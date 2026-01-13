Kvíz: Hallottad már ezeket a magyar szólásokat? Lássuk, tudod-e, mit jelentenek valójában!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nap mint nap használjuk őket, mégis sokszor csak sejtjük, mit is jelentenek valójában. Ebben a kvízben 10 klasszikus közmondást hoztunk el, a kérdés pedig csak az: felismered-e a valódi jelentésüket a megtévesztő válaszok között? Teszteld magad, és derítsd ki, mennyire ismered az ismert közmondásokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismered ezeket a közmondásokat? Lássuk, tudod-e, mit jelentenek! 1/10 kérdés Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. A természetben a kisebb madarak ügyesebbek a túlélésben. Hasznosabb a gyors és biztos kevés, mint a későbbi, bizonytalan sok. Az apró ajándék többet ér, mint egy drága, amit később kapunk meg. Mindig a kisebb célokat érdemes választani, mert a nagyok úgysem sikerülnek. Következő kérdés 2/10 kérdés Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát! Aki rendetlen, az nyugtalanul alszik. A napi döntéseink hatással vannak az álmainkra. Mindenki olyan eredményre számíthat, mint amit a munkája alapján megérdemel. Az alvás minősége kizárólag a környezeten múlik. Következő kérdés 3/10 kérdés Egy bolond százat csinál. Egyetlen rossz döntés száz másikat is maga után vonhat. Az emberek gyakran gondolkodás nélkül utánozzák azt is, aki butaságot csinál. A hangos emberek mindig több figyelmet kapnak. A butaság gyorsabban terjed, mint az okos gondolatok. Következő kérdés 4/10 kérdés A falnak is füle van. Ha titkos dologról beszélsz, óvatosnak kell lenni, mert sosem tudhatod, hogy ki hallja meg vagy ki hallgatózik. A pletykák gyorsan terjednek a zárt közösségekben. A házakban könnyen visszhangzik a hang. A régi épületeknek saját történeteik vannak. Következő kérdés 5/10 kérdés Az ördög nem alszik. Bármikor történhetnek rossz dolgok, mindig számítani kell rá. A problémák általában mi magunk okozzuk. Az éjszaka veszélyesebb, mint a nappal. A rossz emberek sosem pihennek. Következő kérdés 6/10 kérdés A férfi szívéhez a gyomrán át vezet az út. A főzés minden kapcsolat alapja. Az egészséges táplálkozás boldogabbá teszi a férfiakat. A közös étkezés erősíti a kapcsolatot. Ha egy nő szeretne egy férfit meghódítani, akkor finom ételeket érdemes főznie. Következő kérdés 7/10 kérdés Jobb félni, mint megijedni. A váratlan események ellen nem lehet védekezni. Lehet, hogy felesleges az elővigyázatosság, de még mindig jobb feleslegesen óvatosnak lenni, mint bajba kerülni. Az óvatosság mindig stresszt okoz. A félelem segít elkerülni a konfliktusokat. Következő kérdés 8/10 kérdés A kibicnek semmi sem drága. A tanácsadás nem kerül pénzbe. Az emberek szívesen kritizálják mások pénzköltését. Könnyen ad tanácsokat az, akit nem érint a döntés eredménye. A kívülállók mindig okosabbnak hiszik magukat. Következő kérdés 9/10 kérdés A szomszéd fűje mindig zöldebb. Aki többet dolgozik, annak szebb lesz a kertje. A gazdagabb embereknek mindig jobb az életük. A természet különböző helyeken másképp fejlődik. Más ember tulajdona mindig jobbnak, kívánatosabbnak tűnik, mint ami nekünk van. Következő kérdés 10/10 kérdés Jótett helyébe jót várj. Ha jó dolgot teszel valakivel, akkor valószínűleg ő is jó dolgokkal fogja viszonozni. A segítség mindig kötelező viszonzással jár. A segítség mindig mástól érkezik. A jó embereket ritkán használják ki. Eredmények

