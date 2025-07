Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A 2007 és 2019 között sugárzott Agymenők (The Big Bang Theory) a világ egyik legnépszerűbb szituációs komédia sorozata, ami 12 évadot élt meg és mind a mai napig rengetegen rajonganak érte. Az Agymenőket ma is végtelenítve sugározzák a tévécsatornák, éppen ezért kevés olyan sit-com-kedvelő van, aki ne látta volna legalább egyszer. Ha te is a sorozat nagy rajongói közé tartozol, töltsd ki a Pénzcentrum Agymenők-kvízét és mutasd meg nekünk, hogy egy valódi szakértővel van dolgunk! Vajon mind a tíz kérdésre tudod a helyes választ?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Neked is az Agymenők a kedvenc sorozatod? Ezen a teszten csak egy igazi rajongó megy át! 1/10 kérdés Hol játszódik az Agymenők? Pasadena (Kalifornia) Charlotte (Észak-Karolina) Austin (Texas) Chicago (Illionis) Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik szereplő házasodott össze Howard Wolowitz űrhajóssal? Penny Bernadett Amy Emily Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik étteremben dolgozott Penny pincérnőként? Hooters Dunkin Donuts The Cheesecake Factory McDonald's Következő kérdés 4/10 kérdés Kinek a képregényboltjába jártak a szereplők? Leslie Winkle Barry Kripke Stuart Bloom Wil Wheaton Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik híres tudós játszotta el saját magát az Agymenőkben? Kip Thorne Stephen Hawking Marie Curie Steven Weinberg Következő kérdés 6/10 kérdés A sorozat első évadaiban mit kellett Rajnak fogyasztania ahhoz, hogy képes legyen a nőkkel beszélni? steak-et kólát alkoholt mustárt Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen betegség nehezítette meg Leonard Hofstadter étkezéseit? gluténérzékenység reflux mogyoróallergia laktózérzékenység Következő kérdés 8/10 kérdés Ki volt az a szereplő, akit egyetlen egy alkalommal sem lehetett látni a képernyőn? Mary, Sheldon anyja Amy, Sheldon barátnője Wyatt, Penny apja Mrs Wolowitz, Howard anyja Következő kérdés 9/10 kérdés Mi volt a címe Sheldon és Amy műsorának? Katakombák és sárkányok Móka és zászlók Frodó és Samu Proton és neutron Következő kérdés 10/10 kérdés Hogy hívták Amy és Shelodn elméletét, amelyért a sorozat záró epizódjában megkapták a Nobel-díjat? relativitáselmélet mindenség elmélete kvantumtérelmélet szuper-asszimmetria elmélet Eredmények

Címlapkép: Getty Images

