Régi nyitott könyv és nagyító.
Kvíz

Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!

Pénzcentrum
2026. február 20. 18:00

A magyar nyelv folyamatosan változik, formálódik, nyelvid divatok jönnek és mennek. Ennek során egyes szavak eltűntek a mindennapi használatból, csak irodalmi szövegekben vagy tájnyelvi környezetben bukkannak fel. A régies, népies magyar szavak közül mégis a mai napig sokat ismerhetünk, akár hangzás alapján is rájöhetünk a jelentésükre. A mai kvíz során olyan kifejezésekkel találkozhatsz, amelyek egykor természetes részei voltak a beszédnek, ma azonban már inkább fejtörőt jelentenek. Ez a nyelvi kvíz nemcsak szókincsedet teszi próbára, hanem akár még tanulhatsz is belőle új, eddig ismeretlen szavakat. Hajrá!

1/10 kérdés
Milyen az, aki széllelbélelt?
üresfejű, megbízhatatlan
puffadásra hajlamos
kötekedő, akadékoskodó, nyugtalan
hozzá nem értő
2/10 kérdés
Mit jelent az, hogy egy füst alatt?
gyorsan, sietve
könnyedén
egyszerre
kontár módon
3/10 kérdés
Mit csinál, aki kepeszt?
elkényeztet
csíráztat
küzd, teper
tartósít
4/10 kérdés
Mi a zsarátnok?
kialvóban lévő parázs
vallási céllal vándorló ember
fából készült árnyékoló
jogász mellett dolgozó írnok
5/10 kérdés
Minek a régi, népies elnevezése a fuszulyka?
talicska
bab
házipapucs
trombita
6/10 kérdés
Kire mondják, hogy bélpoklos?
nagy hasú, pocakos
goromba, sosincs egy jó szava
nincs étvágya, sovány
sokat eszik, folyton éhes
7/10 kérdés
Milyen ember, aki alamuszi?
fáradt, álmos
meggondolatlan
alattomos, sunyi
könnyen megsétődik
8/10 kérdés
Mit csinál az, aki elsinkófál valamit?
végleg tönkretesz, elront
elkótyavetyél, pazarol
elmulaszt, kihagy, lekés
ügyesen elcsen, eltüntet
9/10 kérdés
Mi az a paksaméta?
irathalmaz
magas és sovány, hórihorgas személy
lovas hírnök, gyorsfutár
földmérésben és a térképészetben használt eszköz
10/10 kérdés
Mi a vackor?
szőlő, amit megcsípett a dér
vadkörte, vadalma
vadállatok odúja, búvóhelye
levadászott állat elárvult kölyke
Címlapkép: Getty Images
