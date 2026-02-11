2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Salesman showing a new red car to a customer in a car dealership
Kvíz

Kvíz: Otthonosan mozogsz a népautók világában? Lássuk, mit tudsz a Toyotákról!

Pénzcentrum
2026. február 11. 18:05

A megbízhatóságukról és letisztultságukról ismert japán autók évtizedek óta nagy népszerűségnek örvendnek nemcsak a Távol-Keleten, hanem Európában is. A közkedvelt népautók közé tartozó Toyotáknak ma már számos modellje kapható, és a leggyakoribb márkák közé tartoznak a magyar utakon. Ha te is Toyotát vezetsz, vagy ha ültél már ilyen autóban, töltsd ki a Pénzcentrum autós kvízét és tedd próbára, mennyire ismered a márkát!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Otthonosan mozogsz a népautók világában? Lássuk, mit tudsz a Toyotákról!

1/10 kérdés
Mi volt a Toyota cég eredeti neve az alapító után?
Tokyona
Tomoda
Toyoda
Totota
2/10 kérdés
Melyik évben alapította meg Toyoda Kiicsiró a vállalatot?
1936
1967
1949
1905
3/10 kérdés
Hol található a Toyota központja?
Sapporo
Osaka
Fukuoka
Tokió
4/10 kérdés
Milyen gépek gyártásával foglalkozott a Toyoda család, mielőtt a vagyonát az autóiparba fektette?
háztartási kisgépek
cserzőgépek
szövőgépek
repülőgépek
5/10 kérdés
Mikortól meddig vett részt a Toyota a Formula-1-ben?
2002-2009
1996-2001
1990-1995
2010-2014
6/10 kérdés
Melyik évben dobták piacra a hibrid hajtású Toyota Prius első generációját?
1997
2008
2000
2003
7/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem a Toyota egyik modellje?
Yaris
C-HR
Swift
Corolla
8/10 kérdés
Hogy nevezik a Toyota legkisebb modelljét?
Aygo
Yaris
Sienna
Auris
9/10 kérdés
Mit szimbolizál a Toyota logó belső két oválisa?
a sebességet és a megbízhatóságot
az eladó és a vásárló közötti bizalmat
a minőséget és a hosszú élettartamot
a vásárló és a vállalat közös szívét
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik Toyota modell tartozik a pick-upok közé?
HiLux
Tercel
RAV4
Verso
Címlapkép: Getty Images
#autó #gazdaság #márka #toyota #japán #ázsia #autók #autóvezetés #kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:44
18:32
18:16
18:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 11.
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
2026. február 11.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
2026. február 11.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
NAPTÁR
Tovább
2026. február 11. szerda
Bertold, Marietta
7. hét
Február 11.
A betegek világnapja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
1 hónapja
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
3
3 hónapja
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
4
3 hónapja
Kvíz: Penge vagy irodalomból? Lássuk, hány szerelmes verset tudsz kiegészíteni fejből
5
4 hete
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyitott devizapozíció
A hitelt folyósító bankok deviza-árfolyamváltozásából fakadó kockázata.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 19:01
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 16:03
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
Agrárszektor  |  2026. február 11. 18:27
Kemény, mennyiért árulják most a káposztát rengeteg piacon