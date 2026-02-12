2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
Fortepan / Saly Noémi Lugosi Béla
Kvíz

Kvíz: Meg fogsz lepődni, mi volt ezeknek a híres magyaroknak az eredeti neve! Vagy kitalálod mind a 10-et?

Pénzcentrum
2026. február 12. 17:56

Számos ismert művész, közéleti szereplő ma ismert neve tudatos névválasztás eredménye. A választott név gyakran kötődik szülőhelyhez, vagy a család történetéhez, sokszor azonban csak a hangzás a döntő. Sok hírességről nem is közismert, hogy nem az eredeti vezetéknevét vagy keresztnevét használja. A mai kvíz során ismert magyar és magyar származású hírességek eredeti neveire kérdezünk rá, köztük költőkre, színészekre, zenészekre és világhírű alkotókra is! Lássuk, hányat találsz el a 10-ből!

Kvíz: Meg fogsz lepődni, mi a híres magyarok eredeti neve! Vagy kitalálod mind a 10-et?

1/10 kérdés
Milyen vezetéknéven született a költő, Radnóti Miklós?
Reich
Schleiffer
Glatter
Brenner
2/10 kérdés
Milyen vezetéknéven született Karády Katalin magyar színész- és énekesnő?
Sári
Ausländer
Kanczler
Kellner
3/10 kérdés
Mi volt Koós János eredeti vezetékneve?
Kupsa
Kohaut
Kann
Kurucz
4/10 kérdés
Milyen néven született a többszörös arany- és platinalemezes magyar popénekesnő, Pap Rita?
Varga Elvira
Szabó Rozália
Kovács Piroska
Nagy Mária
5/10 kérdés
Milyen néven született Vujity Tvrtko riporter és író, aki a nagyapja nevét használja jelenleg?
Korsós Dániel
Gulyás Tibor
Balogh Szilárd
Lakatos László
6/10 kérdés
Melyikük születési neve volt Kalász Barbara?
Xantus Barbara színésznő
Konta Barbara színésznő
Hegyi Barbara színésznő
Palvin Barbara modell
7/10 kérdés
Milyen néven született a híres magyar származású fotógráfus, Robert Capa?
Friedman Endre
Kohn Andor
Vásárhelyi Győző
Bauer Herbert
8/10 kérdés
Mi Vavyan Fable magyar írónő eredeti neve?
Tóth Ilona
Molnár Éva
Nagy Erzsébet
Papp Katalin
9/10 kérdés
Mi Sas József eredeti vezetékneve?
Boros
Polacsek
Weisz
Sajó
10/10 kérdés
Mi volt Lugosi Béla eredeti vezetékneve?
Drakul
Guzmics
Blaskó
Vetró
Címlapkép: Getty Images
