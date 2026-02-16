2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
-2 °C Budapest
Kínai horoszkóp és asztrológia
Kvíz: Beköszönt a kínai holdújév! Te mit tudsz a kínai szokásokról, naptárról, asztrológiáról?

Pénzcentrum
2026. február 16. 18:00

2026-ban február 17-én veszi kezdetét a kínai holdújév. A kínai újév nem csupán egy naptári fordulópont, hanem egy összetett kulturális és asztrológiai rendszer része, amely évezredek óta meghatározza az időszemléletet és az újévi szokások alakulását. A zodiákus állatjegyei, az öt elem tana és az ezekből felépülő ciklusok sajátos logikát követnek, amely jelentősen eltér az európai hagyományoktól. A mai kvíz során ezekbe az összefüggésekbe nyerhetsz betekintést, a jegyek jellemzőitől kezdve az ünnephez kapcsolódó szimbolikáig. Ismerd meg a kínai holdnaptárt és az újévi szokásokat, hagyományokat!

Kvíz: Beköszönt a kínai holdújév! Te mit tudsz a kínai szokásokról, naptárról, asztrológiáról?

1/10 kérdés
Február 17-én kezdődik 2026-ban a kínai holdújév, véget ér a a Fa Kígyó éve. Milyen asztrológiai jegy éve következik?
Tűz Kecske
Tűz Ló
Víz Patkány
Föld Sárkány
2/10 kérdés
Mi jellemző a kínai zodiákus szerint a Ló jegyre a leginkább az alábbiak közül?
szabadságszerető, független
óvatos, kockázatkerülő
türelmes, megfontolt
merev, zárkózott
3/10 kérdés
A kínai asztrológiában 12 állatövi jegy, vagyis Földi Ág van. Az alábbi állatok közül melyik nem tartozik a 12 állat közé?
Kakas
Panda
Majom
Nyúl
4/10 kérdés
A Föld, a Tűz, a Víz és a Fa elemen kívül melyik az ötödik elem, vagyis Égi Törzs a kínai asztrológiában?
Levegő
Fém
Szél
5/10 kérdés
Az Égi Törzsek és Földi Ágak kombinációjából alakul ki a kínai asztrológia 60 évre osztott ciklusa. Az állatjegyek minden évben változnak, az elemek viszont nem. Hány évente változik az évet jellemző elem?
4
2
12
6
6/10 kérdés
Az Égi Törzsekhez tartozik egy-egy évszak is, ugyanis Kínában úgy tartják, hogy nem négy, hanem öt évszak van. Melyik két évszak között található ez az ötödik évszak?
nyár és ősz
tavasz és nyár
ősz és tél
tél és tavasz
7/10 kérdés
A kínai újév mozgó dátum. Leegyszerűsítve hogyan számítják?
a tavaszi nap-éj egyenlőséget megelőző újhold napja
a téli napforduló utáni második újhold (ritkán a harmadik, ha közbeeső hónap van)
a téli napfordulót követő harmadik telihold napja
az év első teliholdjától számított 30. nap
8/10 kérdés
Az újévi szokásokhoz tartozik a piros tasak (hungpao) ajándékozása. Mi van hagyományosan a tasakban?
fénykép az ajándékozóról
papírpénz
origami, vagy rajzolt állat a következő év állatjegyével
üdvözlőlap jókívánságokkal
9/10 kérdés
Az újévi ünnepkor a piros szín mellett egy gyümölcsnek is nagy jelentősége van, amit gyakran adnak ajándékba. Melyik ez a gyümölcs?
licsi
kiwi
datolya
mandarin
10/10 kérdés
Melyik magyar író 2025-ig megjelent művei A patkány éve, A nyúl éve és A kecske éve?
Veres Attila
Grecsó Krisztián
Batók Imre
Moskát Anita
Hamarosan kezdődik a Tűz Ló Éve 2026-ban: itt a kínai újév pontos dátuma, az idei asztrológiai naptár
EZ IS ÉRDEKELHET
Hamarosan kezdődik a Tűz Ló Éve 2026-ban: itt a kínai újév pontos dátuma, az idei asztrológiai naptár
A kínai állatövi ciklus szerint a 2026-ban kezdődő holdújév a Tűz Ló jegy éve lesz.
Címlapkép: Getty Images
