Az oktatási szférát érintő korrupciós botrányok nem érnek véget: jelenleg öt büntetőeljárás zajlik tankerületi központok és iskolák ügyében.
Kvíz: Te olvastad Jókaitól Az arany embert? Nézzük, mennyire emlékszel Tímár Mihály történetére!
1872-ben jelent meg Jókai Mór egyik leghíresebb regénye, Az arany ember. A realizmus és a romantika műfaját szembeállító mű ma is a magyar irodalomtörténet legmeghatározóbb alkotásai közé tartozik, éppen ezért szerepel a kötelező olvasmányok listáján. A Pénzcentrum mai irodalom kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mire emlékszel Az arany ember történetéből, tudod-e még, milyen kalandokban volt része a főszereplőnek, Tímár Mihálynak! Vajon hány pontot sikerül elérned?
Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt Az arany ember?
Kvíz: Szívesen eszel fánkot és nem is csak farsangkor? Képeken a világ legfinomabb fánkjai - Ez a kvíz feladja a leckét!
Farsang alkalmából a mai kvíz során különféle fánkok, fánktípusok fotóit mutatjuk. Találd ki, milyen fajta fánk látható a képeken!
Lássuk, mennyire vagy otthon a hazai, illetve külföldi hírességek magánéletében!
Ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a télvégi, tavaszeleji virágokat – lássuk, hányat vagy képes közülük megnevezni mindössze képek alapján!
Kvíz: Jártál már Olaszországban, vagy tervezed az utazást? Lássuk, mit tudsz a magyarok egyik kedvenc úti céljáról!
Válaszold meg a Pénzcentrum mai kérdéseit és mutasd meg, valóban Olaszország szakértője vagy-e! Vajon hány helyes választ találsz el?
A mai kvíz során rég letűnt korokba kalandozunk, tarts velük!
Ha új otthon vásárlásán töröd a fejed, netalántán épp most vettél fel egy tetemes összegű lakáshitelt, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki. Hány kérdésre...
Kvíz: Emlékszel a regényekben és a képernyőn feltűnő szerzetesek, papok karaktereire? Lássuk, mit tudsz róluk!
A római katolikus egyház 1997 óta ünnepli a Szerzetesek Világnapját II. János Pál pápa kezdeményezésére Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, február 2-án.
Február 1-jén van a Tisza élővilágának emléknapja, ezért a mai kvíz során a Tiszához kapcsolódó legfontosabb ismereteket járjuk körül.
Ha szívesen megismerkednél közelebbről is az afrodiziákumok misztikus világával, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és válaszold meg kérdéseinket! Készen állsz a próbára?
A mai kvíz során felidézzük a legismertebb Durrell-könyveket, az író visszatérő témáit, az olvasók számára kedves szereplőket.
Ha rendszeresen fogyasztasz sört és szívesen kóstolsz különleges fajtákat is, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki: válaszold meg kérdéseinket!
Kvíz: Nem is hinnéd, kikről nevezték el a híres magyar utcákat, tereket! Te hány nevet ismersz a 10-ből?
A mai kvíz során olyan magyar személyek munkásságát ismerheted meg, akiknek nevét utcák, terek, intézmények őrzik országszerte.
Ha te is rendszeresen utazol repülőgéppel, vagy ha életed első repülése előtt állsz, töltsd ki a Pénzcentrum műveltségi kvízét és tedd próbára a repülés világával...
Teszteld tudásod a Pénzcentrum mai kvízével, lássuk, mennyit tudsz a holokausztról.
Kvíz: Jól ismered a magyar vármegyéket? Vigyázz, ez a teszt a haladókat is kemény próba elé állítja!
Ezúttal olyan teszttel érkezünk, ami a legjobbaknak is nagy fejtörést okoz. Ha nem félsz a kihívástól, töltsd ki mai kvízünket és tedd próbára tudásod, vagy...
Kvíz: Jártas vagy a könyvek világában, az irodalomban? Lássuk, mit tudsz az irodalmi művek helyszíneiről!
A Pénzcentrum mai kvízében legendás történetek, világhírű regények helyszínei kelnek életre. Teszteld, mennyire vagy otthon a mítoszok, könyvek világában, és derítsd ki, hány kérdésre tudsz...
Kvíz: Neked rémlenek ezek a vicces latin állatnevek? Nem csak született biológusok érhetnek el 10 pontot!
A mai kvíz során józan paraszti ésszel akkor is sok kérdésre megfejhetjük a választ, ha sosem tanultunk latinul és nem volt az erősségünk a biológia.
A Pénzcentrum mai pénzügyi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, tudod-e, milyen támogatásokra vagy jogosult, mennyi családi támogatás jár neked és családodnak!
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás