A nyári melegben rengetegen indulnak strandolni vagy fürdeni gyógyfürdőbe. De vajon tudod, hol mennyibe kerül egy belépőjegy? Melyik fürdő a legdrágább hétvégén, és hol juthatsz be akár 2000 forint alatt? Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, és derítsd ki, mennyire vagy jártas a 2025-ös strand- és gyógyfürdő árak világában!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: El sem mozdulsz a medence mellől nyáron? Lássuk, mennyit tudsz a hazai strandfürdőkről! 1/10 kérdés Mikor kapta meg a dévaványai fürdő a gyógyfürdő minősítést? 2023 nyarán 2024 tavaszán 2024 végén 2025 elején Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen különlegessége van a dévaványai fürdőnek a medencéken kívül? Szaunapark Ingyenesen használható kültéri csúszda Beltéri hullámmedence Éjszakai fürdőzés Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik város fürdőjének felújítása közeledik a végéhez 10 milliárd forintos beruházással? Tamási Szolnok Bogács Siófok Következő kérdés 4/10 kérdés Miért zárt be korábban a Tamási Gyógyfürdő? Árvizek miatt Karbantartás miatt Energiaválság miatt Tűzeset miatt Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen új attrakcióval készül a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő 2025-re? Új termálmedence Úszóversenyek szervezése Beltéri wellness részleg Vizes játszótér 53 játékelemmel Következő kérdés 6/10 kérdés Mennyibe kerül egy felnőtt belépő a Hungarospa Strandfürdőbe kiemelt időszakban? 5500 Ft 5300 Ft 5000 Ft 4700 Ft Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik fürdő kínál diákoknak és nyugdíjasoknak azonos árú napijegyet, még a kiemelt időszakban is? Gyulai Várfürdő Hungarospa Mórahalom Zalakarosi Fürdő Következő kérdés 8/10 kérdés Mennyibe kerül egy felnőtt belépő a Hévízi Tófürdőbe? 5800 Ft 7500 Ft 9700 Ft 6900 Ft Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik fürdő felnőtt belépője haladja meg a 10 000 Ft-ot hétvégén? Hévízi Tófürdő Mórahalom Saliris Resort Spa Hungarospa Következő kérdés 10/10 kérdés Mennyibe kerül Mórahalmon egy felnőtt napijegy szaunahasználattal kiemelt időszakban? 5000 Ft 5500 Ft 6000 Ft 5800 Ft Eredmények

