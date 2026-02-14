2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
Kvíz: Mennyire ismered a világ leghíresebb romantikus drámáját, a Rómeó és Júlia történetét? Most kiderül!

Pénzcentrum
2026. február 14.

Valentin-nap alkalmából ma a világ egyik lehgíresebb romantikus története lesz a kvíz témája. William Shakespeare egyik legismertebb és legtöbbet játszott darabja, a Rómeó és Júlia évszázadok óta meghatározó műve az európai irodalomnak és színháznak, inspirációt jelent rengeteg új történethez és mindig születnek újabb adaptációk is. A mai kvíz során az eredeti Shakespeare-mű kapcsán teszünk fel kérdéseket. Te mennyire emlékszel a dráma cselekményére, szereplőire, motívumaira? Ez az irodalmi kvíz még egy kitűnő tanulón is kifoghat! 

1/10 kérdés
Mikor jelent meg először William Shakespeare egyik legismertebb színműve, a Rómeó és Júlia?
1444
1301
1597
1492
2/10 kérdés
Hol játszódik a Rómeó és Júlia színmű, mi a legfőbb helyszín?
Velence
Verona
Róma
Ravenna
3/10 kérdés
Melyikük nem a Rómeó és Júlia szereplője az alábbiak közül?
Tybalt
Benvolio
Lysander
Mercutio
4/10 kérdés
Melyik városba menekül a száműzött Rómeó Tybalt megölése után?
Milánó
Monferrato
Messina
Mantova
5/10 kérdés
Mi okozza Júlia halálát?
belehal a bánatba, amikor látja halott kedvesét
közbelép Rómeó és Páris kardpárbaja során és halálos sebet kap
Rómeó tőrével szíven szúrja magát
mérget iszik
6/10 kérdés
Melyik híres musical ihletője a Rómeó és Júlia története?
A muzsika hangja
West Side Story
Macskák
Mamma Miaǃ
7/10 kérdés
A szerelmesek történetét sokszor filmre vitték. Az alábbiak közül melyik rendező készített híres adaptációt?
Sergio Leone
Michelangelo Antonioni
Frederico Fellini
Franco Zeffirelli
8/10 kérdés
Melyik idézet nem a Rómeó és Júliából származik?
"A vágy erőt ad és utat talál, s megédesül a keserű pohár."
"Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha."
"Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés."
"Eh, mi a név? Mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, éppoly illatos."
9/10 kérdés
Melyik magyar író-költő készített az alábbiak közül Rómeó és Júlia-fordítást is?
Ady Endre
Babits Mihály
Kölcsey Ferenc
Kosztolányi Dezső
10/10 kérdés
Hogy hívják a két szemben álló családot?
Catania és Molfetta
Crack és Monstro
Capulet és Montague
Corleone és Mancini
