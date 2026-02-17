2026. február 17. kedd Donát
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
The Taj Mahal (more often meaning Crown of the Palace) is an ivory-white marble mausoleum on the south bank of the Yamuna river in the Indian city of Agra.
Kvíz

Kvíz: Minden vágyad, hogy távoli helyeket láss? Ismerd fel a világ leghíresebb épületeit képekről!

Pénzcentrum
2026. február 17. 18:03

Szenvedélyed az utazás? Szívesen látogatsz el távoli országokba, hogy megismerd a helyi kultúrát, várost nézz és gyönyörködj a szebbnél szebb történelmi, vagy éppen ultramodern épületekben? Ha rajongsz az építészeti remekművekért, a Pénzcentrum mai képes kvízéről semmi esetre se maradj le: válaszold meg kérdéseinket, lássuk, felismered-e a világ legikonikusabb épületeit, mindössze képek alapján!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Minden vágyad, hogy távoli helyeket láss? Ismerd fel a világ leghíresebb épületeit képekről!

1/10 kérdés
Melyik híres amerikai toronyház látható a képen?
New York cityscape seen from above with clear blue sky.
Empire State Building
One World Trade Center
Fifteen Hudson Yards
Chrysler Building
2/10 kérdés
Mi a neve a fotón látható történelmi bevásárlóközpontnak?
El Corte Ingles (Madrid)
Harrods (London)
Galleria Vittorio Emanuele II. (Milánó)
Galleries Lafayette (Párizs)
3/10 kérdés
Melyik világhírű épületet ábrázolja a fénykép?
2003
Hamburgi Művészeti Galéria
Madame Tussaud Panoptikum (London)
Aquarium Kaiyukan (Osaka)
Sydney Operaház
4/10 kérdés
Hogy hívják a képen látható épületet?
The Taj Mahal (more often meaning Crown of the Palace) is an ivory-white marble mausoleum on the south bank of the Yamuna river in the Indian city of Agra.
Nagymecset (Egyesült Arab Emírségek)
Taj Mahal (India)
Sagrada Família (Spanyolország)
Aranytemplom (India)
5/10 kérdés
Melyik világhírű dubaji épület látható a képen?
Foggy morning in Dubai downtown.
Burj Al Arab
Cayan Tower
Dubai Operaház
Burj Khalifa
6/10 kérdés
Melyik híres templomot ábrázolja a fotó?
Boldog Vazul-székesegyház (Oroszország)
Hallgrimur temploma (Izland)
Reimsi katedrális (Franciaország)
Sri Ranganatha templom (India)
7/10 kérdés
Mi a neve a fényképen látható londoni épületnek?
Westminster Abbey at sunrise, London, UK
Kensington palota
Westminster apátság
Big Ben
Szent Péter-katedrális
8/10 kérdés
Melyik híres európai látnivalót ábrázolja a fotó?
Brussels, Belgium - December 3, 2023: People stroll towards the Atomium in Brussels, admiring its unique architectural design and the clear blue sky overhead, with cars lining the nearby path.
Turning Torso (Svédország)
Guggenheim Múzeum (Spanyolország)
Atomium (Belgium)
Kínai Nemzeti Stadion (Kína)
9/10 kérdés
Hogy hívják a fényképen látható templomot?
Notre Dame de Paris cathedral. The cathedral is widely considered to be one of the finest examples of French Gothic architecture and among the largest and most well-known church buildings in the world.
Notre Dame katedrális (Franciaország)
Milánói dóm (Olaszország)
Sagrada Família (Spanyolország)
Szent István-bazilika (Magyarország)
10/10 kérdés
Melyik épület látható a képen?
Ayasofya was a Greek Orthodox Christian patriarchal basilica, later an imperial mosque, and now a museum in Istanbul, Turkey.
Hagia Sophia (Törökország)
Panagia Paraportiani-templom (Görögország)
Bahái Imaház (India)
Qasr Al Watan (Egyesült Arab Emírségek)
Címlapkép: Getty Images
#utazás #turizmus #látványosság #kultúra #szórakozás #építészet #városok #látnivaló #kvíz #földrajz kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:31
18:22
18:15
18:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 17.
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 17.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
2026. február 17.
Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat
2026. február 17.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 17. kedd
Donát
8. hét
Február 17.
Húshagyókedd
Február 17.
Nemzetközi palacsintanap
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
2
1 hónapja
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
3
1 hónapja
Kvíz: Hallottad már ezeket a magyar szólásokat? Lássuk, tudod-e, mit jelentenek valójában!
4
3 hete
Kvíz: Jól ismered a magyar vármegyéket? Vigyázz, ez a teszt a haladókat is kemény próba elé állítja!
5
2 hónapja
Kvíz: Jó vagy történelemből? Mit tudsz a világ hajdani legnagyobb államáról, a Szovjetunióról?
PÉNZÜGYI KISOKOS
SWIFT
A SWIFT kódok a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik. A nemzetközi átutalást indító banknál a kedvezményezett bankjának SWIFT kódját kell megadni

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 19:01
OnlyFans bevételeiről vallott Molnár Anikó: súlyos pénzt ajánlottak neki egyetlen találkozóért
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 15:59
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Agrárszektor  |  2026. február 17. 18:31
Felszólítás érkezett: március 31-én lejár a határidő, ezt el kell intézni
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel