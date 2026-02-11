Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A megbízhatóságukról és letisztultságukról ismert japán autók évtizedek óta nagy népszerűségnek örvendnek nemcsak a Távol-Keleten, hanem Európában is. A közkedvelt népautók közé tartozó Toyotáknak ma már számos modellje kapható, és a leggyakoribb márkák közé tartoznak a magyar utakon. Ha te is Toyotát vezetsz, vagy ha ültél már ilyen autóban, töltsd ki a Pénzcentrum autós kvízét és tedd próbára, mennyire ismered a márkát!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Otthonosan mozogsz a népautók világában? Lássuk, mit tudsz a Toyotákról! 1/10 kérdés Mi volt a Toyota cég eredeti neve az alapító után? Tokyona Tomoda Toyoda Totota Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik évben alapította meg Toyoda Kiicsiró a vállalatot? 1936 1967 1949 1905 Következő kérdés 3/10 kérdés Hol található a Toyota központja? Sapporo Osaka Fukuoka Tokió Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen gépek gyártásával foglalkozott a Toyoda család, mielőtt a vagyonát az autóiparba fektette? háztartási kisgépek cserzőgépek szövőgépek repülőgépek Következő kérdés 5/10 kérdés Mikortól meddig vett részt a Toyota a Formula-1-ben? 2002-2009 1996-2001 1990-1995 2010-2014 Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik évben dobták piacra a hibrid hajtású Toyota Prius első generációját? 1997 2008 2000 2003 Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem a Toyota egyik modellje? Yaris C-HR Swift Corolla Következő kérdés 8/10 kérdés Hogy nevezik a Toyota legkisebb modelljét? Aygo Yaris Sienna Auris Következő kérdés 9/10 kérdés Mit szimbolizál a Toyota logó belső két oválisa? a sebességet és a megbízhatóságot az eladó és a vásárló közötti bizalmat a minőséget és a hosszú élettartamot a vásárló és a vállalat közös szívét Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik Toyota modell tartozik a pick-upok közé? HiLux Tercel RAV4 Verso Eredmények

Címlapkép: Getty Images

