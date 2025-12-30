2025. december 30. kedd Dávid
Vektoros kérdés és válasz sablon neon stílusban kvízjátékhoz, vizsgához, tv műsorhoz, iskolához, vizsgateszthez. Kérdés és válaszok sablon formája gradiens háttéren. Vektoros illusztráció
Kvíz

TOP10 kvíz 2025-ből: ezek voltak a legnépszerűbb, legkönnyebb és legnehezebb kérdéssorok az idén

Pénzcentrum
2025. december 30. 19:02

2024 őszétől a Pénzcentrum olvasói minden nap tesztelhetik tudásukat egy-egy izgalmas kvízzel. A kvízek sok különféle témát céloznak az örökzöld földrajz és történelem kérdéssoroktól a hasznos pénzügyi témákon át egészen a horgászvizsga kérdéseiig. Kilistáztuk, hogy mik voltak az idei év favorit kvízei több téma szerint is: ha esetleg lemaradtál valamelyik kvízről év közben, most bepótolhatod. Szemezgess legjobb kvízeink közül, jó szórakozást!

Az olvasóink a legkülönfélébb témákban tölthettek ki kvízeket már tavaly ősszel is a Pénzcentrumon, ahogy 2025-ben is mindennapra készítettünk egy kérdéssort. A legmagasabb átlagpontszámok alapján sorozatokban és magyar szólásokban, közmondásokban nagyon otthon vannak az olvasóink, a legnehezebben viszont azt jegyzik meg, vagy tippelik meg jól, minek mennyi (volt) az ára. Mutatjuk a kvízeink 2025-ös toplistáit.

A legnépszerűbb kvízeink 2025-ben

A legnépszerűbb kvízeink között egyértelműen dominálnak a földrajz témájú kvízeink, de azért több más érdekes téma is bekerült a topba. Ugyan a Budapest, illetve a Balaton témájú kvízek is kedveltek, az éves listára nem kerültek fel.

  1. Kvíz: Ezen a teszten tízből kilenc felnőtt elbukik - mutasd, mit tudsz a magyar vármegyékről!
  2. Kvíz: Nagy horgász vagy, könnyen felismered a hazai halfajokat? Lássuk, átmennél-e a horgászvizsgán!
  3. Kvíz: Megy még a földrajz? Mutasd, mit tudsz az európai szomszédos országokról!
  4. Kvíz: Neked rémlik, mit csinált a szatócs, a tímár, a varga? Mennyit tudsz a régi magyar szakmákról?
  5. Kvíz: Jó vagy földrajzból? Ismered Európa fővárosait? Ez a teszt még a legjobbakat is megizzasztja!
  6. Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
  7. Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Lássuk!
  8. Kvíz: Jó vagy földrajzból? Azt csak hiszed! Ezekre a fogós kérdésekre sokan nem tudják a választ!
  9. Kvíz: Átmennél a KRESZ vizsgán? Erre a 10 kérdésre sok tapasztalt sofőr nem tudja a választ!
  10. Kvíz: Mit tudsz a magyar vármegyeszékhelyekről? Ezen a könnyű teszten 10-ből 9-en elhasalnak

A legnépszerűbbek tagadhatatlanul a földrajz kvízek és a történelmi kvízek, de sokan teszik magukat próbára irodalmi kvízeinken, vagy filmes és sorozatos témákban.

A legkönnyebb kvízeink 2025-ben

A legkönnyebbnek többnyire a sorozatos, szólásos-közmondásos és földrajz kvízek bizonyultak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

  1. Kvíz: Neked is az Agymenők a kedvenc sorozatod? Ezen a teszten csak egy igazi rajongó megy át! (9,5 pont)
  2. Kvíz: Te sem tudtad, hogy valójában ezt jelentik ezek a régi magyar szólások? (9,5 pont)
  3. Kvíz: Hallottad már ezeket a régi magyar szólásokat? Sokan nem tudják, hogy igazából ezt jelentik (9,4 pont)
  4. Kvíz: Hatalmas Jóbarátok-rajongó vagy? Lássuk, mire emlékszel a legendás sorozatból! (9,2 pont)
  5. Kvíz: Ezek a régi magyar szólások sok mindenkin kifognak - tudod, mit jelentenek igazából? (9,2 pont)
  6. Kvíz: Te vajon átmész a színvak teszten? Hiába éles a szemed, ezek a képek feladják a leckét! (9,1 pont)
  7. Kvíz: Te ismered ezeket a pénzügyi fogalmakat? Ez a tudás aranyat érhet, akár szó szerint is (9 pont)
  8. Kvíz: Te is igazi ezermester vagy, minden szerszámot ismersz a ház körül? Tedd próbára a tudásod mai szerszámos kvízünkön! (9 pont)
  9. Kvíz: Berozsdásodott a földrajztudásod? Vigyázz, ezek a becsapós fővárosok feladják a leckét! (8,9 pont)
  10. Kvíz: Mesés tájak, amiket érdemes megnézni! Te, ismered Magyarország világörökségi helyszíneit? (8,8 pont)

A legnehezebb kvízeink 2025-ben

  1. Kvíz: Te emlékszel, mennyibe került a kenyér, az alma, a krumpli, a tojás a pandémia előtt, 2020 januárjában? (2,5 pont)
  2. Kvíz: Most tesztelheted, mennyit tudsz a magyar apátsági sörökről valójában! (2,5 pont)
  3. Kvíz: Te emlékszel a közelmúlt legnagyobb lottónyereményeire? Próbálj szerencsét! (2,6 pont)
  4. Kvíz: Órákig tudnád pörgetni a TikTokot? Mit tudsz az addiktív kínai közösségi oldalról? (3,2  pont)
  5. Kvíz: Mennyire ismered a magyar történelem kiemelkedő női alakjait? Teszteld a tudásod! (3,5 pont)
  6. Kvíz: Vigyázz, kész, indul a darázsinvázió! Te felismered a hazai darazsakat képek alapján? (3,5 pont)
  7. Kvíz: Te mit tippelsz, mennyibe kerül a lángos, a sör, vagy egy pizzaszelet a Sziget Fesztiválon 2025-ben? (3,5 pont)
  8. Kvíz: El sem mozdulsz a medence mellől nyáron? Lássuk, mennyit tudsz a hazai strandfürdőkről! (3,5 pont)
  9. Kvíz: Úgy ismered az ikonikus IKEA termékeket, mint a tenyeredet? Lássuk, mekkora IKEA-szakértő vagy! (3,6 pont)
  10. Kvíz: Ezek a történelem valaha volt legfurcsább adói - Te hallottál már róluk? (3,7 pont)

A Pénzcentrum oldalán 2026-ban is minden nap egy új kvíz jelenik meg majd a legkülönfélébb témákban. Ha úgy érzed, bármikor jöhet egy kvíz gasztronómia, esetleg sport, vagy talán horgászat témában, a Pénzcentrum kvízei között ilyen témákat is bőven találsz.

Természetesen rendszeresen teszünk közzé pénzügyi témájú kvízeket is, és a KRESZ-re is gyakran visszatérünk, hogy a szórakozás mellett fontos információkat is megtudhassanak Olvasóink. Ha ezek közül nem szólított meg egyik téma sem, lesd meg általános műveltségi kvízeinket!
Címlapkép: Getty Images
#kvíz #általános műveltségi kvíz #filmes kvíz #gasztro kvízek #földrajz kvíz #sorozatos kvízek #horgász kvíz

