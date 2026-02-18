2026. február 18. szerda Bernadett
0 °C Budapest
Filmvetítő sötét háttéren, fénysugárral / nagy kontrasztú kép
Kvíz

Kvíz: Te is sok John Travolta-filmet láttál? Lássuk, mire emlékszel belőlük!

Pénzcentrum
2026. február 18. 18:01

John Travolta a 72. szülinapját ünnepelheti 2026. február 18-án. A színész életútja sok emlékezetes alakítással gazdagodott az évek során, szinte nincs is olyan műfaj, amiben nem próbálta ki magát. A mai kvíz során John Travolta emlékezetes filmszerepeit idézzük fel. Te mennyire emlékszel a színés híres szerepeire? Lássuk, lesz-e 10/10 ez a filmes kvíz!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Te is sok John Travolta-filmet láttál? Lássuk, mire emlékszel belőlük!

1/10 kérdés
Melyik Quentin Tarantino-filmben alakítja John Travolta Vicent Vega szerepét?
Jackie Brown
Kutyaszorítóban
Ponyvaregény
Aljas nyolcas
2/10 kérdés
Melyik musicalben alakítja a férfi főszereplőt Travolta az alábbiak közül?
Dirty Dancing – Piszkos tánc
Xanadu
Grease
Evita
3/10 kérdés
Az Ál/Arc című akciófilmben melyik színész alakítja a másik főszereplőt, akivel macska-egér harcot folytatnak?
Bruce Willis
Nicolas Cage
Al Pacino
Harrison Ford
4/10 kérdés
Melyik filmben játszott együtt John Travolta Danny de Vitóval?
Szóljatok a köpcösnek!
Junior
Hoffa
Az esőcsináló
5/10 kérdés
Melyik családi, romantikus filmben (és a folytatásaiban) alakítja John Travolta és Kirstie Alley párosa Jamest és Molliet?
Kettőn áll a vásár
Nicsak, ki beszél!
Agyament Harry
Szegény embert az Amish húzza
6/10 kérdés
Melyik filmben játszik Travolta angyalt, aki beleszeret egy halandó nőbe?
Berlin felett az ég
Ép testben épp, hogy élek
Michael
Angyalok városa
7/10 kérdés
Hogy hívják Travolta karakterét a Szombat esti láz című filmben?
Chili Palmer
Danny Zuko
Tony Manero
Vinnie Barbarino
8/10 kérdés
Melyik filmfelkérést utasította el Travolta, amit végül Tom Hanks kapott az alábbiak közül?
Ryan közlegény megmentése
Forrest Gump
Philadelphia - Az érinthetetlen
Segítség, felnőttem!
9/10 kérdés
Melyik filmben alakítja Travolta egy terrorista kém, Gabriel karakterét, aki azért akar pénzt lopni, hogy visszavágjon más terroristáknak?
Visszavágó
Tolvajtempó
Szörnyek keringője
Kardhal
10/10 kérdés
Melyik filmjében próbál Travolta őrnagy karaktere atombombát lopni az alábbiak közül?
Halál a hídon
Rés a pajzson
A tábornok lánya
A tűzből nincs kiút
Címlapkép: Getty Images
#mozi #film #színész #kultúra #szórakozás #filmek #kvíz #2026 #filmes kvíz

