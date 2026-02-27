A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába

Az ukrán elnök jelezte, hogy kész személyesen is tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
2026-ban a világ újszülöttjeinek 85 százaléka Afrikában és Ázsiában jön világra, miközben Európa részesedése alig haladja meg a 4 százalékot. Az ENSZ népesség-előrejelzései szerint a globális demográfiai súlypont végleg eltolódott. A születés helye pedig döntően befolyásolja az induló életkilátásokat, az oktatáshoz és egészségügyhöz való hozzáférést, valamint a gazdasági lehetőségeket. A 2026-os adatok pedig élesen kirajzolják, hol is formálódik valójába a világ jövőbeli munka,- és gazdasági ereje.
Az ENSZ népesség-előrejelzései alapján készült lenti táblázat azt mutatja, hogyan oszlanak meg a globális születések kontinensek szerint.
Ázsia adja a világ újszülöttjeinek közel felét
2026-ban várhatóan mintegy 64,9 millió gyermek születik Ázsiában, ami a globális születések körülbelül 49 százalékát jelenti. Bár több kelet-ázsiai országban (például Kínában, Japánban és Dél-Koreában) évek óta csökken a termékenységi ráta, a kontinens hatalmas népessége továbbra is meghatározó marad a globális demográfiában.
Különösen Dél- és Délkelet-Ázsia járul hozzá jelentős mértékben az újszülöttek számához, így 2026-ban nagyjából minden második gyermek ezen a kontinensen jön világra.
Afrika részesedése folyamatosan nő
Afrikában a becslések szerint 47,6 millió gyermek születik 2026-ban, ami a globális születések 35,9 százaléka. A kontinens magas termékenységi rátája és fiatal korstruktúrája miatt Afrika részesedése évek óta emelkedik, és a század második felében tovább növekedhet.
Ráadásul számos afrikai ország még a demográfiai átmenet korai szakaszában tart, ahol a születési ráta csökkenése eddig csak korlátozott mértékben indult el. A népességnövekedés így tovább gyorsulhat, ami jelentős társadalmi és gazdasági kihívásokat is felvet.
A világ többi része egyre kisebb arányt képvisel
Latin-Amerikában és a Karib-térségben 2026-ban várhatóan 9,3 millió gyermek születik, ami a globális születések 7 százalékát jelenti.
Európa részesedése pedig mindössze 4,6 százalék, míg Észak-Amerika csupán 3 százalékot tesz ki. Azt sem szabad kifelejteni az egyenletből, hogy utóbbi régióban a népességnövekedést elsősorban a migráció tartja fenn, nem pedig a természetes szaporodás.
Végezetül, Óceánia a világ születéseinek mindössze 0,5 százalékát adja, az Antarktiszon pedig állandó lakosság hiányában nem történnek születések.
A nagy születési lottó
A globális születési arányok nem pusztán demográfiai adatokat jelentenek, hanem a jövőbeli esélykülönbségek térképét is jól kirajzolják. Ez pedig igen durva képet mutat. Jelenleg ugyanis a világ újszülöttjeinek 85 százaléka a legtöbb esetben olyan régiókban jön világra, ahol az egy főre jutó jövedelem, az egészségügyi ellátórendszer fejlettsége és az oktatási infrastruktúra szintje jelentősen elmarad a fejlett gazdaságokétól.
Eközben az az Európa és Észak-Amerika, akik a globális GDP döntő hányadát termeli meg, a születésekből együttesen alig 8 százalékkal részesednek. Ezzel szemben Afrika és Ázsia a világ jövőbeni népességnövekedésének motorja, de számos országban az induló életkilátásokat alacsonyabb várható élettartam, magasabb gyermekkori halálozás és korlátozottabb oktatási hozzáférés jellemzi.
A különbség pedig nemcsak jövedelmi, hanem intézményi és társadalmi jellegű is. A stabil államszervezet, a munkaerőpiaci integráció lehetőségei, a társadalmi mobilitás csatornái és a politikai kockázatok mind olyan tényezők, amelyek földrajzi alapon rendkívül eltérően alakulnak
A születés helye így erősen korrelál azzal, hogy valaki milyen életszínvonalon, milyen egészségügyi és oktatási környezetben nő fel, és milyen gazdasági pályára léphet. Viszont mindez nem csupán egyéni sorsokról szól. A demográfiai súlypont átrendeződése hosszú távon a gazdasági és geopolitikai erőviszonyokat is átalakíthatja. A világ jövőbeni munkaereje, fogyasztói bázisa és társadalmi dinamikája döntően azokban a régiókban formálódik, ahol ma a legmagasabb a népességnövekedés. Ez pedig kihatással lesz Magyarország munkaerőpiacára, a nyugdíjakra, az egész életünkre. A kérdés már csak az, hogy pontosan mikor és milyen formában.
(via VisualCapitalist)
Lezárult Genfben az iráni atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulója, amelyen az Egyesült Államok és Irán közvetlen egyeztetéseket folytatott Omán közvetítésével.
A csapatok rotációs rendszerben szolgálnak, és Washington egyelőre nem tervezi a létszám csökkentését.
Előkerült egy levél, amiben Orbán Viktor a vétók visszavonásáról beszél: ezt várja el cserébe az EU-tól a miniszterelnök
A kőolajszállítás a január 27-i orosz támadás óta szünetel a Barátság vezetéken.
Az ukrán elnök videóüzenetében arról beszélt, hogy a cél a biztonsági garanciákról szóló egyeztetések lezárása és egy esetleges államfői találkozó előkészítése.
A diplomáciai tárgyalásokon jelenleg nem látszik érdemi előrelépés, a harcok pedig lassan ötödik évükbe lépnek.
A két ország már Genfben ült tárgyalóasztalhoz, miközben az amerikai csapatok a Közel-Keleten a legnagyobb telepítésnél tartanak 2003 óta.
Rendkívüli beruházások és példátlan tervek rajzolódnak ki a Fehér Ház körül.
A magyar adat nem azt jelenti, hogy kimagaslóan népszerű lenne Trump, hanem azt, hogy az EU-n belül itt a legkisebb az elutasítás mértéke.
A phenjani pártkongresszust is kiemelten figyelik, mert a lány állítólag már tábornokoktól kap jelentéseket.
A több mint 100 ezer tonnás vízkiszorítású hadihajó négy napot töltött a görög szigeten, ahol a NATO-támaszpont készleteiből töltötték fel.
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett a háború lezárásának lehetőségeiről.
Ursula von der Leyen arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték helyreállítási munkálatait.
Sem Magyarország, sem Szlovákia ellátása nincs közvetlen veszélyben.
Bár a népszavazás pontos időpontjáról még nem született végleges döntés, a tervek szerint a választók a közeljövőben az urnák elé járulhatna.
Vladiszlav Vlaszjuk szerint Magyarország és Szlovákia lépése megzavarhatná az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalásokat is.
Zelenszkij elmondása szerint a támadások az energetikai infrastruktúrát, valamint a vasúti és vízhálózatot célozták.
