Az ókori világtörténelem egyik legmaghatározóbb kultúráját építette fel az egyiptomi birodalom, amely a történészek szerint több mint háromezer éven keresztül uralta a Nílus-völgyének térségét. Kevés olyan ember él a földön, aki ne hallott volna már az egyiptomi piramisokról, a letűnt idők népének különleges, gyakran állatfejjel ábrázolt isteneiről vagy hajmeresztő temetkezési szokásairól. A Pénzcentrum mai történelmi kvízében annak járunk utána, mennyire ismered az ókori egyiptomi mitológia világát, a legfontosabb isteneket, szimbólumokat. Tedd próbára tudásod!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismered az ókori egyiptomi mitológiát? Teszteld, mit tudsz hitükről, különös isteneikről! 1/10 kérdés Ki az ókori egyiptomi mitológia szerint a világ teremtő istene? Ízisz Ptah Atum Ozirisz Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen természeti erőknek voltak az istenei Atum gyermekei, Su és Tefnut, akik elsőként csatlakoztak az egyiptomi istenek családfájához? tűz és víz mennydörgés és villámlás föld és szél levegő és nedvesség Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik ókori egyiptomi istenség jelenik meg sólyom alakjában? Hórusz Neith Szelket Ré Következő kérdés 4/10 kérdés Ki az ókori egyiptomi hitvilágban a rosszindulat és a megsemmisítés istene? Széth Nut Anubisz Geb Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik ókori egyiptomi istenséget ábrázolják feje fölött napkoronggal? Uadzset Ré Básztet Tefnut Következő kérdés 6/10 kérdés Ki az egyiptomi mitológia anyaistennője, a görög Héra és a római Juno istennők megfelelője? Szahmet Nehbet Szatet Ízisz Következő kérdés 7/10 kérdés Mit helyez Anubisz, az alvilág istene a mérlegre, aminél nem lehet nehezebb a halott szíve? Básztet, a macskák védelmezőjének a bajuszát egy virágszirmot Maat, az igazság istennőjének egy tollát egy aranyérmét Következő kérdés 8/10 kérdés Mely állatok alkotják Ammut, a holtak szívét felfaló démon testét? bika, gepárd és flamingó oroszlán, krokodil és víziló elefánt, zsiráf és antilop tigris, majom és cápa Következő kérdés 9/10 kérdés Ki Ízisz istennő férje az egyiptomi mitológia szerint? Ozirisz Hórusz Ré Anubisz Következő kérdés 10/10 kérdés Mi az ókori egyiptomi hitvilágban a halhatatlanság, az élet és a teremtő erő szimbóluma? füleskereszt kör félhold és csillag hatágú csillag Eredmények

