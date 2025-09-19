2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
replica of a World War One Trench
Kvíz: Kisujjadban van a történelem? Lássuk, mit tudsz az első világháború zűrzavaros éveiről!

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 18:06

A 20. század legmegrendítőbb eseményei közé tartozott az első világháború, ami messze túlmutatott az európai hadszíntéren és több millió áldozattal járt mind a katonai, mind a civil haláleseteket tekintve. Ha neked is a történelem volt a kedvenc órád az iskolában és lenyűgözve hallgattad, milyen brutális események történtek a világháborúk során, itt az idő, hogy megmutasd, mire emlékszel! Töltsd ki a Pénzcentrum új történelmi kvízét, lássuk, mennyit tudsz az első világháborúról!

1/10 kérdés
Mikortól meddig tartott az első világháború?
1904-1908
1914-1918
1889-1900
1939-1945
2/10 kérdés
Melyik kontinens nem tartozott az első világháború színterei közé?
Ausztrália
Dél-Amerika
Afrika
Európa
3/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik ország harcolt a Központi hatalmak oldalán, a Német Birodalom mellett?
Japán Birodalom
Osztrák–Magyar Monarchia
Görögország
Román Királyság
4/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik fegyvert nem az első világháborúban vetették be?
aknavető
atombomba
géppuska
kézigránát
5/10 kérdés
Melyik brit miniszterelnök volt hatalmon az első világháború véget érésekor?
Margaret Thatcher
Winston Churchill
Lloyd George
Boris Johnson
6/10 kérdés
Becslések szerint hány fő (civilek és katonák együttesen) vesztette életét az első világháborúban?
29-33 millió fő
9-12 millió fő
15-23 millió fő
35-40 millió fő
7/10 kérdés
Ki ellen követték el a szarajevói merényletet, amit az első világháború közvetlen kiváltó okaként tartunk számon?
Sissi királyné
Lenin
II. János Pál pápa
Ferenc Ferdinánd főherceg és hitvese
8/10 kérdés
Melyik ország nem tartozott az Antant szövetségesei közé?
Olaszország
Orosz Birodalom
USA
Oszmán Birodalom
9/10 kérdés
Ki volt az Osztrák-Magyar Monarchia uralkodója az első világháború kitörésekor?
I. Ferenc József
IV. Károly
Mária Terézia
III. Ferdinánd
10/10 kérdés
Melyik békeszerződés köttetett Magyarország és az Antanthatalmak kötött?
Saint-Germain-i békeszerződés
Neuilly-i békeszerződés
Trianoni békeszerződés
Versailles-i békeszerződés
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #németország #világ #történelem #miniszterelnök #usa #nagy-britannia #világgazdaság #háború #világháború #kvíz #király

