A 20. század legmegrendítőbb eseményei közé tartozott az első világháború, ami messze túlmutatott az európai hadszíntéren és több millió áldozattal járt mind a katonai, mind a civil haláleseteket tekintve. Ha neked is a történelem volt a kedvenc órád az iskolában és lenyűgözve hallgattad, milyen brutális események történtek a világháborúk során, itt az idő, hogy megmutasd, mire emlékszel! Töltsd ki a Pénzcentrum új történelmi kvízét, lássuk, mennyit tudsz az első világháborúról!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Kisujjadban van a történelem? Lássuk, mit tudsz az első világháború zűrzavaros éveiről! 1/10 kérdés Mikortól meddig tartott az első világháború? 1904-1908 1914-1918 1889-1900 1939-1945 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik kontinens nem tartozott az első világháború színterei közé? Ausztrália Dél-Amerika Afrika Európa Következő kérdés 3/10 kérdés Az alábbiak közül melyik ország harcolt a Központi hatalmak oldalán, a Német Birodalom mellett? Japán Birodalom Osztrák–Magyar Monarchia Görögország Román Királyság Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik fegyvert nem az első világháborúban vetették be? aknavető atombomba géppuska kézigránát Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik brit miniszterelnök volt hatalmon az első világháború véget érésekor? Margaret Thatcher Winston Churchill Lloyd George Boris Johnson Következő kérdés 6/10 kérdés Becslések szerint hány fő (civilek és katonák együttesen) vesztette életét az első világháborúban? 29-33 millió fő 9-12 millió fő 15-23 millió fő 35-40 millió fő Következő kérdés 7/10 kérdés Ki ellen követték el a szarajevói merényletet, amit az első világháború közvetlen kiváltó okaként tartunk számon? Sissi királyné Lenin II. János Pál pápa Ferenc Ferdinánd főherceg és hitvese Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik ország nem tartozott az Antant szövetségesei közé? Olaszország Orosz Birodalom USA Oszmán Birodalom Következő kérdés 9/10 kérdés Ki volt az Osztrák-Magyar Monarchia uralkodója az első világháború kitörésekor? I. Ferenc József IV. Károly Mária Terézia III. Ferdinánd Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik békeszerződés köttetett Magyarország és az Antanthatalmak kötött? Saint-Germain-i békeszerződés Neuilly-i békeszerződés Trianoni békeszerződés Versailles-i békeszerződés Eredmények

Címlapkép: Getty Images

