Augusztus 6-án kezdődött a Sziget Fesztivál hivatalos programja, megnyíltak a kapuk a napi- és hetijegyesek előtt. A Pénzcentrum idén is felmérte, milyen az árszínvonal, mennyit drágult a sör, a lángos, vagy akár a kávé a legnagyobb hazai zenei fesztiválon. Nézőpont kérdése drága-e a Szigeten ételt-italt vásárolni, hiszen nem sokkal drágább a lángos sok balatoni strandnál, vagy a sör és a fröccs más nagyobb koncerteken és a streetfoodokat is nagyjából ennyiért adják a fesztiválon kívül is. Persze ettől még húzósak az árak 2025-ben egy átlagos magyar pénztárca vastagságához mérten. Te mit gondolsz, mennyibe kerül egy sajtos-tejfölös lángos, egy szelet pizza vagy Aperol Spitz a Szigeten 2025-ben? A mai kvíz során próbára teheted magad, mennyire vagy képben az árakkal!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te mit tippelsz, mennyibe kerül a lángos, a sör, vagy egy pizzaszelet a Sziget Fesztiválon 2025-ben? 1/10 kérdés Mennyibe kerül szerinted egy korsó csapolt sör (Dreher Gold) 2025-ben a Szigeten? 1650 Ft 1840 Ft 1730 Ft 1990 Ft Következő kérdés 2/10 kérdés Mennyibe kerül egy sajtos-tejfölös lángos a Szigeten 2025-ben? 3500 Ft 1900 Ft 2500 Ft 2900 Ft Következő kérdés 3/10 kérdés Mennyiért adják a pizzaszeleteket 2025-ben a Sziget fesztiválon? 1990 Ft 1290 Ft 2690 Ft 3490 Ft Következő kérdés 4/10 kérdés Mennyibe kerül egy sima hot-dog 2025-ben a Szigeten? 1590 Ft 2690 Ft 3490 Ft 1990 Ft Következő kérdés 5/10 kérdés Mennyit kérnek szerinted egy espressóért, vagyis egy presszókávéért a Szigeten 2025-ben? 1950 Ft 1750 Ft 1300 Ft 1550 Ft Következő kérdés 6/10 kérdés Mennyibe kerül 5 dl limonádé a Szigeten 2025-ben? 1000 Ft 2000 Ft 1500 Ft 700 Ft Következő kérdés 7/10 kérdés Mennyiért adják az óriáspalacsintát 2025-ben a Sziget fesztiválon? 2500 forint 3000 forint 3500 forint 2000 forint Következő kérdés 8/10 kérdés 2025-ben is szabály, hogy az ételt kínáló egységeknek legalább egy "budget-friendly", pénztárcabarát fogást kell felvenniük a menübe. Mennyi idén ennek a maximális ára? 2500 Ft 2800 Ft 3500 Ft 3200 Ft Következő kérdés 9/10 kérdés Mennyibe kerül az Aperol Spitz 2025-ben a Sziget fesztiválon? 4990 forint 2990 forint 3990 forint 1990 forint Következő kérdés 10/10 kérdés Mennyibe kerül szerinted egy házmester fröccs (3 dl bor, 2 dl szóda) a Szigeten 2025-ben? 1990 forint 2990 forint 2390 forint 3490 forint Eredmények EZ IS ÉRDEKELHET Őrült árak a 2025-ös Sziget fesztiválon: 1730 a sör, 2690 egy szelet pizza, 12 ezer egy hamburger Ma kezdődött a 2025-ös Sziget Fesztivál, és rögtön a nyitónapon felmértük a büfék árait.

