Legyen szó akár mezei, erdei vadvirágokról, akár a saját kertünkben elültetett növényekről, a hobbikertészek jól tudják, hogy az év első virágai már februárban, kora márciusban kibontják színpompás szirmaikat. A Pénzcentrum mai kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a télvégi, tavaszeleji kerti- és vadvirágokat – lássuk, vajon hányat vagy képes megnevezni közülük mindössze képek alapján!

Kvíz: Nyílnak a tavasz első hírnökei! Felismered az év legkorábbi virágait képekről?

1/10 kérdés
Melyik tavaszi virágot ábrázolja a fénykép?
Common wildflower purple violets in bloom.
árvácska
mályva
ibolya
zsálya
2/10 kérdés
Mi a neve a képen látható, kora tavasszal virágzó növénynek?
varázsmogyoró
húsos som
galagonya
aranycserje
3/10 kérdés
Hogy hívják a képen látható virágot?
krókusz
nárcisz
jácint
tulipán
4/10 kérdés
Melyik korai vadvirágot ábrázolja a fénykép?
Eranthis hyemalis, winter aconite. Growing in the snow. Springtime. Early spring. Sign of spring. VIntergäck. Sweden, Scandinavia.
boglárka
kankalin
hunyor
téltemető
5/10 kérdés
Mi a neve a képen látható népszerű tavaszi virágnak?
Beautiful flowers from the greenhouse of the Botanical Garden with flowers on the way
harangvirág
fürtös gyöngyike
nőszirom
jácint
6/10 kérdés
Hogy nevezik a fotón látható korai virágot?
gyöngyvirág
hóvirág
jázmin
medvehagyma
7/10 kérdés
Melyik tavaszi vadvirágot ábrázolja a fénykép?
Scilla bifolia (alpine squill or two-leaf squill) in nature
csillagvirág
harangláb
hérics
meténg
8/10 kérdés
Mi a neve a fotón látható tavasszal virágzó növénynek?
European wildflower close-up selective focus in its natural habitat, dry mountain meadow in springtime, with bare trees against blue sky in the background. Italy.
pásztortáska
szarkaláb
tőzike
hunyor
9/10 kérdés
Hogy hívják a fotón látható népszerű tavaszi virágot?
magnólia
kikerics
szellőrózsa
nárcisz
10/10 kérdés
Melyik tavaszi virágot ábrázolja a fénykép?
Yellow Primroses (Primula vulgaris) flowering on the shore of Lake Maggiore, Province of Verbano Cusio Ossola, Piedmont Region, Northern Italy.
kamilla
margitvirág
kankalin
kakasmandikó
Címlapkép: Getty Images
#tavasz #kert #virág #növény #természet #kertészkedés #kvíz #kerti növények #hobbikertész #növények

