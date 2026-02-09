Kvíz: Te olvastad Jókaitól Az arany embert? Nézzük, mennyire emlékszel Tímár Mihály történetére!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

1872-ben jelent meg Jókai Mór egyik leghíresebb regénye, Az arany ember. A realizmus és a romantika műfaját szembeállító mű ma is a magyar irodalomtörténet legmeghatározóbb alkotásai közé tartozik, éppen ezért szerepel a kötelező olvasmányok listáján. A Pénzcentrum mai irodalom kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mire emlékszel Az arany ember történetéből, tudod-e még, milyen kalandokban volt része a főszereplőnek, Tímár Mihálynak! Vajon hány pontot sikerül elérned?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt Az arany ember? 1/10 kérdés Hogy nevezték a hajót, amellyel Tímár Mihály és társai áthajóztak a Vaskapu-szoroson? Fekete Gyöngy Bolygó Hollandi Szent Borbála Szent Ilona Következő kérdés 2/10 kérdés Hol horgonyozik le a Szent Borbála az ellenszél miatt dunai utazása során? a Senki szigetén egy lakatlan szigeten Mohácson a Margit-szigeten Következő kérdés 3/10 kérdés Hogy hívták a Senki szigetén élő Noémi jegyesét? Krisztyán Tódor Ali Csorbadzsi Kacsuka Imre Brazovics Athanázhoz Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen szimbólum volt az elsüllyedt búza között rejtőző kincses zsákon? vörös félhold sárga csillag kék négyzet zöld szív Következő kérdés 5/10 kérdés Miért maradt el Kacsuka főhadnagy és Athalie esküvője? mert Kacsuka főhadnagy meghalt mert a hadnagy nem kapta meg a hozományt mert kiderült, hogy Tímea varrta meg az esküvői ruhát mert Kacsuka Tímeát választotta Athalie helyett Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen nevet kapott Tímea, miután felvette a református hitet? Zsuzsánna Anna Katalin Erzsébet Következő kérdés 7/10 kérdés Kinek a gyermeke volt a Senki szigetén élő első Dódi? Teréza asszonyé Mihályé és Noémié senki sem tudja egy elhunyt csempészlányé Következő kérdés 8/10 kérdés Kinek a holttestére talál rá Mihály a rianásnál, amikor öngyilkosságot akar elkövetni? Tímea Timár Deodát Fabula János Krisztyán Tódor Következő kérdés 9/10 kérdés Ki próbálja meg Tímeát álmában megölni? Zófia asszony Noémi Narcissza Athalie Következő kérdés 10/10 kérdés Hol éli le hátralévő életét a halottnak hitt Tímár Mihály? Argentínában Törökországban a Senki szigetén Budapesten Eredmények

