Tyumen, Oroszország - 2020. január 21: TikTok és Facebook alkalmazás a képernyőn Apple iPhone XR
Kvíz: Órákig tudnád pörgetni a TikTokot? Mit tudsz az addiktív kínai közösségi oldalról?

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 18:05

Te is ráfüggtél a TikTokra? Képes lennél akár egész nap az alkalmazást pörgetni és egymás után nézni a videókat? Tudtad, hogy nem minden országban használható az alkalmazás, ugyanis már többször be is tiltották a TikTokot? Vajon miért? Ha téged is a képernyőhöz láncol a kínai közösségi médiaplatform, a Pénzcentrum mai kvízét biztosan neked találták ki: válaszold meg kérdéseinket, hagy lássuk, mit tudsz a népszerű platform történetének izgalmas momentumairól!

1/10 kérdés
Melyik évben indult el a TikTok nemzetközi verziója?
2011
2024
2018
2022
2/10 kérdés
Melyik kínai platform volt a TikTok elődje?
Douyin
Xiaohongshu
WeChat
Weibo
3/10 kérdés
Hány perc egy TikTok videó maximális hossza 2025-ben?
6 perc
14 perc
3 perc
10 perc
4/10 kérdés
Melyik kínai nagyvállalat tulajdonában van a TikTok?
BYD
Tencent
ByteDance
China Mobile
5/10 kérdés
Melyik tiktokker szerzett elsőként 100 millió követőt a világon?
Cristiano Ronaldo
Justin Bieber
Charli D’Amelio
Kylie Jenner
6/10 kérdés
Hol és melyik évben tiltották be először (ideiglenesen) a TikTokot?
India, 2019
Németország, 2018
USA, 2021
Kanada, 2024
7/10 kérdés
Mi volt az indiai TikTok-tilalom oka?
túl nagy gazdasági kárt okozott az indiai közösségi oldalaknak
pornográfiára való ösztönzés, gyermekek veszélyeztetése
fogyasztóvédelem, adathalászat
sértette a muszlim vallási alapelveket
8/10 kérdés
Melyik évben kezdte meg működését a TikTok elődje, a Douyin?
2016
2013
2007
1998
9/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik ország nem tiltotta be 2025-ig egyszer sem a TikTokot?
USA
Egyesült Királyság
Afganisztán
Indonézia
10/10 kérdés
Milyen szimbólum látható a TikTok logóján?
pipa
"T" betű
kamera
hangjegy
Címlapkép: Getty Images
#videó #kínai #szórakozás #média #applikáció #kína #multik #közösségi média #tiktok #kvíz

