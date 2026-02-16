Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2026-ban február 17-én veszi kezdetét a kínai holdújév. A kínai újév nem csupán egy naptári fordulópont, hanem egy összetett kulturális és asztrológiai rendszer része, amely évezredek óta meghatározza az időszemléletet és az újévi szokások alakulását. A zodiákus állatjegyei, az öt elem tana és az ezekből felépülő ciklusok sajátos logikát követnek, amely jelentősen eltér az európai hagyományoktól. A mai kvíz során ezekbe az összefüggésekbe nyerhetsz betekintést, a jegyek jellemzőitől kezdve az ünnephez kapcsolódó szimbolikáig. Ismerd meg a kínai holdnaptárt és az újévi szokásokat, hagyományokat!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Beköszönt a kínai holdújév! Te mit tudsz a kínai szokásokról, naptárról, asztrológiáról? 1/10 kérdés Február 17-én kezdődik 2026-ban a kínai holdújév, véget ér a a Fa Kígyó éve. Milyen asztrológiai jegy éve következik? Tűz Kecske Tűz Ló Víz Patkány Föld Sárkány Következő kérdés 2/10 kérdés Mi jellemző a kínai zodiákus szerint a Ló jegyre a leginkább az alábbiak közül? szabadságszerető, független óvatos, kockázatkerülő türelmes, megfontolt merev, zárkózott Következő kérdés 3/10 kérdés A kínai asztrológiában 12 állatövi jegy, vagyis Földi Ág van. Az alábbi állatok közül melyik nem tartozik a 12 állat közé? Kakas Panda Majom Nyúl Következő kérdés 4/10 kérdés A Föld, a Tűz, a Víz és a Fa elemen kívül melyik az ötödik elem, vagyis Égi Törzs a kínai asztrológiában? Levegő Fém Kő Szél Következő kérdés 5/10 kérdés Az Égi Törzsek és Földi Ágak kombinációjából alakul ki a kínai asztrológia 60 évre osztott ciklusa. Az állatjegyek minden évben változnak, az elemek viszont nem. Hány évente változik az évet jellemző elem? 4 2 12 6 Következő kérdés 6/10 kérdés Az Égi Törzsekhez tartozik egy-egy évszak is, ugyanis Kínában úgy tartják, hogy nem négy, hanem öt évszak van. Melyik két évszak között található ez az ötödik évszak? nyár és ősz tavasz és nyár ősz és tél tél és tavasz Következő kérdés 7/10 kérdés A kínai újév mozgó dátum. Leegyszerűsítve hogyan számítják? a tavaszi nap-éj egyenlőséget megelőző újhold napja a téli napforduló utáni második újhold (ritkán a harmadik, ha közbeeső hónap van) a téli napfordulót követő harmadik telihold napja az év első teliholdjától számított 30. nap Következő kérdés 8/10 kérdés Az újévi szokásokhoz tartozik a piros tasak (hungpao) ajándékozása. Mi van hagyományosan a tasakban? fénykép az ajándékozóról papírpénz origami, vagy rajzolt állat a következő év állatjegyével üdvözlőlap jókívánságokkal Következő kérdés 9/10 kérdés Az újévi ünnepkor a piros szín mellett egy gyümölcsnek is nagy jelentősége van, amit gyakran adnak ajándékba. Melyik ez a gyümölcs? licsi kiwi datolya mandarin Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik magyar író 2025-ig megjelent művei A patkány éve, A nyúl éve és A kecske éve? Veres Attila Grecsó Krisztián Batók Imre Moskát Anita Eredmények EZ IS ÉRDEKELHET Hamarosan kezdődik a Tűz Ló Éve 2026-ban: itt a kínai újév pontos dátuma, az idei asztrológiai naptár A kínai állatövi ciklus szerint a 2026-ban kezdődő holdújév a Tűz Ló jegy éve lesz.

Címlapkép: Getty Images

