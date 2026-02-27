A MOHU felhívja a figyelmet, hogy egyre több a visszaélés a lomtalanítás kapcsán, ezárt fontos tudnivalókat is közöltek.
Máris itt van, hogy mehetnek a fradisták kedvenceik után: különjárat indul, most jelentették be
Különjáratot indít a Wizz Air a Ferencváros soron következő, Braga elleni Európa-liga-mérkőzésére, megkönnyítve a szurkolók kiutazását a portugáliai összecsapásra.
A légitársaság azt követően döntött a rendkívüli járat indítása mellett, hogy a magyar bajnok bejutott a sorozat nyolcaddöntőjébe, vagyis a legjobb tizenhat csapat közé.
A szurkolói gép a mérkőzés napján, március 18-án reggel 7 órakor száll fel Budapestről, és helyi idő szerint 9:45-kor landol Portóban. A hazaútra másnap, március 19-én kerül sor. A repülőgép helyi idő szerint reggel 8:25-kor hagyja el a portugál várost, és 13 órakor érkezik meg Budapestre. A jegyek 79 900 forintos kezdőártól már elérhetők a légitársaság honlapján és mobilalkalmazásában.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
11.
VfB Stuttgart
|
8
|
5
|
0
|
3
|
15
|
9
|
6
|
15
|
12.
Ferencváros
|
8
|
4
|
3
|
1
|
12
|
11
|
1
|
15
|
13.
Nottingham Forest
|
8
|
4
|
2
|
2
|
15
|
7
|
8
|
14
