A szemünk előtt íródik át a 21. század: akkor ennek lőttek, nemhogy a magyarok, de Európa és az USA sem rúghat labdába

2026-ban a világ újszülöttjeinek 85 százaléka Afrikában és Ázsiában jön világra, miközben Európa részesedése alig haladja meg a 4 százalékot. Az ENSZ népesség-előrejelzései szerint a globális demográfiai súlypont végleg eltolódott. A születés helye pedig döntően befolyásolja az induló életkilátásokat, az oktatáshoz és egészségügyhöz való hozzáférést, valamint a gazdasági lehetőségeket. A 2026-os adatok pedig élesen kirajzolják, hol is formálódik valójába a világ jövőbeli munka,- és gazdasági ereje.

2026-ban a világ újszülöttjeinek 85 százaléka mindössze két kontinensen jön világra: Ázsiában és Afrikában. A születés helye azonban messze nem pusztán földrajzi adat, hiszen az induló életkilátásokat, az oktatáshoz és egészségügyhöz való hozzáférést, valamint a hosszú távú gazdasági lehetőségeket is meghatározza.

Az ENSZ népesség-előrejelzései alapján készült lenti táblázat azt mutatja, hogyan oszlanak meg a globális születések kontinensek szerint.

Ázsia adja a világ újszülöttjeinek közel felét

2026-ban várhatóan mintegy 64,9 millió gyermek születik Ázsiában, ami a globális születések körülbelül 49 százalékát jelenti. Bár több kelet-ázsiai országban (például Kínában, Japánban és Dél-Koreában) évek óta csökken a termékenységi ráta, a kontinens hatalmas népessége továbbra is meghatározó marad a globális demográfiában.

Különösen Dél- és Délkelet-Ázsia járul hozzá jelentős mértékben az újszülöttek számához, így 2026-ban nagyjából minden második gyermek ezen a kontinensen jön világra.

Afrika részesedése folyamatosan nő

Afrikában a becslések szerint 47,6 millió gyermek születik 2026-ban, ami a globális születések 35,9 százaléka. A kontinens magas termékenységi rátája és fiatal korstruktúrája miatt Afrika részesedése évek óta emelkedik, és a század második felében tovább növekedhet.

Ráadásul számos afrikai ország még a demográfiai átmenet korai szakaszában tart, ahol a születési ráta csökkenése eddig csak korlátozott mértékben indult el. A népességnövekedés így tovább gyorsulhat, ami jelentős társadalmi és gazdasági kihívásokat is felvet.

A világ többi része egyre kisebb arányt képvisel

Latin-Amerikában és a Karib-térségben 2026-ban várhatóan 9,3 millió gyermek születik, ami a globális születések 7 százalékát jelenti.

Európa részesedése pedig mindössze 4,6 százalék, míg Észak-Amerika csupán 3 százalékot tesz ki. Azt sem szabad kifelejteni az egyenletből, hogy utóbbi régióban a népességnövekedést elsősorban a migráció tartja fenn, nem pedig a természetes szaporodás.

Végezetül, Óceánia a világ születéseinek mindössze 0,5 százalékát adja, az Antarktiszon pedig állandó lakosság hiányában nem történnek születések.

A nagy születési lottó

A globális születési arányok nem pusztán demográfiai adatokat jelentenek, hanem a jövőbeli esélykülönbségek térképét is jól kirajzolják. Ez pedig igen durva képet mutat. Jelenleg ugyanis a világ újszülöttjeinek 85 százaléka a legtöbb esetben olyan régiókban jön világra, ahol az egy főre jutó jövedelem, az egészségügyi ellátórendszer fejlettsége és az oktatási infrastruktúra szintje jelentősen elmarad a fejlett gazdaságokétól.

Eközben az az Európa és Észak-Amerika, akik a globális GDP döntő hányadát termeli meg, a születésekből együttesen alig 8 százalékkal részesednek. Ezzel szemben Afrika és Ázsia a világ jövőbeni népességnövekedésének motorja, de számos országban az induló életkilátásokat alacsonyabb várható élettartam, magasabb gyermekkori halálozás és korlátozottabb oktatási hozzáférés jellemzi.

A különbség pedig nemcsak jövedelmi, hanem intézményi és társadalmi jellegű is. A stabil államszervezet, a munkaerőpiaci integráció lehetőségei, a társadalmi mobilitás csatornái és a politikai kockázatok mind olyan tényezők, amelyek földrajzi alapon rendkívül eltérően alakulnak

A születés helye így erősen korrelál azzal, hogy valaki milyen életszínvonalon, milyen egészségügyi és oktatási környezetben nő fel, és milyen gazdasági pályára léphet. Viszont mindez nem csupán egyéni sorsokról szól. A demográfiai súlypont átrendeződése hosszú távon a gazdasági és geopolitikai erőviszonyokat is átalakíthatja. A világ jövőbeni munkaereje, fogyasztói bázisa és társadalmi dinamikája döntően azokban a régiókban formálódik, ahol ma a legmagasabb a népességnövekedés. Ez pedig kihatással lesz Magyarország munkaerőpiacára, a nyugdíjakra, az egész életünkre. A kérdés már csak az, hogy pontosan mikor és milyen formában.

(via VisualCapitalist)