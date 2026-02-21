Bár rövid távon nem fenyeget finanszírozási zavar, az Európai Bizottság friss jelentése szerint Magyarország adósságpályája közép- és hosszú távon aggasztó irányt vesz.
Kvíz: A 90-es években voltál fiatal? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból!
Akik a 90-es években voltak gyerekek, vagy fiatal felnőtt éveiket taposták, azok számára rendkívül meghatározó volt ez a korszak. A 90-es évek ma már bőven retrónak számít, a mai fiatalok is kezdik felfedezni maguknak az akkori divatot, művészetet, a digitális kort megelőző világot. A mai kvíz során visszatekintünk erre a különleges korszakra, és felidézzük mindazt, ami a 90-es éveket meghatározta Magyarországon. Tedd próbára retro kvízünkkel, mire emlékszel ebből a korszakból!
Kvíz: A 90-es években voltál fiatal? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból!
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
A mai kvíz során olyan kifejezésekkel találkozhatsz, amelyek egykor természetes részei voltak a beszédnek, ma azonban már inkább fejtörőt jelentenek.
A Pénzcentrum mai történelmi kvízében annak járunk utána, mennyire ismered az ókori egyiptomi mitológia világát, a legfontosabb isteneket, szimbólumokat.
A színész életútja sok emlékezetes alakítással gazdagodott az évek során, szinte nincs is olyan műfaj, amiben nem próbálta ki magát.
Ha rajongsz az építészeti remekművekért, a Pénzcentrum mai képes kvízéről semmi esetre se maradj le: lássuk, felismered-e a világ legikonikusabb épületeit, mindössze képek alapján!
Ismerd meg a kínai holdnaptárt és az újévi szokásokat, hagyományokat!
A Pénzcentrum legújabb irodalmi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, vajon emlékszel-e még arra, ki kicsoda a Bibliában, milyen tettek, események köthetők a nevükhöz!
Kvíz: Mennyire ismered a világ leghíresebb romantikus drámáját, a Rómeó és Júlia történetét? Most kiderül!
A mai kvíz során az eredeti Shakespeare-mű kapcsán teszünk fel kérdéseket. Te mennyire emlékszel a dráma cselekményére, szereplőire, motívumaira?
Valentin-nap apropóján arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a magyar költők híres szerelmes verseit, múzsáit, szerelmi költeményeik legismertebb sorait.
Kvíz: Meg fogsz lepődni, mi volt ezeknek a híres magyaroknak az eredeti neve! Vagy kitalálod mind a 10-et?
A mai kvíz során ismert magyar és magyar származású hírességek eredeti neveire kérdezünk rá. Lássuk, hányat találsz el a 10-ből!
Ha te is Toyotát vezetsz, vagy ha ültél már ilyen autóban, töltsd ki a Pénzcentrum mai autós kvízét és tedd próbára ismereteidet!
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a magyar szavak Google nélkül? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!
Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben?
A Pénzcentrum mai irodalmi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mire emlékszel Az aranyember történetéből, tudod-e még, milyen kalandokban volt része Tímár Mihálynak!
Kvíz: Szívesen eszel fánkot és nem is csak farsangkor? Képeken a világ legfinomabb fánkjai - Ez a kvíz feladja a leckét!
Farsang alkalmából a mai kvíz során különféle fánkok, fánktípusok fotóit mutatjuk. Találd ki, milyen fajta fánk látható a képeken!
Lássuk, mennyire vagy otthon a hazai, illetve külföldi hírességek magánéletében!
Ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a télvégi, tavaszeleji virágokat – lássuk, hányat vagy képes közülük megnevezni mindössze képek alapján!
Kvíz: Jártál már Olaszországban, vagy tervezed az utazást? Lássuk, mit tudsz a magyarok egyik kedvenc úti céljáról!
Válaszold meg a Pénzcentrum mai kérdéseit és mutasd meg, valóban Olaszország szakértője vagy-e! Vajon hány helyes választ találsz el?
A mai kvíz során rég letűnt korokba kalandozunk, tarts velük!
Ha új otthon vásárlásán töröd a fejed, netalántán épp most vettél fel egy tetemes összegű lakáshitelt, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki. Hány kérdésre...
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén