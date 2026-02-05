2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rear view of a man walking towards Coliseum, Rome, Italy
Kvíz

Kvíz: Jártál már Olaszországban, vagy tervezed az utazást? Lássuk, mit tudsz a magyarok egyik kedvenc úti céljáról!

Pénzcentrum
2026. február 5. 18:02

Minden vágyad egy olaszországi utazás? Ha tehetnéd, évente többször is elutaznál az olasz csizma valamelyik napsütéses tengerpartjára, mediterrán városába? Ha rajongsz az olasz kultúráért, a városnézésért és az autentikus helyi ételekért, a Pénzcentrum legújabb utazós kvíze csak rád vár: válaszold meg kérdéseinket és mutasd meg nekünk, valóban Olaszország szakértője vagy-e! Vajon hány kérdésre tudod a helyes választ?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Jártál már Olaszországban? Ha ez a kedvenc úti célod, tudnod kell a választ mind a 10 kérdésre!

1/10 kérdés
Mi Olaszország hivatalos fizetőeszköze?
olasz korona
euró
olasz líra
peso
2/10 kérdés
Hány kilométerre található légvonalban Budapesttől Olaszország fővárosa, Róma?
1349 km
1213 km
665 km
808 km
3/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik olasz nagyváros található a legdélebbre?
Nápoly
Firenze
Bologna
Milánó
4/10 kérdés
Melyik vulkán nem Olaszországban található?
Vezúv
Etna
Stromboli
Sousaki
5/10 kérdés
Milyen színekből áll az olasz zászló?
fekete, piros, sárga
piros, fehér, zöld
piros, fehér, kék
kék, sárga, piros
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem egy klasszikus olasz desszert?
cannoli
panettone
mignon
tiramisu
7/10 kérdés
Melyik olasz város található Szicília szigetén?
Palermo
Pisa
Sorrento
Genova
8/10 kérdés
Melyik olaszországi tartományban található a Comói-tó?
Toscana
Lombardia
Piemonte
Campania
9/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik sziget tartozik Olaszországhoz?
Sardinia
Mallorca
Korzika
Ibiza
10/10 kérdés
Melyik olasz tészta tartozik a széles metéltek közé?
farfalle
spagetti
tagliatelle
rigatoni
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #európa #turizmus #gasztronómia #tengerpart #olaszország #kultúra #szórakozás #olasz #kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:29
18:20
18:10
18:02
17:48
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 5.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 5.
Trump, Putyin és Palvin Barbara: elképesztő nevek kerültek elő az Epstein-aktákban
2026. február 5.
Drámai méhpusztulás, rekord alacsony termés: tovább drágulhat a méz 2026-ban a magyar boltokban?
2026. február 5.
Csúnyán hoppon maradt rengeteg magyar dolgozó: hiába állt ez a bérpapírjukon, már bottal üthetik a pénzük nyomát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 5. csütörtök
Ágota, Ingrid
6. hét
Február 5.
A választások világnapja
Február 5.
Nutella Nap
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
4 hete
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
3
2 hónapja
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
4
3 hónapja
Kvíz: Penge vagy irodalomból? Lássuk, hány szerelmes verset tudsz kiegészíteni fejből
5
3 hete
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Degresszív
Jelentése egyenletesen vagy fokozatosan csökkenő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 15:57
Trump, Putyin és Palvin Barbara: elképesztő nevek kerültek elő az Epstein-aktákban
Pénzcentrum  |  2026. február 5. 14:01
Történelmi csúcs közelében a nyeremények: elképesztő összegeket lehet most szakítani a hazai lottókon
Agrárszektor  |  2026. február 5. 17:29
Hatalmasat bukhat, aki ilyen növényt vásárol most a kertjébe, földjére itthon