2026. február 9.
4 °C Budapest
Woman with cup of hot drink sitting on the comfortable sofa and reading book at living room. Cozy autumn at home, a woman with tea and a book resting. A cozy way of life.
Kvíz

Kvíz: Te olvastad Jókaitól Az arany embert? Nézzük, mennyire emlékszel Tímár Mihály történetére!

Pénzcentrum
2026. február 9. 17:58

1872-ben jelent meg Jókai Mór egyik leghíresebb regénye, Az arany ember. A realizmus és a romantika műfaját szembeállító mű ma is a magyar irodalomtörténet legmeghatározóbb alkotásai közé tartozik, éppen ezért szerepel a kötelező olvasmányok listáján. A Pénzcentrum mai irodalom kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mire emlékszel Az arany ember történetéből, tudod-e még, milyen kalandokban volt része a főszereplőnek, Tímár Mihálynak! Vajon hány pontot sikerül elérned?

Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt Az arany ember?

1/10 kérdés
Hogy nevezték a hajót, amellyel Tímár Mihály és társai áthajóztak a Vaskapu-szoroson?
Fekete Gyöngy
Bolygó Hollandi
Szent Borbála
Szent Ilona
2/10 kérdés
Hol horgonyozik le a Szent Borbála az ellenszél miatt dunai utazása során?
a Senki szigetén
egy lakatlan szigeten
Mohácson
a Margit-szigeten
3/10 kérdés
Hogy hívták a Senki szigetén élő Noémi jegyesét?
Krisztyán Tódor
Ali Csorbadzsi
Kacsuka Imre
Brazovics Athanázhoz
4/10 kérdés
Milyen szimbólum volt az elsüllyedt búza között rejtőző kincses zsákon?
vörös félhold
sárga csillag
kék négyzet
zöld szív
5/10 kérdés
Miért maradt el Kacsuka főhadnagy és Athalie esküvője?
mert Kacsuka főhadnagy meghalt
mert a hadnagy nem kapta meg a hozományt
mert kiderült, hogy Tímea varrta meg az esküvői ruhát
mert Kacsuka Tímeát választotta Athalie helyett
6/10 kérdés
Milyen nevet kapott Tímea, miután felvette a református hitet?
Zsuzsánna
Anna
Katalin
Erzsébet
7/10 kérdés
Kinek a gyermeke volt a Senki szigetén élő első Dódi?
Teréza asszonyé
Mihályé és Noémié
senki sem tudja
egy elhunyt csempészlányé
8/10 kérdés
Kinek a holttestére talál rá Mihály a rianásnál, amikor öngyilkosságot akar elkövetni?
Tímea
Timár Deodát
Fabula János
Krisztyán Tódor
9/10 kérdés
Ki próbálja meg Tímeát álmában megölni?
Zófia asszony
Noémi
Narcissza
Athalie
10/10 kérdés
Hol éli le hátralévő életét a halottnak hitt Tímár Mihály?
Argentínában
Törökországban
a Senki szigetén
Budapesten
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #könyv #általános iskola #középiskola #kultúra #kvíz #könyvek #irodalom #irodalmi kvíz

