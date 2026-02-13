2026. február 13. péntek Ella, Linda
6 °C Budapest
Kvíz

Kvíz: Emlékszel még a magyar költők legszebb szerelmes verseire? Teszteld, jól ismered-e őket!

Pénzcentrum
2026. február 13. 17:59

Február 14-én ünnepeljük Valentin-napot, egyben Bálint-napot, a szerelem ünnepét, Szent Bálint ugyanis nem más, mint a szerelmesek védőszentje. A Valentin-nap hagyománya a 90-es években terjedt el elsőként az angolszász országokban, majd szerte a nagyvilágon, így Magyarországon is. Az ünnep apropóján arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a magyar költők híres szerelmes verseit, múzsáit, szerelmi költeményeik legismertebb sorait. Töltsd ki a Pénzcentrum mai irodalmi kvízét és válaszold meg kérdéseinket!

Kvíz: Emlékszel még a magyar költők legszebb szerelmes verseire? Teszteld, jól ismered-e őket!

1/10 kérdés
Melyik szerelmes vers kezdősorai a következők? "Mióta készülök, hogy elmondjam neked, szerelmem rejtett csillagrendszerét; egy képben csak talán, s csupán a lényeget."
Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani?
József Attila: Óda
Ady Endre: Elfogyni az ölelésben
Radnóti Miklós: Tétova óda
2/10 kérdés
Ki írta a következő sorokat? "Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom Az életet, Szabadságért föláldozom Szerelmemet."
Babits Mihály
Csokonai Vitéz Mihály
József Attila
Petőfi Sándor
3/10 kérdés
Melyik múzsájához írta Ady Endre az Őrizem a szemedet c. versét?
Csinszka
Léda
Rozália
Zsóka
4/10 kérdés
"Hogy mondjam el? A szó nem leli számat: kimondhatatlan szomj gyötör utánad." Melyik szerelmes költeményből származik az idézet?
Nemes Nagy Ágnes: A szomj
Radnóti Miklós: Szerelmes vers Boldogasszony napján
Juhász Gyula: Szerelem?
Kazinczy Ferenc: Az Ő képe
5/10 kérdés
Hogyan folytatódik Radnóti Miklós verse? "Két karodban ringatózom csöndesen. Két karomban ringatózol csöndesen."
Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem.
Két karoddal átölelsz te, ha félek. Két karommal átölellek, s nem félek.
Két karodban gyermek vagyok, hallgatag. Két karomban gyermek vagy te, hallgatlak.
Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem.
6/10 kérdés
Ki írta a következő sorokat? "Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon, Elrévedezni némely szavadon, Mint alkonyég felhőjén, mely ragyog És rajta túl derengő csillagok."
Juhász Gyula
Arany János
Tóth Árpád
Radnóti Miklós
7/10 kérdés
Kinek írta Csokonai Vitéz Mihály A Reményhez c. szerelmes versét?
Flóra
Lilla
Edit
Márta
8/10 kérdés
Ki írta a következő sorokat? "Már néha gondolok a szerelemre. Milyen lehet – én Istenem – milyen?"
Weöres Sándor
Illyés Gyula
Pilinszky János
Kosztolányi Dezső
9/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik József Attila-vers témája nem a szerelem?
Tengerhez
Gyöngysor
Óh szív! Nyugodj!
Távol zongora mellett
10/10 kérdés
Ki írta a következő verssorokat? "Minek nevezzelek, Ha a merengés alkonyában Szép szemeidnek esti-csillagát Bámulva nézik szemeim, Mikéntha most látnálak először…"
Batsányi János
Petőfi Sándor
Berzsenyi Dániel
Nagy László
Címlapkép: Getty Images
