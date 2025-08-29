2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
Kvíz

Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 17:57

Te mennyire ismered a hagyományos magyar gasztronómiát? Kóstoltad már ezeket a régi ételeket, tudod, mely országrészek közkedvelt, sokszor igen furcsa nevű fogásairól van szó? A Pénzcentrum mai kvízében a Gasztromesék kipróbált ételkülönlegességei közül gyűjtöttük össze azokat a népies klasszikusokat, amelyekről bizony kár lenne megfeledkezni. Tedd próbára tudásod, lássuk, felismered-e őket képek alapján!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!

1/10 kérdés
Melyik hagyományos magyar leves látható a képen?
Jókai-bableves
babgulyás
palócleves
korhelyleves
2/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik elnevezés nem a képen látható ételre vonatkozik?
cicege
gánica
tócsni
lepcsánka
3/10 kérdés
Mi a neve a képen látható magyar tarhonyaételnek?
nyárlőrinci tutajos
csikós tokány
pásztortarhonya
erdélyi vetrece
4/10 kérdés
Melyik különleges magyar levest ábrázolja a fénykép?
kukóleves
szabógallér leves
csángó gulyás
csorbaleves
5/10 kérdés
Melyik régi paraszti ételt ábrázolja a fénykép?
palacsinta
langalló
barátfüle
krumplilángos
6/10 kérdés
Mi a neve a képen látható burgonyaételnek, amelyet köretként és önmagában is fogyaszthatunk?
dödölle
krepli
angyalbögyörő
nokedli
7/10 kérdés
Hogy nevezik a képen látható régi, zsírban kisütött lángosfélét?
csőrege
rongyos lapótya
apácafingocska
töki pompos
8/10 kérdés
Melyik hagyományos magyar sütemény látható a fényképen?
prósza
bukta
görhe
puliszka
9/10 kérdés
Hol készül a húsleves a fényképen látható módon, levestöltelékkel tálalva?
Baranya
Borsod
Szigetköz
Őrség
10/10 kérdés
Hogy nevezik a képen látható régi ételt, amelyet Somogy vármegye egyik jellegzetes helyi fogásaként ismerünk?
kalinkó
bocspor
lábatlan tyúk
kattancs
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #recept #gasztronómia #étel #gasztro #kultúra #szórakozás #főzés #gasztromesék #receptek #magyaros ételek #hagyományőrzés #kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:24
17:57
17:45
17:33
17:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 29.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
2025. augusztus 28.
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
2025. augusztus 29.
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
2025. augusztus 29.
Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni
2025. augusztus 29.
Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 29. péntek
Beatrix, Erna
35. hét
Augusztus 29.
A magyar fotográfia napja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: A kisujjadban van Magyarország térképe? Tudod, hol találhatók ezek a falvak, városok?
2
1 hete
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
3
3 hete
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
4
2 hónapja
Kvíz: Rég volt az utolsó földrajz óra? Tedd próbára magad, menne-e még a vaktérkép!
5
2 hónapja
Kvíz: Erre csak az igazi Szomszédok-rajongók tudják az összes választ: te emlékszel a legendás sorozatra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Heti limit
olyan korlátozás, amelyben az ügyfél egy heti bankkártya használatát (költését) összegszerűen vagy alkalomszámban engedélyezi

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 17:45
Alvási szokásairól vallott milliók kedvenc sztárséfje: döbbenetes, de csak ennyi nyugta van éjjelente
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 16:19
Újabb legendás divatmárka húzza le a rolót Magyarországon
Agrárszektor  |  2025. augusztus 29. 17:34
Furcsa darázs bukkanhat fel a magyar kertekben: ezt tedd, ha meglátod