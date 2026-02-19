2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Antique egyptian papyrus and hieroglyph
Kvíz

Kvíz: Ismered az ókori egyiptomi mitológiát? Teszteld, mit tudsz hitükről, különös isteneikről!

Pénzcentrum
2026. február 19. 18:01

Az ókori világtörténelem egyik legmaghatározóbb kultúráját építette fel az egyiptomi birodalom, amely a történészek szerint több mint háromezer éven keresztül uralta a Nílus-völgyének térségét. Kevés olyan ember él a földön, aki ne hallott volna már az egyiptomi piramisokról, a letűnt idők népének különleges, gyakran állatfejjel ábrázolt isteneiről vagy hajmeresztő temetkezési szokásairól. A Pénzcentrum mai történelmi kvízében annak járunk utána, mennyire ismered az ókori egyiptomi mitológia világát, a legfontosabb isteneket, szimbólumokat. Tedd próbára tudásod!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Ismered az ókori egyiptomi mitológiát? Teszteld, mit tudsz hitükről, különös isteneikről!

1/10 kérdés
Ki az ókori egyiptomi mitológia szerint a világ teremtő istene?
Ízisz
Ptah
Atum
Ozirisz
2/10 kérdés
Milyen természeti erőknek voltak az istenei Atum gyermekei, Su és Tefnut, akik elsőként csatlakoztak az egyiptomi istenek családfájához?
tűz és víz
mennydörgés és villámlás
föld és szél
levegő és nedvesség
3/10 kérdés
Melyik ókori egyiptomi istenség jelenik meg sólyom alakjában?
Hórusz
Neith
Szelket
4/10 kérdés
Ki az ókori egyiptomi hitvilágban a rosszindulat és a megsemmisítés istene?
Széth
Nut
Anubisz
Geb
5/10 kérdés
Melyik ókori egyiptomi istenséget ábrázolják feje fölött napkoronggal?
Uadzset
Básztet
Tefnut
6/10 kérdés
Ki az egyiptomi mitológia anyaistennője, a görög Héra és a római Juno istennők megfelelője?
Szahmet
Nehbet
Szatet
Ízisz
7/10 kérdés
Mit helyez Anubisz, az alvilág istene a mérlegre, aminél nem lehet nehezebb a halott szíve?
Básztet, a macskák védelmezőjének a bajuszát
egy virágszirmot
Maat, az igazság istennőjének egy tollát
egy aranyérmét
8/10 kérdés
Mely állatok alkotják Ammut, a holtak szívét felfaló démon testét?
bika, gepárd és flamingó
oroszlán, krokodil és víziló
elefánt, zsiráf és antilop
tigris, majom és cápa
9/10 kérdés
Ki Ízisz istennő férje az egyiptomi mitológia szerint?
Ozirisz
Hórusz
Anubisz
10/10 kérdés
Mi az ókori egyiptomi hitvilágban a halhatatlanság, az élet és a teremtő erő szimbóluma?
füleskereszt
kör
félhold és csillag
hatágú csillag
Címlapkép: Getty Images
#utazás #egyiptom #kultúra #világ #történelem #vallás #kvíz #hagyomány #történelmi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:22
19:12
19:04
18:55
18:48
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
2026. február 19.
Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
2026. február 19.
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 19. csütörtök
Zsuzsanna
8. hét
Február 19.
Torkos csütörtök
Február 19.
A magyar ápolók napja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
2
1 hónapja
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
3
1 hónapja
Kvíz: Hallottad már ezeket a magyar szólásokat? Lássuk, tudod-e, mit jelentenek valójában!
4
4 hete
Kvíz: Jól ismered a magyar vármegyéket? Vigyázz, ez a teszt a haladókat is kemény próba elé állítja!
5
2 hónapja
Kvíz: Jó vagy történelemből? Mit tudsz a világ hajdani legnagyobb államáról, a Szovjetunióról?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Elektronikus pénz
a kártya nem csak a birtokos azonosítását segíti, hanem adattárolója pénzösszeg információt is tartalmaz, amely kisebb összegű vásárlásoknál gyors, kényelmes fizetést tesz lehetővé.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 19:04
Lemondhat minden tisztségéről Zelenszkij? Súlyos állítást tett róla a volt ukrán miniszterelnök
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 18:55
Itt a friss lista: ezekben az európai országokban a legolcsóbbak az éttermek
Agrárszektor  |  2026. február 19. 18:28
Még nincs vége a télnek: kemény idő lesz a hétvégén
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel