Kvíz: Jártál már Olaszországban, vagy tervezed az utazást? Lássuk, mit tudsz a magyarok egyik kedvenc úti céljáról!

Minden vágyad egy olaszországi utazás? Ha tehetnéd, évente többször is elutaznál az olasz csizma valamelyik napsütéses tengerpartjára, mediterrán városába? Ha rajongsz az olasz kultúráért, a városnézésért és az autentikus helyi ételekért, a Pénzcentrum legújabb utazós kvíze csak rád vár: válaszold meg kérdéseinket és mutasd meg nekünk, valóban Olaszország szakértője vagy-e! Vajon hány kérdésre tudod a helyes választ?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Olaszországban? Ha ez a kedvenc úti célod, tudnod kell a választ mind a 10 kérdésre! 1/10 kérdés Mi Olaszország hivatalos fizetőeszköze? olasz korona euró olasz líra peso Következő kérdés 2/10 kérdés Hány kilométerre található légvonalban Budapesttől Olaszország fővárosa, Róma? 1349 km 1213 km 665 km 808 km Következő kérdés 3/10 kérdés Az alábbiak közül melyik olasz nagyváros található a legdélebbre? Nápoly Firenze Bologna Milánó Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik vulkán nem Olaszországban található? Vezúv Etna Stromboli Sousaki Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen színekből áll az olasz zászló? fekete, piros, sárga piros, fehér, zöld piros, fehér, kék kék, sárga, piros Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem egy klasszikus olasz desszert? cannoli panettone mignon tiramisu Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik olasz város található Szicília szigetén? Palermo Pisa Sorrento Genova Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik olaszországi tartományban található a Comói-tó? Toscana Lombardia Piemonte Campania Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbiak közül melyik sziget tartozik Olaszországhoz? Sardinia Mallorca Korzika Ibiza Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik olasz tészta tartozik a széles metéltek közé? farfalle spagetti tagliatelle rigatoni Eredmények

