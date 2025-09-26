2025. szeptember 26. péntek Jusztina
Euro coin stacks isolated in studio shot. Money and finance concept
Kvíz

Kvíz: Te ismered ezeket a pénzügyi fogalmakat? Ez a tudás aranyat érhet, akár szó szerint is

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 18:00

Szeretnéd megtudni, mennyire vagy otthon a pénzügyek világában? Próbáld ki a Pénzcentrum mai kvízét, amiben fontos pénzügyi fogalmakat gyűjtöttük össze. Ellenőrizd, mennyire ismered az adóalapot, bonitásvizsgálatot, EBKM-et és más alapfogalmakat, és fejleszd pénzügyi tudásodat játékosan!

1/10 kérdés
Mit jelent az adóalap?
Az adózásra kötelezett személy
Az a mennyiség, amelyre az adót kiszámítják
A fizetendő adó végösszege
Az adókulcs nagysága
2/10 kérdés
Mi a bonitásvizsgálat?
Egy vállalat mérlegének könyvvizsgálata
A bank hitelképességi vizsgálata az ügyfél jövedelme és tartozásai alapján
Egy biztosító által végzett kockázatelemzés
Egy befektetési alap múltbeli hozamának felmérése
3/10 kérdés
Mit jelent a csőd jogi értelemben?
Ha az állam adótartozást állapít meg
Ha a hitelkamat túl magas
Ha az adós nem tudja fizetni tartozásait, és a bíróság elrendeli a csődeljárást
Ha egy cég veszteséges negyedévet zár
4/10 kérdés
Mi az EBKM (Egységesített Betéti Kamatláb Mutató)?
Egy speciális hitelkamat mutató a jelzáloghitelekre
Egy mutató, ami lehetővé teszi a banki betétek hozamainak összehasonlítását
A kötelező banki tartalékráta százalékos értéke
Az értékpapírok évesített hozamát mutató mutató
5/10 kérdés
Kit hívnak adóalanynak?
Az a természetes vagy jogi személy akinek adótartozása van.
Az a természetes vagy jogi személy akit adókötelezettség terhel.
Az a természetes vagy jogi személy akit nem terhel adókötelezettség.
Az a természetes vagy jogi személy aki nem fizet adót.
6/10 kérdés
Mi a fedezet egy hitelügyletben?
A bank saját tőkéje
Az ügyfél megtakarítása
Az a biztosíték (pl. ingatlan, autó), amit a bank bevon, ha a hitel nem kerül visszafizetésre
Az állam által nyújtott garancia minden hitel mögött
7/10 kérdés
Mi a garancia?
Egy bónusz, amit a bank jóváír a számlán
Egy biztosítási forma, ami kártérítést jelent
Egy előleg, amit vásárláskor fizetünk
Egy kötelezettségvállalás, amelyben a garanciát adó fél helytáll a kötelezett helyett, ha az nem teljesít
8/10 kérdés
Mit jelent a hitelbírálat?
Egy ügyfél által adott értékelés a banki szolgáltatásról
Egy hitelszerződés felülvizsgálata a futamidő végén
A bank döntési folyamata, melyben elbírálja, hogy megadhatja-e a kért hitelt
A hitel kamatának meghatározása a jegybank által
9/10 kérdés
Mi az infláció?
A devizaárfolyam ingadozása
A pénzkínálat hirtelen csökkenése
Az adóbevételek növekedése
A pénz vásárlóerejének csökkenése, az árak általános és tartós emelkedése
10/10 kérdés
Mi a jegybank fő feladata?
A részvények árfolyamának szabályozása
A kereskedelmi bankok betéteinek kezelése
A lakossági hitelek közvetlen nyújtása
Az ország pénzügypolitikájának irányítása és a monetáris stabilitás biztosítása
Címlapkép: Getty Images
