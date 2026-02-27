2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Egy wizz airbus a321 231-es repülőgép alulnézetből, felhős égbolton, 2024. május 13. lisszabon, portugália
Sport

Máris itt van, hogy mehetnek a fradisták kedvenceik után: különjárat indul, most jelentették be

Pénzcentrum
2026. február 27. 21:03

Különjáratot indít a Wizz Air a Ferencváros soron következő, Braga elleni Európa-liga-mérkőzésére, megkönnyítve a szurkolók kiutazását a portugáliai összecsapásra.

A légitársaság azt követően döntött a rendkívüli járat indítása mellett, hogy a magyar bajnok bejutott a sorozat nyolcaddöntőjébe, vagyis a legjobb tizenhat csapat közé.

A szurkolói gép a mérkőzés napján, március 18-án reggel 7 órakor száll fel Budapestről, és helyi idő szerint 9:45-kor landol Portóban. A hazaútra másnap, március 19-én kerül sor. A repülőgép helyi idő szerint reggel 8:25-kor hagyja el a portugál várost, és 13 órakor érkezik meg Budapestre. A jegyek 79 900 forintos  kezdőártól már elérhetők a légitársaság honlapján és mobilalkalmazásában.

Magyarország
Ferencváros
Piaci érték: 43,48M
Edző: Robbie Keane
Bajnokság: UEFA Europa League
Jelenlegi helyezés: #12
UEFA Europa League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
11.
VfB Stuttgart
8
5
0
3
15
9
6
15
12.
Ferencváros
8
4
3
1
12
11
1
15
13.
Nottingham Forest
8
4
2
2
15
7
8
14
Adatlap létrehozva: 2026.02.27.
Címlapkép: Getty Images
