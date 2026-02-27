2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
A képen egy pénztárca látható, kezében néhány magyar forintos bankjeggyel. Három tízezer forintos és egy húszezer forintos bankjegy. Összesen 50000 forint. A háttér fekete színű. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Szórakozás

65 évesen nyugdíjba vonult Lagzi Lajcsi: elárulta, mennyi pénzt kap és mire szánja

Pénzcentrum
2026. február 27. 22:03

Hivatalosan is nyugdíjba vonult Galambos Lajcsi, miután betöltötte 65. életévét. A zenész érzelmesen fogadta az első, közel kétszázezer forintos utalást, ugyanakkor hangsúlyozta: megélhetését nem az állami juttatásra, hanem egyéb bevételeire és befektetéseire alapozza - számolt be a Blikk.

A Dáridó atyja január végén ünnepelte születésnapját, ám az eseménynek nem tulajdonított különösebb jelentőséget. Az igazi fordulatot a február közepén érkező banki értesítés hozta el számára. Bevallása szerint elérzékenyült, amikor megérkezett a számlájára az első öregségi nyugdíj. Noha hivatalos státusza megváltozott, belül egyáltalán nem érzi magát nyugdíjasnak. Ugyanolyan aktívan szervezi fellépéseit és végzi a ház körüli teendőket, mintha évtizedekkel fiatalabb lenne.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A zenész nyíltan beszélt anyagi helyzetéről is, elárulva, hogy a folyósított összeg szinte fillérre pontosan kétszázezer forint. Kiemelte, nem szeretne képmutatónak tűnni. Tisztában van vele, hogy sokak számára ez jelentős tétel, de az ő életszínvonalát nem ez határozza meg. A megélhetését ingatlanjai, befektetései és tervezett televíziós projektjei biztosítják.

Kapcsolódó cikkeink:

Az alacsonyabb összeg hátterében az áll, hogy Lajcsi pályafutása jelentős részében egyéni vállalkozóként tevékenykedett. Bár karrierje magasan képzett zenészként indult a Magyar Rádió Stúdió 11 tánczenekarában, később a mulatós műfajban teljesedett ki. A kezdeti időszakot leszámítva többnyire a minimálbér után fizette a járulékokat. Ez közvetlenül befolyásolta a most megállapított ellátás mértékét, amely így elmarad a jelenlegi, 261 ezer forintos országos átlagtól.

A zenész özvegyi nyugdíjra sem jogosult volt felesége, a másfél éve elhunyt Boglárka után. Mivel a házaspár korábban hivatalosan elvált, a hatályos jogszabályok értelmében ilyen típusú hozzátartozói nyugellátás nem illeti meg.
Címlapkép: Getty Images
