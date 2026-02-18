Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

John Travolta a 72. szülinapját ünnepelheti 2026. február 18-án. A színész életútja sok emlékezetes alakítással gazdagodott az évek során, szinte nincs is olyan műfaj, amiben nem próbálta ki magát. A mai kvíz során John Travolta emlékezetes filmszerepeit idézzük fel. Te mennyire emlékszel a színés híres szerepeire? Lássuk, lesz-e 10/10 ez a filmes kvíz!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te is sok John Travolta-filmet láttál? Lássuk, mire emlékszel belőlük! 1/10 kérdés Melyik Quentin Tarantino-filmben alakítja John Travolta Vicent Vega szerepét? Jackie Brown Kutyaszorítóban Ponyvaregény Aljas nyolcas Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik musicalben alakítja a férfi főszereplőt Travolta az alábbiak közül? Dirty Dancing – Piszkos tánc Xanadu Grease Evita Következő kérdés 3/10 kérdés Az Ál/Arc című akciófilmben melyik színész alakítja a másik főszereplőt, akivel macska-egér harcot folytatnak? Bruce Willis Nicolas Cage Al Pacino Harrison Ford Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik filmben játszott együtt John Travolta Danny de Vitóval? Szóljatok a köpcösnek! Junior Hoffa Az esőcsináló Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik családi, romantikus filmben (és a folytatásaiban) alakítja John Travolta és Kirstie Alley párosa Jamest és Molliet? Kettőn áll a vásár Nicsak, ki beszél! Agyament Harry Szegény embert az Amish húzza Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik filmben játszik Travolta angyalt, aki beleszeret egy halandó nőbe? Berlin felett az ég Ép testben épp, hogy élek Michael Angyalok városa Következő kérdés 7/10 kérdés Hogy hívják Travolta karakterét a Szombat esti láz című filmben? Chili Palmer Danny Zuko Tony Manero Vinnie Barbarino Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik filmfelkérést utasította el Travolta, amit végül Tom Hanks kapott az alábbiak közül? Ryan közlegény megmentése Forrest Gump Philadelphia - Az érinthetetlen Segítség, felnőttem! Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik filmben alakítja Travolta egy terrorista kém, Gabriel karakterét, aki azért akar pénzt lopni, hogy visszavágjon más terroristáknak? Visszavágó Tolvajtempó Szörnyek keringője Kardhal Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik filmjében próbál Travolta őrnagy karaktere atombombát lopni az alábbiak közül? Halál a hídon Rés a pajzson A tábornok lánya A tűzből nincs kiút Eredmények

Címlapkép: Getty Images

