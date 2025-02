Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Február 2-án ünnepeljük a szerzetesek világnapját. Miért érdekes ez? A szerzetes szó hallatán rögtön egy csuhába öltözött férfi alak ugrik be a legtöbb embernek, pedig nem is gondolnánk, de vannak női szerzetesi rendek is Magyarországon. Kevés szó esik erről, pedig, ami még meglepőbb lehet, hogy sokkal több női szerzetes rend van hazánkban, mint férfi. Milyen termékeket készítenek a legismertebb szerzetesrendek? Mit mondanak a feljegyzések, mikor főzték az első sört a Pannonhalmi Főapátságon? Milyen gyógynövényből készít sört a Tihanyi Bencés Apátság? Ha te is kíváncsi vagy a helyes válaszokra, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és válaszolj frappáns kérdéseink.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Szereted a magyar apátsági söröket? Most tesztelheted, mennyit tudsz róluk valójában! 1/7 kérdés Mit mondanak a feljegyzések, mikor főzték az első sört a Pannonhalmi Főapátságon? 1805 1370 1620 1210 Következő kérdés 2/7 kérdés Hol főztek sört először Magyarországon a szerzetesek? Bakonybél Tarjánpuszta Pannonhalma Bársonyos Következő kérdés 3/7 kérdés Hány szerzetesrend van ma Magyarországon? 120 32 91 76 Következő kérdés 4/7 kérdés Milyen néven ismert még a kedvelt mediterrán növény a barátcserje? szerzetes fűszer szerzeres barát szerzetes bors szerzetesek fája Következő kérdés 5/7 kérdés Évi hány palack bort termel a Pannonhalmi Apátsági Pincészet? 300000 250000 420000 500000 Következő kérdés 6/7 kérdés Milyen gyógynövényből készített sört a Tihanyi Bencés Apátság? vörös lóhere búzavirág kamilla levendula Következő kérdés 7/7 kérdés Melyik külföldi országban kaphatók a Pannonhalmi Főapátság italai? Brazília Törökország Mexikó Hong Kong Eredmények

