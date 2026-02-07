2026. február 7. szombat Tódor, Rómeó
Bride putting ring on grooms finger. Rings exchange. Happy couple celebrating wedding outdoors in summer.
Kvíz

Kvíz: Te emlékszel, kivel kötötték első házasságukat ezek a hírességek? Vannak meglepő párosok!

Pénzcentrum
2026. február 7. 17:58

Már évek óta hagyomány február elején a házasság, házasok hetét ünnepelni. A házasság viszont nem mindig sikerül elsőre, ma már sokan mondják ki többször is a boldogító igen. A mai kvíz ezért most olyan hírességek házasságairól szól, akik többször is belevágtak a házaséletbe más-más partnerekkel. Lássuk, mennyire vagy otthon a hazai, illetve külföldi hírességek magánéletében! 

Kvíz: Te emlékszel, kivel kötötték első házasságukat ezek a hírességek? Vannak meglepő párosok!

1/10 kérdés
Kivel kötötte első házasságát Madonna?
Carlos Leon
Sean Penn
Guy Ritchie
Warren Beatty
2/10 kérdés
Ki volt Várkonyi Andrea első férje?
Vajna András
Bochkor Gábor
Mészáros Lőrinc
Szilvay Attila
3/10 kérdés
Ki volt Brad Pitt első felesége?
Angelina Jolie
Gwyneth Paltrow
Jennifer Aniston
Juliette Lewis
4/10 kérdés
Ha már itt tartunk... ki volt Jennifer Aniston első férje?
Justin Theroux
Matthew Perry
Brad Pitt
Adam Sandler
5/10 kérdés
Ki volt Stohl András első felesége?
Südi Iringó
Nagy Anikó
Molnár Tünde
Tordai Éva
6/10 kérdés
Ki volt Nicole Kidman első férje?
Keith Urban
Hugh Jackman
Tom Cruise
Lenny Kravitz
7/10 kérdés
Ki volt Ashton Kutcher első felesége?
Laura Prepon
Demi Moore
Cameron Diaz
Mila Kunis
8/10 kérdés
Ki volt Kulcsár Edina első férje?
Papp Máté Bence
Szabó András
Krausz Gábor
Varga Márk
9/10 kérdés
Ki volt Árpa Attila első felesége?
Palácsik Tímea
D. Tóth Kriszta
Tomán Szabina
Láng Annamária
10/10 kérdés
Ki volt Nicolas Cage első felesége?
Lisa Marie Presley
Christina Fulton
Patricia Arquette
Bridget Fonda
