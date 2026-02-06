Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Legyen szó akár mezei, erdei vadvirágokról, akár a saját kertünkben elültetett növényekről, a hobbikertészek jól tudják, hogy az év első virágai már februárban, kora márciusban kibontják színpompás szirmaikat. A Pénzcentrum mai kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a télvégi, tavaszeleji kerti- és vadvirágokat – lássuk, vajon hányat vagy képes megnevezni közülük mindössze képek alapján!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Nyílnak a tavasz első hírnökei! Felismered az év legkorábbi virágait képekről? 1/10 kérdés Melyik tavaszi virágot ábrázolja a fénykép? árvácska mályva ibolya zsálya Következő kérdés 2/10 kérdés Mi a neve a képen látható, kora tavasszal virágzó növénynek? varázsmogyoró húsos som galagonya aranycserje Következő kérdés 3/10 kérdés Hogy hívják a képen látható virágot? krókusz nárcisz jácint tulipán Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik korai vadvirágot ábrázolja a fénykép? boglárka kankalin hunyor téltemető Következő kérdés 5/10 kérdés Mi a neve a képen látható népszerű tavaszi virágnak? harangvirág fürtös gyöngyike nőszirom jácint Következő kérdés 6/10 kérdés Hogy nevezik a fotón látható korai virágot? gyöngyvirág hóvirág jázmin medvehagyma Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik tavaszi vadvirágot ábrázolja a fénykép? csillagvirág harangláb hérics meténg Következő kérdés 8/10 kérdés Mi a neve a fotón látható tavasszal virágzó növénynek? pásztortáska szarkaláb tőzike hunyor Következő kérdés 9/10 kérdés Hogy hívják a fotón látható népszerű tavaszi virágot? magnólia kikerics szellőrózsa nárcisz Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik tavaszi virágot ábrázolja a fénykép? kamilla margitvirág kankalin kakasmandikó Eredmények

Címlapkép: Getty Images

