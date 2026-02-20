Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyar nyelv folyamatosan változik, formálódik, nyelvid divatok jönnek és mennek. Ennek során egyes szavak eltűntek a mindennapi használatból, csak irodalmi szövegekben vagy tájnyelvi környezetben bukkannak fel. A régies, népies magyar szavak közül mégis a mai napig sokat ismerhetünk, akár hangzás alapján is rájöhetünk a jelentésükre. A mai kvíz során olyan kifejezésekkel találkozhatsz, amelyek egykor természetes részei voltak a beszédnek, ma azonban már inkább fejtörőt jelentenek. Ez a nyelvi kvíz nemcsak szókincsedet teszi próbára, hanem akár még tanulhatsz is belőle új, eddig ismeretlen szavakat. Hajrá!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés! 1/10 kérdés Milyen az, aki széllelbélelt? üresfejű, megbízhatatlan puffadásra hajlamos kötekedő, akadékoskodó, nyugtalan hozzá nem értő Következő kérdés 2/10 kérdés Mit jelent az, hogy egy füst alatt? gyorsan, sietve könnyedén egyszerre kontár módon Következő kérdés 3/10 kérdés Mit csinál, aki kepeszt? elkényeztet csíráztat küzd, teper tartósít Következő kérdés 4/10 kérdés Mi a zsarátnok? kialvóban lévő parázs vallási céllal vándorló ember fából készült árnyékoló jogász mellett dolgozó írnok Következő kérdés 5/10 kérdés Minek a régi, népies elnevezése a fuszulyka? talicska bab házipapucs trombita Következő kérdés 6/10 kérdés Kire mondják, hogy bélpoklos? nagy hasú, pocakos goromba, sosincs egy jó szava nincs étvágya, sovány sokat eszik, folyton éhes Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen ember, aki alamuszi? fáradt, álmos meggondolatlan alattomos, sunyi könnyen megsétődik Következő kérdés 8/10 kérdés Mit csinál az, aki elsinkófál valamit? végleg tönkretesz, elront elkótyavetyél, pazarol elmulaszt, kihagy, lekés ügyesen elcsen, eltüntet Következő kérdés 9/10 kérdés Mi az a paksaméta? irathalmaz magas és sovány, hórihorgas személy lovas hírnök, gyorsfutár földmérésben és a térképészetben használt eszköz Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a vackor? szőlő, amit megcsípett a dér vadkörte, vadalma vadállatok odúja, búvóhelye levadászott állat elárvult kölyke Eredmények

