Meglepő számok a biztosítási piacon: erre kell figyelned márciusban

A Magyar Nemzeti Bank Lakásbiztosítás-indexe szerint 2025-ben alig emelkedtek a lakásbiztosítások díjai, miközben a fedezetek értéke látványosan nőtt. A jegybank adatai alapján az éves díjak növekedése mindössze 1,8 százalék volt, ami részben a lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók önkéntes díjkorlátozásának köszönhető.
Ezzel párhuzamosan az átlagos biztosított négyzetméterár mintegy 11 százalékkal emelkedett, ami javította a szerződések ár-érték arányát, és hozzájárulhatott az alulbiztosítottság mérséklődéséhez. A 70 millió forintos rögzített biztosítási összegre számított díj egy év alatt 7 százalékkal csökkent, így az ügyfelek magasabb fedezetet kaphattak érdemi díjemelkedés nélkül.
A jegybanki adatok szerint a lakott, teljes körű fedezetet nyújtó otthonbiztosítások országos átlagos éves díja 2025 negyedik negyedévében 64,4 ezer forint volt, ami negyedéves alapon 0,1 százalékos csökkenést jelent. Területi bontásban a Budapesten kívüli ingatlanok esetében az átlagdíj 65 ezer forint körül alakult, míg a fővárosban – a magasabb biztosított négyzetméterár ellenére – átlagosan 61,5 ezer forintot fizettek az ügyfelek.
A piaci adatok alapján a márciusi lakásbiztosítási kampány ismét lehetőséget ad az ügyfeleknek arra, hogy szerződéses évfordulótól függetlenül, díjmentesen újrakössék biztosításukat vagy biztosítót váltsanak. A felmondás március 1. és 31. között indoklás nélkül megtehető írásban, az új szerződések fordulónapja pedig május 1-je lesz. A kampány célja a verseny erősítése, az átláthatóság javítása és a kedvezőbb ár-érték arányú konstrukciók elterjedésének ösztönzése.
Az MNB adatai szerint a piacon mintegy 3 millió lakott otthonra kötöttek egyedi lakásbiztosítást, ezek közül 2,5 millió ingatlanra és ingóságokra egyaránt fedezetet nyújt. Emellett a társasházbiztosítások több mint 1,7 millió albetétet védenek, országosan átlagosan 26,3 ezer, Budapesten 29,6 ezer forintos éves díj mellett. A kizárólag ingóságokra kötött szerződések száma 379 ezer, átlagos éves díjuk mintegy 25 ezer forint, míg a nem lakott ingatlanokra kötött lakásbiztosítások száma 209 ezer darab.
A kárkifizetések alakulása is jelzi a piaci trendeket: a tavaly nyári viharkárok hatására az egy szerződésre jutó kárösszeg 17 százalékkal emelkedett éves alapon. Közben a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások átlagdíja 19 százalékkal kedvezőbb, szolgáltatási szintjük pedig a kárráfordítással együtt számolva 13 százalékkal jobb az egyéb piaci ajánlatoknál.
