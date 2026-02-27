2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hagyományos toronyházas lakások és otthonok Budaörsön. Az otthonok tisztának, gondozottnak és színesen festettnek tűnnek. Nagyszerű példa a volt kommunista stílusú épületek vonzóvá és jól lakottá tételére.
Biztosítás

Meglepő számok a biztosítási piacon: erre kell figyelned márciusban

Pénzcentrum
2026. február 27. 20:01

A Magyar Nemzeti Bank Lakásbiztosítás-indexe szerint 2025-ben alig emelkedtek a lakásbiztosítások díjai, miközben a fedezetek értéke látványosan nőtt. A jegybank adatai alapján az éves díjak növekedése mindössze 1,8 százalék volt, ami részben a lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók önkéntes díjkorlátozásának köszönhető.

Ezzel párhuzamosan az átlagos biztosított négyzetméterár mintegy 11 százalékkal emelkedett, ami javította a szerződések ár-érték arányát, és hozzájárulhatott az alulbiztosítottság mérséklődéséhez. A 70 millió forintos rögzített biztosítási összegre számított díj egy év alatt 7 százalékkal csökkent, így az ügyfelek magasabb fedezetet kaphattak érdemi díjemelkedés nélkül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jegybanki adatok szerint a lakott, teljes körű fedezetet nyújtó otthonbiztosítások országos átlagos éves díja 2025 negyedik negyedévében 64,4 ezer forint volt, ami negyedéves alapon 0,1 százalékos csökkenést jelent. Területi bontásban a Budapesten kívüli ingatlanok esetében az átlagdíj 65 ezer forint körül alakult, míg a fővárosban – a magasabb biztosított négyzetméterár ellenére – átlagosan 61,5 ezer forintot fizettek az ügyfelek.

Kapcsolódó cikkeink:

A piaci adatok alapján a márciusi lakásbiztosítási kampány ismét lehetőséget ad az ügyfeleknek arra, hogy szerződéses évfordulótól függetlenül, díjmentesen újrakössék biztosításukat vagy biztosítót váltsanak. A felmondás március 1. és 31. között indoklás nélkül megtehető írásban, az új szerződések fordulónapja pedig május 1-je lesz. A kampány célja a verseny erősítése, az átláthatóság javítása és a kedvezőbb ár-érték arányú konstrukciók elterjedésének ösztönzése.

Az MNB adatai szerint a piacon mintegy 3 millió lakott otthonra kötöttek egyedi lakásbiztosítást, ezek közül 2,5 millió ingatlanra és ingóságokra egyaránt fedezetet nyújt. Emellett a társasházbiztosítások több mint 1,7 millió albetétet védenek, országosan átlagosan 26,3 ezer, Budapesten 29,6 ezer forintos éves díj mellett. A kizárólag ingóságokra kötött szerződések száma 379 ezer, átlagos éves díjuk mintegy 25 ezer forint, míg a nem lakott ingatlanokra kötött lakásbiztosítások száma 209 ezer darab.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A kárkifizetések alakulása is jelzi a piaci trendeket: a tavaly nyári viharkárok hatására az egy szerződésre jutó kárösszeg 17 százalékkal emelkedett éves alapon. Közben a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások átlagdíja 19 százalékkal kedvezőbb, szolgáltatási szintjük pedig a kárráfordítással együtt számolva 13 százalékkal jobb az egyéb piaci ajánlatoknál.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #mnb #lakásbiztosítás #lakás #ingatlan #lakossági pénzügyek #károk #biztosítók #viharkárok #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:30
19:00
18:45
18:30
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 27. 16:46
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 27. 13:31
A Tények műsorvezetői ismét beszálltak a Fidesz kampányába - összefér-e ez a hírszolgáltatói szereppel?
A TV2 hírműsorainak műsorvezetői ezúttal is politikai kampányhoz kapcsolódó lépéseket tettek. Marsi...
Holdblog  |  2026. február 27. 11:57
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási rá...
Buxelliott  |  2026. február 27. 09:12
Bitcoin
 Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.  
iO Charts  |  2026. február 27. 08:48
Kriptó eszköz allokáció: hogyan építsünk kiegyensúlyozott portfóliót
A legtöbb hagyományos befektető azért égeti meg magát a Web3 világában, mert a tőzsdén tanult fegyel...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 27.
Húzós árak a fogorvosnál, szó szerint! Ezek a legdrágább kezelések 2026-ban
2026. február 27.
A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába
2026. február 27.
Érik az összeomlás? Több mint 200 ezer magyar dolgozó veszítheti el az állását egyik napról a másikra
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 27. péntek
Ákos, Bátor
9. hét
Február 27.
Nemzetközi Jegesmedvenap
Ajánlatunk
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
2
2 hónapja
Fontos okmány szűnik meg január 1-től: ez rengeteg magyar dolgozót érint, itt vannak a részletek
3
1 hete
Egyre több magyar lakástulaj jön rá, ezt érdemes meglépni 2026-ban: ők már védve vannak a drága meglepetésektől?
4
2 hónapja
Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben
5
3 hete
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóstárs
Olyan természetes személy, vagy személyek, aki(k) az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállalnak az adósságra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 19:00
Húzós árak a fogorvosnál, szó szerint! Ezek a legdrágább kezelések 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 18:03
Kvíz: Fejből tudod a híres filmidézeteket? Ez a 10 kérdés a legnagyobb filmőrülteket is megizzasztja!
Agrárszektor  |  2026. február 27. 19:28
Teljesen megváltozhat a növénytermesztés itthon: jobb, ha felkészülünk
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel