kvízeink, de azért több más érdekes téma is bekerült a topba. Ugyan a Budapest, illetve a Balaton témájú kvízek is kedveltek, az éves listára nem kerültek fel.

A legnépszerűbbek tagadhatatlanul a földrajz kvízek és a történelmi kvízek, de sokan teszik magukat próbára irodalmi kvízeinken, vagy filmes és sorozatos témákban.

A legkönnyebb kvízeink 2025-ben

A legkönnyebbnek többnyire a sorozatos, szólásos-közmondásos és földrajz kvízek bizonyultak.

A legnehezebb kvízeink 2025-ben

A Pénzcentrum oldalán 2026-ban is minden nap egy új kvíz jelenik meg majd a legkülönfélébb témákban. Ha úgy érzed, bármikor jöhet egy kvíz gasztronómia, esetleg sport, vagy talán horgászat témában, a Pénzcentrum kvízei között ilyen témákat is bőven találsz.

Természetesen rendszeresen teszünk közzé pénzügyi témájú kvízeket is, és a KRESZ-re is gyakran visszatérünk, hogy a szórakozás mellett fontos információkat is megtudhassanak Olvasóink. Ha ezek közül nem szólított meg egyik téma sem, lesd meg általános műveltségi kvízeinket!