Már évek óta hagyomány február elején a házasság, házasok hetét ünnepelni. A házasság viszont nem mindig sikerül elsőre, ma már sokan mondják ki többször is a boldogító igen. A mai kvíz ezért most olyan hírességek házasságairól szól, akik többször is belevágtak a házaséletbe más-más partnerekkel. Lássuk, mennyire vagy otthon a hazai, illetve külföldi hírességek magánéletében!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te emlékszel, kivel kötötték első házasságukat ezek a hírességek? Vannak meglepő párosok! 1/10 kérdés Kivel kötötte első házasságát Madonna? Carlos Leon Sean Penn Guy Ritchie Warren Beatty Következő kérdés 2/10 kérdés Ki volt Várkonyi Andrea első férje? Vajna András Bochkor Gábor Mészáros Lőrinc Szilvay Attila Következő kérdés 3/10 kérdés Ki volt Brad Pitt első felesége? Angelina Jolie Gwyneth Paltrow Jennifer Aniston Juliette Lewis Következő kérdés 4/10 kérdés Ha már itt tartunk... ki volt Jennifer Aniston első férje? Justin Theroux Matthew Perry Brad Pitt Adam Sandler Következő kérdés 5/10 kérdés Ki volt Stohl András első felesége? Südi Iringó Nagy Anikó Molnár Tünde Tordai Éva Következő kérdés 6/10 kérdés Ki volt Nicole Kidman első férje? Keith Urban Hugh Jackman Tom Cruise Lenny Kravitz Következő kérdés 7/10 kérdés Ki volt Ashton Kutcher első felesége? Laura Prepon Demi Moore Cameron Diaz Mila Kunis Következő kérdés 8/10 kérdés Ki volt Kulcsár Edina első férje? Papp Máté Bence Szabó András Krausz Gábor Varga Márk Következő kérdés 9/10 kérdés Ki volt Árpa Attila első felesége? Palácsik Tímea D. Tóth Kriszta Tomán Szabina Láng Annamária Következő kérdés 10/10 kérdés Ki volt Nicolas Cage első felesége? Lisa Marie Presley Christina Fulton Patricia Arquette Bridget Fonda Eredmények

Címlapkép: Getty Images

