Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Te mennyire ismered a hagyományos magyar gasztronómiát? Kóstoltad már ezeket a régi ételeket, tudod, mely országrészek közkedvelt, sokszor igen furcsa nevű fogásairól van szó? A Pénzcentrum mai kvízében a Gasztromesék kipróbált ételkülönlegességei közül gyűjtöttük össze azokat a népies klasszikusokat, amelyekről bizony kár lenne megfeledkezni. Tedd próbára tudásod, lássuk, felismered-e őket képek alapján!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján! 1/10 kérdés Melyik hagyományos magyar leves látható a képen? Jókai-bableves babgulyás palócleves korhelyleves Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbiak közül melyik elnevezés nem a képen látható ételre vonatkozik? cicege gánica tócsni lepcsánka Következő kérdés 3/10 kérdés Mi a neve a képen látható magyar tarhonyaételnek? nyárlőrinci tutajos csikós tokány pásztortarhonya erdélyi vetrece Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik különleges magyar levest ábrázolja a fénykép? kukóleves szabógallér leves csángó gulyás csorbaleves Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik régi paraszti ételt ábrázolja a fénykép? palacsinta langalló barátfüle krumplilángos Következő kérdés 6/10 kérdés Mi a neve a képen látható burgonyaételnek, amelyet köretként és önmagában is fogyaszthatunk? dödölle krepli angyalbögyörő nokedli Következő kérdés 7/10 kérdés Hogy nevezik a képen látható régi, zsírban kisütött lángosfélét? csőrege rongyos lapótya apácafingocska töki pompos Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik hagyományos magyar sütemény látható a fényképen? prósza bukta görhe puliszka Következő kérdés 9/10 kérdés Hol készül a húsleves a fényképen látható módon, levestöltelékkel tálalva? Baranya Borsod Szigetköz Őrség Következő kérdés 10/10 kérdés Hogy nevezik a képen látható régi ételt, amelyet Somogy vármegye egyik jellegzetes helyi fogásaként ismerünk? kalinkó bocspor lábatlan tyúk kattancs Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK