Rengeteg tételszám érintett az újabb visszahívásban, most mi is közöljük a listát.
Figyelmeztet a hatóság: erre kell figyelned, ha el szeretnéd kerülni az ételmérgezést
A tavaszi nagytakarítás nemcsak a lakásra, hanem a hűtőszekrényre és a kamrára is érdemes, hogy kiterjedjen. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerint a rendszeres átvizsgálás és takarítás alapvető az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerpazarlás csökkentése szempontjából.
A hatóság tapasztalatai alapján a háztartásokban gyakran maradnak a hűtőben vagy a kamrában lejárt, sérült vagy egyszerűen elfelejtett termékek, amelyek nemcsak helyet foglalnak, hanem egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. A Nébih ezért azt javasolja, hogy a takarítást mindig a készletek átválogatásával kezdjük, és a sérült csomagolású, illetve minőségileg kifogásolható élelmiszereket selejtezzük.
Fontos különbséget tenni a lejárati jelölések között. A fogyaszthatósági idő a gyorsan romló élelmiszerekre vonatkozik, és a lejárat után ezek elfogyasztása már kockázatos lehet, ezért ki kell dobni őket. A minőségmegőrzési idő ezzel szemben a tartósabb termékeknél jellemző, amelyek megfelelő tárolás és bontatlan csomagolás esetén a lejárat után is fogyaszthatók lehetnek, bár minőségük fokozatosan romolhat.
A hűtőszekrény tisztítását célszerű akkor elvégezni, amikor kevés élelmiszer van benne. A Nébih ajánlása szerint a takarítást teljes kipakolással kell kezdeni, az élelmiszereket pedig ideiglenesen hűtőtáskában, jégakkuval érdemes tárolni. Áramtalanítás után – ha jegesedés van – hagyjuk leolvadni a készüléket, majd a polcokat, fiókokat és rekeszeket langyos, mosogatószeres vízzel alaposan tisztítsuk meg. Az erős vegyszerek használata nem javasolt, mert károsíthatják a felületeket és egészségügyi kockázatot is jelenthetnek.
A visszapakolásnál kiemelten fontos a megfelelő rendszerezés. A Nébih szerint a hűtő alsó polca a leghidegebb, ide kerüljenek a nyers húsok és halak jól zárt csomagolásban. A középső polcok ideálisak a tejtermékeknek és felvágottaknak, a felső polcokon pedig a készételek tárolhatók. A zöldséges rekesz a magasabb páratartalom miatt a friss zöldségek és gyümölcsök számára megfelelő, míg az ajtópolcokon a kevésbé romlandó termékeket érdemes tartani.
A szakemberek a FEFO-elv alkalmazását is javasolják, vagyis a hamarabb lejáró termékeket helyezzük előre, a későbbi lejáratúakat pedig hátrébb. Emellett célszerű külön helyet kialakítani a közeli lejáratú élelmiszereknek, így könnyebb nyomon követni, mit kell mihamarabb felhasználni.
A Nébih hangsúlyozza, hogy a nyers és mosatlan élelmiszereket soha nem szabad a készételek fölé vagy mellé helyezni, és csomagolatlan élelmiszert sem ajánlott közvetlenül a polcokra tenni. A hűtő és a kamra rendszeres, legalább havi alapos takarítása, valamint a heti átnézés nemcsak a biztonságos tárolást segíti, hanem hatékony eszköz az élelmiszerpazarlás csökkentésére is.
Sokkoló járvány terjed a magyar gyerekek között: nagyon sok csecsemő hal bele, itt a legrosszabb a helyzet az EU-ban
Szakértő szerint Magyarországon súlyos veleszületett szifiliszjárvány tombol.
Az alvás minősége közvetlenül befolyásolja a kognitív teljesítményt és az intelligenciát.
Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja.
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
A Belügyminisztérium február közepén benyújtott törvénytervezete szerint a jövőben gyógyszerészek és szakápolók is jogosultságot kapnának az elektronikus vényírásra.
A mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek megjelenésére.
A Szent-Györgyi Albert Díj szavazás 2026. február 16-tól március 16. éjfélig tart. Ez idő alatt bárki leadhatja voksát a hivatalos jelöltekre.
Mivel bűncselekményre vagy idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az ügyet.
Félmillió magyar szenved ezekben a veszélyes, ritka betegségekben: sokan közülük nem is tudják, mivel van dolguk
A ritka kórképeknél az adatok és a tapasztalatok hiánya jelenti a legnagyobb kihívást.
Megszólalt a kórházban fekvő Erdő Péter titkára: a bíboros "hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait"
A bíboros titkára, Eredics Gergő arról számolt be, Erdő Péter hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait.
Friss hírek Erdő Péter állapotáról: sürgős műtéteket kellett elvégezni a magyar bíboroson, kórházban ápolják
Kórházban ápolják Erdő Péter bíborost, aki az elmúlt időszakban több sürgős műtéten is átesett, így a nagyböjti szertartásokon sem tudott részt venni.
Kiadták a vészjelzést, halálos betegség terjed a kutyák között a fővárosban: emberekre is veszélyes lehet
Giardia-fertőzés terjed a kutyák között, amely súlyos emésztőrendszeri tünetekkel jár, és különösen a kölykökre, valamint az idős állatokra jelent veszélyt.
A finanszírozás révén a vakcinák teljes klinikai fejlesztési folyamata megvalósulhat a piacra lépésig.
Váratlan műtéten esett át és kórházi kezelésre szorul Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.
A helyszínen a rendőrség is megjelent, a csapatirányító százados pedig utalt rá, hogy érkezni fog egy gyámhatósági végzés.
Az ALS nem gyógyítható betegség, a kezelés célja a tünetek enyhítése, a beteg életminőségének megőrzése.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.
Valós veszélyt jelenthet Magyarországon a Chikungunya-láz? Ezt érdemes tudni az egzotikus kórról most
Mutatjuk, mit érdemes jelenleg tudni a Chikungunya okozta lázról, és mit tehetünk azért, hogy ne betegedjünk meg.
