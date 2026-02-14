Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Valentin-nap alkalmából ma a világ egyik lehgíresebb romantikus története lesz a kvíz témája. William Shakespeare egyik legismertebb és legtöbbet játszott darabja, a Rómeó és Júlia évszázadok óta meghatározó műve az európai irodalomnak és színháznak, inspirációt jelent rengeteg új történethez és mindig születnek újabb adaptációk is. A mai kvíz során az eredeti Shakespeare-mű kapcsán teszünk fel kérdéseket. Te mennyire emlékszel a dráma cselekményére, szereplőire, motívumaira? Ez az irodalmi kvíz még egy kitűnő tanulón is kifoghat!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mennyire ismered a világ leghíresebb romantikus drámáját, a Rómeó és Júlia történetét? Most kiderül! 1/10 kérdés Mikor jelent meg először William Shakespeare egyik legismertebb színműve, a Rómeó és Júlia? 1444 1301 1597 1492 Következő kérdés 2/10 kérdés Hol játszódik a Rómeó és Júlia színmű, mi a legfőbb helyszín? Velence Verona Róma Ravenna Következő kérdés 3/10 kérdés Melyikük nem a Rómeó és Júlia szereplője az alábbiak közül? Tybalt Benvolio Lysander Mercutio Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik városba menekül a száműzött Rómeó Tybalt megölése után? Milánó Monferrato Messina Mantova Következő kérdés 5/10 kérdés Mi okozza Júlia halálát? belehal a bánatba, amikor látja halott kedvesét közbelép Rómeó és Páris kardpárbaja során és halálos sebet kap Rómeó tőrével szíven szúrja magát mérget iszik Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik híres musical ihletője a Rómeó és Júlia története? A muzsika hangja West Side Story Macskák Mamma Miaǃ Következő kérdés 7/10 kérdés A szerelmesek történetét sokszor filmre vitték. Az alábbiak közül melyik rendező készített híres adaptációt? Sergio Leone Michelangelo Antonioni Frederico Fellini Franco Zeffirelli Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik idézet nem a Rómeó és Júliából származik? "A vágy erőt ad és utat talál, s megédesül a keserű pohár." "Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha." "Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés." "Eh, mi a név? Mit rózsának hívunk, bárhogy nevezzük, éppoly illatos." Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik magyar író-költő készített az alábbiak közül Rómeó és Júlia-fordítást is? Ady Endre Babits Mihály Kölcsey Ferenc Kosztolányi Dezső Következő kérdés 10/10 kérdés Hogy hívják a két szemben álló családot? Catania és Molfetta Crack és Monstro Capulet és Montague Corleone és Mancini Eredmények

Címlapkép: Getty Images

