A beautiful girl in the pool on an inflatable donut is having fun on a hot summer day
Kvíz: El sem mozdulsz a medence mellől nyáron? Lássuk, mennyit tudsz a hazai strandfürdőkről!

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 18:00

A nyári melegben rengetegen indulnak strandolni vagy fürdeni gyógyfürdőbe. De vajon tudod, hol mennyibe kerül egy belépőjegy? Melyik fürdő a legdrágább hétvégén, és hol juthatsz be akár 2000 forint alatt? Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, és derítsd ki, mennyire vagy jártas a 2025-ös strand- és gyógyfürdő árak világában!

1/10 kérdés
Mikor kapta meg a dévaványai fürdő a gyógyfürdő minősítést?
2023 nyarán
2024 tavaszán
2024 végén
2025 elején
2/10 kérdés
Milyen különlegessége van a dévaványai fürdőnek a medencéken kívül?
Szaunapark
Ingyenesen használható kültéri csúszda
Beltéri hullámmedence
Éjszakai fürdőzés
3/10 kérdés
Melyik város fürdőjének felújítása közeledik a végéhez 10 milliárd forintos beruházással?
Tamási
Szolnok
Bogács
Siófok
4/10 kérdés
Miért zárt be korábban a Tamási Gyógyfürdő?
Árvizek miatt
Karbantartás miatt
Energiaválság miatt
Tűzeset miatt
5/10 kérdés
Milyen új attrakcióval készül a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő 2025-re?
Új termálmedence
Úszóversenyek szervezése
Beltéri wellness részleg
Vizes játszótér 53 játékelemmel
6/10 kérdés
Mennyibe kerül egy felnőtt belépő a Hungarospa Strandfürdőbe kiemelt időszakban?
5500 Ft
5300 Ft
5000 Ft
4700 Ft
7/10 kérdés
Melyik fürdő kínál diákoknak és nyugdíjasoknak azonos árú napijegyet, még a kiemelt időszakban is?
Gyulai Várfürdő
Hungarospa
Mórahalom
Zalakarosi Fürdő
8/10 kérdés
Mennyibe kerül egy felnőtt belépő a Hévízi Tófürdőbe?
5800 Ft
7500 Ft
9700 Ft
6900 Ft
9/10 kérdés
Melyik fürdő felnőtt belépője haladja meg a 10 000 Ft-ot hétvégén?
Hévízi Tófürdő
Mórahalom
Saliris Resort Spa
Hungarospa
10/10 kérdés
Mennyibe kerül Mórahalmon egy felnőtt napijegy szaunahasználattal kiemelt időszakban?
5000 Ft
5500 Ft
6000 Ft
5800 Ft
