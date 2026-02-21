2026. február 21. szombat Elenonóra
Három barát a kilencvenes évek stílusában egy narancssárga régi autóról, sportöltönyökben és kiegészítőkben.
Kvíz

Kvíz: A 90-es években voltál fiatal? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból!

Pénzcentrum
2026. február 21. 17:59

Akik a 90-es években voltak gyerekek, vagy fiatal felnőtt éveiket taposták, azok számára rendkívül meghatározó volt ez a korszak. A 90-es évek ma már bőven retrónak számít, a mai fiatalok is kezdik felfedezni maguknak az akkori divatot, művészetet, a digitális kort megelőző világot. A mai kvíz során visszatekintünk erre a különleges korszakra, és felidézzük mindazt, ami a 90-es éveket meghatározta Magyarországon. Tedd próbára retro kvízünkkel, mire emlékszel ebből a korszakból!

1/10 kérdés
Mi történt 1999 nyarán, ami különösen vonzó célponttá a Balatont?
teljes napfogyatkozás
megrendezték az első Művészetek Völgye fesztivált
a Zimmer Feri című film kultusza miatt rengetegen utaztak el a forgatási helyszínekre
átadták az M7-es utolsó szakaszát, mely már elért Aligáig
2/10 kérdés
Melyik ország nyerte a foci vb-t 1998-ban?
Brazília
Olaszország
Franciaország
Németország
3/10 kérdés
Melyik magazin magyar kiadása nem létezett még a 90-es években?
Kretén
Glamour
IM - Ifjúsági magazin
PC Guru
4/10 kérdés
Mennyibe került a sajtburger menü (kis üdítő, kis sültkrumpli, sajtburger) a győri Mekiben 1991-ben?
159 forint
300 forint
99 forint
26 forint
5/10 kérdés
Melyik könyvkiadó adta ki a Harry Potter és a bölcsek kövét Magyarországon 1998-ban?
Európa
Móra
Animus
Könyvmolyképző
6/10 kérdés
Milyen néven vonult be a köztudatba a rendszerváltást követő egyik első nagy pénzügyi és politika-közéleti botránya, mely 1996-ban robbant ki magyar önkormányzatok belterületi földjeivel kapcsolatos privatizációs ügyletek kapcsán?
Tocsik-ügy
Postabank-pánik
Lupis-botrány
Agrobank-per
7/10 kérdés
Melyik rádióadón indult 1999-ben és lett később 12 éven át az ország leghallgatottabb reggeli rádióműsora, a Bumeráng?
Calypso
Sláger Rádió
Danubius
Juventus
8/10 kérdés
Melyik internetes rendszer az alábbiak közül, amit az aDaMStudio kezdeményezésére a Soros Alapítvány C3 Kulturális és Kommunikációs Központja fejlesztett ki 1996-ban? A szolgáltatás 1997. október 2-án indult?
freemail
iWiW
Teveclub
SZTAKI online szótár
9/10 kérdés
Mi volt a közismert rövidítése a „2000. év problémájának”, ami sokakat foglalkoztatott a 90-es években?
Y2K
YOLO
K-2SO
TNMT
10/10 kérdés
Mi volt az a 90-es években vezető jégkrém-brand Magyarországon, amit később az Algida váltott fel?
Leo
Eskimo
Panda Prim
Schöller
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #zene #film #divat #kultúra #szórakozás #fiatalok #játékok #retro #kvíz #retro kvíz

