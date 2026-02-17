Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szenvedélyed az utazás? Szívesen látogatsz el távoli országokba, hogy megismerd a helyi kultúrát, várost nézz és gyönyörködj a szebbnél szebb történelmi, vagy éppen ultramodern épületekben? Ha rajongsz az építészeti remekművekért, a Pénzcentrum mai képes kvízéről semmi esetre se maradj le: válaszold meg kérdéseinket, lássuk, felismered-e a világ legikonikusabb épületeit, mindössze képek alapján!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Minden vágyad, hogy távoli helyeket láss? Ismerd fel a világ leghíresebb épületeit képekről! 1/10 kérdés Melyik híres amerikai toronyház látható a képen? Empire State Building One World Trade Center Fifteen Hudson Yards Chrysler Building Következő kérdés 2/10 kérdés Mi a neve a fotón látható történelmi bevásárlóközpontnak? El Corte Ingles (Madrid) Harrods (London) Galleria Vittorio Emanuele II. (Milánó) Galleries Lafayette (Párizs) Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik világhírű épületet ábrázolja a fénykép? Hamburgi Művészeti Galéria Madame Tussaud Panoptikum (London) Aquarium Kaiyukan (Osaka) Sydney Operaház Következő kérdés 4/10 kérdés Hogy hívják a képen látható épületet? Nagymecset (Egyesült Arab Emírségek) Taj Mahal (India) Sagrada Família (Spanyolország) Aranytemplom (India) Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik világhírű dubaji épület látható a képen? Burj Al Arab Cayan Tower Dubai Operaház Burj Khalifa Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik híres templomot ábrázolja a fotó? Boldog Vazul-székesegyház (Oroszország) Hallgrimur temploma (Izland) Reimsi katedrális (Franciaország) Sri Ranganatha templom (India) Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a neve a fényképen látható londoni épületnek? Kensington palota Westminster apátság Big Ben Szent Péter-katedrális Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik híres európai látnivalót ábrázolja a fotó? Turning Torso (Svédország) Guggenheim Múzeum (Spanyolország) Atomium (Belgium) Kínai Nemzeti Stadion (Kína) Következő kérdés 9/10 kérdés Hogy hívják a fényképen látható templomot? Notre Dame katedrális (Franciaország) Milánói dóm (Olaszország) Sagrada Família (Spanyolország) Szent István-bazilika (Magyarország) Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik épület látható a képen? Hagia Sophia (Törökország) Panagia Paraportiani-templom (Görögország) Bahái Imaház (India) Qasr Al Watan (Egyesült Arab Emírségek) Eredmények

Címlapkép: Getty Images

