Újabb nemzetközi járat indul a Hévíz–Balaton Airportról: a nyári szezonban közvetlen charter köti össze a zalai repülőteret a török Riviérával. A fejlesztéstől a régió turizmusának...
Kvíz: Te is sok John Travolta-filmet láttál? Lássuk, mire emlékszel belőlük!
John Travolta a 72. szülinapját ünnepelheti 2026. február 18-án. A színész életútja sok emlékezetes alakítással gazdagodott az évek során, szinte nincs is olyan műfaj, amiben nem próbálta ki magát. A mai kvíz során John Travolta emlékezetes filmszerepeit idézzük fel. Te mennyire emlékszel a színés híres szerepeire? Lássuk, lesz-e 10/10 ez a filmes kvíz!
Ha rajongsz az építészeti remekművekért, a Pénzcentrum mai képes kvízéről semmi esetre se maradj le: lássuk, felismered-e a világ legikonikusabb épületeit, mindössze képek alapján!
Ismerd meg a kínai holdnaptárt és az újévi szokásokat, hagyományokat!
A Pénzcentrum legújabb irodalmi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, vajon emlékszel-e még arra, ki kicsoda a Bibliában, milyen tettek, események köthetők a nevükhöz!
Kvíz: Mennyire ismered a világ leghíresebb romantikus drámáját, a Rómeó és Júlia történetét? Most kiderül!
A mai kvíz során az eredeti Shakespeare-mű kapcsán teszünk fel kérdéseket. Te mennyire emlékszel a dráma cselekményére, szereplőire, motívumaira?
Valentin-nap apropóján arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a magyar költők híres szerelmes verseit, múzsáit, szerelmi költeményeik legismertebb sorait.
Kvíz: Meg fogsz lepődni, mi volt ezeknek a híres magyaroknak az eredeti neve! Vagy kitalálod mind a 10-et?
A mai kvíz során ismert magyar és magyar származású hírességek eredeti neveire kérdezünk rá. Lássuk, hányat találsz el a 10-ből!
Ha te is Toyotát vezetsz, vagy ha ültél már ilyen autóban, töltsd ki a Pénzcentrum mai autós kvízét és tedd próbára ismereteidet!
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a magyar szavak Google nélkül? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!
Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben?
A Pénzcentrum mai irodalmi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mire emlékszel Az aranyember történetéből, tudod-e még, milyen kalandokban volt része Tímár Mihálynak!
Kvíz: Szívesen eszel fánkot és nem is csak farsangkor? Képeken a világ legfinomabb fánkjai - Ez a kvíz feladja a leckét!
Farsang alkalmából a mai kvíz során különféle fánkok, fánktípusok fotóit mutatjuk. Találd ki, milyen fajta fánk látható a képeken!
Lássuk, mennyire vagy otthon a hazai, illetve külföldi hírességek magánéletében!
Ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a télvégi, tavaszeleji virágokat – lássuk, hányat vagy képes közülük megnevezni mindössze képek alapján!
Kvíz: Jártál már Olaszországban, vagy tervezed az utazást? Lássuk, mit tudsz a magyarok egyik kedvenc úti céljáról!
Válaszold meg a Pénzcentrum mai kérdéseit és mutasd meg, valóban Olaszország szakértője vagy-e! Vajon hány helyes választ találsz el?
A mai kvíz során rég letűnt korokba kalandozunk, tarts velük!
Ha új otthon vásárlásán töröd a fejed, netalántán épp most vettél fel egy tetemes összegű lakáshitelt, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki. Hány kérdésre...
Kvíz: Emlékszel a regényekben és a képernyőn feltűnő szerzetesek, papok karaktereire? Lássuk, mit tudsz róluk!
A római katolikus egyház 1997 óta ünnepli a Szerzetesek Világnapját II. János Pál pápa kezdeményezésére Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, február 2-án.
Február 1-jén van a Tisza élővilágának emléknapja, ezért a mai kvíz során a Tiszához kapcsolódó legfontosabb ismereteket járjuk körül.
Ha szívesen megismerkednél közelebbről is az afrodiziákumok misztikus világával, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és válaszold meg kérdéseinket! Készen állsz a próbára?
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén