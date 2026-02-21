Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Akik a 90-es években voltak gyerekek, vagy fiatal felnőtt éveiket taposták, azok számára rendkívül meghatározó volt ez a korszak. A 90-es évek ma már bőven retrónak számít, a mai fiatalok is kezdik felfedezni maguknak az akkori divatot, művészetet, a digitális kort megelőző világot. A mai kvíz során visszatekintünk erre a különleges korszakra, és felidézzük mindazt, ami a 90-es éveket meghatározta Magyarországon. Tedd próbára retro kvízünkkel, mire emlékszel ebből a korszakból!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: A 90-es években voltál fiatal? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból! 1/10 kérdés Mi történt 1999 nyarán, ami különösen vonzó célponttá a Balatont? teljes napfogyatkozás megrendezték az első Művészetek Völgye fesztivált a Zimmer Feri című film kultusza miatt rengetegen utaztak el a forgatási helyszínekre átadták az M7-es utolsó szakaszát, mely már elért Aligáig Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik ország nyerte a foci vb-t 1998-ban? Brazília Olaszország Franciaország Németország Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik magazin magyar kiadása nem létezett még a 90-es években? Kretén Glamour IM - Ifjúsági magazin PC Guru Következő kérdés 4/10 kérdés Mennyibe került a sajtburger menü (kis üdítő, kis sültkrumpli, sajtburger) a győri Mekiben 1991-ben? 159 forint 300 forint 99 forint 26 forint Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik könyvkiadó adta ki a Harry Potter és a bölcsek kövét Magyarországon 1998-ban? Európa Móra Animus Könyvmolyképző Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen néven vonult be a köztudatba a rendszerváltást követő egyik első nagy pénzügyi és politika-közéleti botránya, mely 1996-ban robbant ki magyar önkormányzatok belterületi földjeivel kapcsolatos privatizációs ügyletek kapcsán? Tocsik-ügy Postabank-pánik Lupis-botrány Agrobank-per Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik rádióadón indult 1999-ben és lett később 12 éven át az ország leghallgatottabb reggeli rádióműsora, a Bumeráng? Calypso Sláger Rádió Danubius Juventus Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik internetes rendszer az alábbiak közül, amit az aDaMStudio kezdeményezésére a Soros Alapítvány C3 Kulturális és Kommunikációs Központja fejlesztett ki 1996-ban? A szolgáltatás 1997. október 2-án indult? freemail iWiW Teveclub SZTAKI online szótár Következő kérdés 9/10 kérdés Mi volt a közismert rövidítése a „2000. év problémájának”, ami sokakat foglalkoztatott a 90-es években? Y2K YOLO K-2SO TNMT Következő kérdés 10/10 kérdés Mi volt az a 90-es években vezető jégkrém-brand Magyarországon, amit később az Algida váltott fel? Leo Eskimo Panda Prim Schöller Eredmények

