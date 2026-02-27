Figyelmeztet a hatóság: erre kell figyelned, ha el szeretnéd kerülni az ételmérgezést

A tavaszi nagytakarítás nemcsak a lakásra, hanem a hűtőszekrényre és a kamrára is érdemes, hogy kiterjedjen. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerint a rendszeres átvizsgálás és takarítás alapvető az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerpazarlás csökkentése szempontjából.

A hatóság tapasztalatai alapján a háztartásokban gyakran maradnak a hűtőben vagy a kamrában lejárt, sérült vagy egyszerűen elfelejtett termékek, amelyek nemcsak helyet foglalnak, hanem egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. A Nébih ezért azt javasolja, hogy a takarítást mindig a készletek átválogatásával kezdjük, és a sérült csomagolású, illetve minőségileg kifogásolható élelmiszereket selejtezzük.

Fontos különbséget tenni a lejárati jelölések között. A fogyaszthatósági idő a gyorsan romló élelmiszerekre vonatkozik, és a lejárat után ezek elfogyasztása már kockázatos lehet, ezért ki kell dobni őket. A minőségmegőrzési idő ezzel szemben a tartósabb termékeknél jellemző, amelyek megfelelő tárolás és bontatlan csomagolás esetén a lejárat után is fogyaszthatók lehetnek, bár minőségük fokozatosan romolhat.

A hűtőszekrény tisztítását célszerű akkor elvégezni, amikor kevés élelmiszer van benne. A Nébih ajánlása szerint a takarítást teljes kipakolással kell kezdeni, az élelmiszereket pedig ideiglenesen hűtőtáskában, jégakkuval érdemes tárolni. Áramtalanítás után – ha jegesedés van – hagyjuk leolvadni a készüléket, majd a polcokat, fiókokat és rekeszeket langyos, mosogatószeres vízzel alaposan tisztítsuk meg. Az erős vegyszerek használata nem javasolt, mert károsíthatják a felületeket és egészségügyi kockázatot is jelenthetnek.

A visszapakolásnál kiemelten fontos a megfelelő rendszerezés. A Nébih szerint a hűtő alsó polca a leghidegebb, ide kerüljenek a nyers húsok és halak jól zárt csomagolásban. A középső polcok ideálisak a tejtermékeknek és felvágottaknak, a felső polcokon pedig a készételek tárolhatók. A zöldséges rekesz a magasabb páratartalom miatt a friss zöldségek és gyümölcsök számára megfelelő, míg az ajtópolcokon a kevésbé romlandó termékeket érdemes tartani.

A szakemberek a FEFO-elv alkalmazását is javasolják, vagyis a hamarabb lejáró termékeket helyezzük előre, a későbbi lejáratúakat pedig hátrébb. Emellett célszerű külön helyet kialakítani a közeli lejáratú élelmiszereknek, így könnyebb nyomon követni, mit kell mihamarabb felhasználni.

A Nébih hangsúlyozza, hogy a nyers és mosatlan élelmiszereket soha nem szabad a készételek fölé vagy mellé helyezni, és csomagolatlan élelmiszert sem ajánlott közvetlenül a polcokra tenni. A hűtő és a kamra rendszeres, legalább havi alapos takarítása, valamint a heti átnézés nemcsak a biztonságos tárolást segíti, hanem hatékony eszköz az élelmiszerpazarlás csökkentésére is.