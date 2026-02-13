Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Február 14-én ünnepeljük Valentin-napot, egyben Bálint-napot, a szerelem ünnepét, Szent Bálint ugyanis nem más, mint a szerelmesek védőszentje. A Valentin-nap hagyománya a 90-es években terjedt el elsőként az angolszász országokban, majd szerte a nagyvilágon, így Magyarországon is. Az ünnep apropóján arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a magyar költők híres szerelmes verseit, múzsáit, szerelmi költeményeik legismertebb sorait. Töltsd ki a Pénzcentrum mai irodalmi kvízét és válaszold meg kérdéseinket!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Emlékszel még a magyar költők legszebb szerelmes verseire? Teszteld, jól ismered-e őket! 1/10 kérdés Melyik szerelmes vers kezdősorai a következők? "Mióta készülök, hogy elmondjam neked, szerelmem rejtett csillagrendszerét; egy képben csak talán, s csupán a lényeget." Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani? József Attila: Óda Ady Endre: Elfogyni az ölelésben Radnóti Miklós: Tétova óda Következő kérdés 2/10 kérdés Ki írta a következő sorokat? "Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom Az életet, Szabadságért föláldozom Szerelmemet." Babits Mihály Csokonai Vitéz Mihály József Attila Petőfi Sándor Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik múzsájához írta Ady Endre az Őrizem a szemedet c. versét? Csinszka Léda Rozália Zsóka Következő kérdés 4/10 kérdés "Hogy mondjam el? A szó nem leli számat: kimondhatatlan szomj gyötör utánad." Melyik szerelmes költeményből származik az idézet? Nemes Nagy Ágnes: A szomj Radnóti Miklós: Szerelmes vers Boldogasszony napján Juhász Gyula: Szerelem? Kazinczy Ferenc: Az Ő képe Következő kérdés 5/10 kérdés Hogyan folytatódik Radnóti Miklós verse? "Két karodban ringatózom csöndesen. Két karomban ringatózol csöndesen." Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. Két karoddal átölelsz te, ha félek. Két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban gyermek vagyok, hallgatag. Két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem. Következő kérdés 6/10 kérdés Ki írta a következő sorokat? "Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon, Elrévedezni némely szavadon, Mint alkonyég felhőjén, mely ragyog És rajta túl derengő csillagok." Juhász Gyula Arany János Tóth Árpád Radnóti Miklós Következő kérdés 7/10 kérdés Kinek írta Csokonai Vitéz Mihály A Reményhez c. szerelmes versét? Flóra Lilla Edit Márta Következő kérdés 8/10 kérdés Ki írta a következő sorokat? "Már néha gondolok a szerelemre. Milyen lehet – én Istenem – milyen?" Weöres Sándor Illyés Gyula Pilinszky János Kosztolányi Dezső Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbiak közül melyik József Attila-vers témája nem a szerelem? Tengerhez Gyöngysor Óh szív! Nyugodj! Távol zongora mellett Következő kérdés 10/10 kérdés Ki írta a következő verssorokat? "Minek nevezzelek, Ha a merengés alkonyában Szép szemeidnek esti-csillagát Bámulva nézik szemeim, Mikéntha most látnálak először…" Batsányi János Petőfi Sándor Berzsenyi Dániel Nagy László Eredmények

Címlapkép: Getty Images

