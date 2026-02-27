Máris itt van, hogy mehetnek a fradisták kedvenceik után: különjárat indul, most jelentették be

Különjáratot indít a Wizz Air a Ferencváros soron következő, Braga elleni Európa-liga-mérkőzésére, megkönnyítve a szurkolók kiutazását a portugáliai összecsapásra.

A légitársaság azt követően döntött a rendkívüli járat indítása mellett, hogy a magyar bajnok bejutott a sorozat nyolcaddöntőjébe, vagyis a legjobb tizenhat csapat közé.

A szurkolói gép a mérkőzés napján, március 18-án reggel 7 órakor száll fel Budapestről, és helyi idő szerint 9:45-kor landol Portóban. A hazaútra másnap, március 19-én kerül sor. A repülőgép helyi idő szerint reggel 8:25-kor hagyja el a portugál várost, és 13 órakor érkezik meg Budapestre. A jegyek 79 900 forintos kezdőártól már elérhetők a légitársaság honlapján és mobilalkalmazásában.