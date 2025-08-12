Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Te is ráfüggtél a TikTokra? Képes lennél akár egész nap az alkalmazást pörgetni és egymás után nézni a videókat? Tudtad, hogy nem minden országban használható az alkalmazás, ugyanis már többször be is tiltották a TikTokot? Vajon miért? Ha téged is a képernyőhöz láncol a kínai közösségi médiaplatform, a Pénzcentrum mai kvízét biztosan neked találták ki: válaszold meg kérdéseinket, hagy lássuk, mit tudsz a népszerű platform történetének izgalmas momentumairól!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Órákig tudnád pörgetni a TikTokot? Mit tudsz az addiktív kínai közösségi oldalról? 1/10 kérdés Melyik évben indult el a TikTok nemzetközi verziója? 2011 2024 2018 2022 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik kínai platform volt a TikTok elődje? Douyin Xiaohongshu WeChat Weibo Következő kérdés 3/10 kérdés Hány perc egy TikTok videó maximális hossza 2025-ben? 6 perc 14 perc 3 perc 10 perc Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik kínai nagyvállalat tulajdonában van a TikTok? BYD Tencent ByteDance China Mobile Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik tiktokker szerzett elsőként 100 millió követőt a világon? Cristiano Ronaldo Justin Bieber Charli D’Amelio Kylie Jenner Következő kérdés 6/10 kérdés Hol és melyik évben tiltották be először (ideiglenesen) a TikTokot? India, 2019 Németország, 2018 USA, 2021 Kanada, 2024 Következő kérdés 7/10 kérdés Mi volt az indiai TikTok-tilalom oka? túl nagy gazdasági kárt okozott az indiai közösségi oldalaknak pornográfiára való ösztönzés, gyermekek veszélyeztetése fogyasztóvédelem, adathalászat sértette a muszlim vallási alapelveket Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik évben kezdte meg működését a TikTok elődje, a Douyin? 2016 2013 2007 1998 Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbiak közül melyik ország nem tiltotta be 2025-ig egyszer sem a TikTokot? USA Egyesült Királyság Afganisztán Indonézia Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen szimbólum látható a TikTok logóján? pipa "T" betű kamera hangjegy Eredmények

Címlapkép: Getty Images

