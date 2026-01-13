2026. január 13. kedd Veronika
Kvíz

Kvíz: Hallottad már ezeket a magyar szólásokat? Lássuk, tudod-e, mit jelentenek valójában!

Pénzcentrum
2026. január 13. 18:02

Nap mint nap használjuk őket, mégis sokszor csak sejtjük, mit is jelentenek valójában. Ebben a kvízben 10 klasszikus közmondást hoztunk el, a kérdés pedig csak az: felismered-e a valódi jelentésüket a megtévesztő válaszok között? Teszteld magad, és derítsd ki, mennyire ismered az ismert közmondásokat.

Kvíz: Ismered ezeket a közmondásokat? Lássuk, tudod-e, mit jelentenek!

1/10 kérdés
Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.
A természetben a kisebb madarak ügyesebbek a túlélésben.
Hasznosabb a gyors és biztos kevés, mint a későbbi, bizonytalan sok.
Az apró ajándék többet ér, mint egy drága, amit később kapunk meg.
Mindig a kisebb célokat érdemes választani, mert a nagyok úgysem sikerülnek.
2/10 kérdés
Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát!
Aki rendetlen, az nyugtalanul alszik.
A napi döntéseink hatással vannak az álmainkra.
Mindenki olyan eredményre számíthat, mint amit a munkája alapján megérdemel.
Az alvás minősége kizárólag a környezeten múlik.
3/10 kérdés
Egy bolond százat csinál.
Egyetlen rossz döntés száz másikat is maga után vonhat.
Az emberek gyakran gondolkodás nélkül utánozzák azt is, aki butaságot csinál.
A hangos emberek mindig több figyelmet kapnak.
A butaság gyorsabban terjed, mint az okos gondolatok.
4/10 kérdés
A falnak is füle van.
Ha titkos dologról beszélsz, óvatosnak kell lenni, mert sosem tudhatod, hogy ki hallja meg vagy ki hallgatózik.
A pletykák gyorsan terjednek a zárt közösségekben.
A házakban könnyen visszhangzik a hang.
A régi épületeknek saját történeteik vannak.
5/10 kérdés
Az ördög nem alszik.
Bármikor történhetnek rossz dolgok, mindig számítani kell rá.
A problémák általában mi magunk okozzuk.
Az éjszaka veszélyesebb, mint a nappal.
A rossz emberek sosem pihennek.
6/10 kérdés
A férfi szívéhez a gyomrán át vezet az út.
A főzés minden kapcsolat alapja.
Az egészséges táplálkozás boldogabbá teszi a férfiakat.
A közös étkezés erősíti a kapcsolatot.
Ha egy nő szeretne egy férfit meghódítani, akkor finom ételeket érdemes főznie.
7/10 kérdés
Jobb félni, mint megijedni.
A váratlan események ellen nem lehet védekezni.
Lehet, hogy felesleges az elővigyázatosság, de még mindig jobb feleslegesen óvatosnak lenni, mint bajba kerülni.
Az óvatosság mindig stresszt okoz.
A félelem segít elkerülni a konfliktusokat.
8/10 kérdés
A kibicnek semmi sem drága.
A tanácsadás nem kerül pénzbe.
Az emberek szívesen kritizálják mások pénzköltését.
Könnyen ad tanácsokat az, akit nem érint a döntés eredménye.
A kívülállók mindig okosabbnak hiszik magukat.
9/10 kérdés
A szomszéd fűje mindig zöldebb.
Aki többet dolgozik, annak szebb lesz a kertje.
A gazdagabb embereknek mindig jobb az életük.
A természet különböző helyeken másképp fejlődik.
Más ember tulajdona mindig jobbnak, kívánatosabbnak tűnik, mint ami nekünk van.
10/10 kérdés
Jótett helyébe jót várj.
Ha jó dolgot teszel valakivel, akkor valószínűleg ő is jó dolgokkal fogja viszonozni.
A segítség mindig kötelező viszonzással jár.
A segítség mindig mástól érkezik.
A jó embereket ritkán használják ki.
